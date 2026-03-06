SPIE - Communiqué de presse Résultats FY 2025

Performance de grande qualité et génération de trésorerie exceptionnelle

Relèvement de l’objectif de marge à moyen-terme

Évolution de la gouvernance garantissant une transition fluide et une totale continuité stratégique





Cergy, le 6 mars 2026

Rentabilité record et croissance solide portant la production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d’euros

Production : 10 380 millions d’euros, en hausse de +4,8 % par rapport à 2024, dont +3,2 % provenant des acquisitions et +2,0 % de croissance organique. L’Allemagne confirme son rôle de principal moteur de croissance du Groupe (+5,3 %), bien soutenue par le segment North-Western Europe (+4,3 %)

EBITA en forte progression à 793 millions d’euros (+11,4 %), avec une marge record de 7,6 % (+40 pb), tirée par la discipline tarifaire, la sélectivité, l’excellence opérationnelle et l’effet relutif des acquisitions

Résultat net ajusté 1 : 458 millions d’euros (+9 % par rapport à 2024)

: 458 millions d’euros (+9 % par rapport à 2024) Dividende recommandé : 1,08 euro par action2, en hausse de 8 %

Une nouvelle année marquée par un free cash-flow exceptionnel

Free cash-flow de 524 millions d’euros et taux de cash-conversion de 108 %, nettement au-dessus de l’objectif de 100 %, portés par une gestion optimale du besoin en fonds de roulement (-34 jours de production), illustrant une nouvelle fois la forte capacité structurelle de génération de trésorerie du Groupe

Bilan très solide et nouvelle baisse du levier à 1,3x3

Activité M&A soutenue en 2025 et un début d’année 2026 très dynamique

9 acquisitions bolt-on annoncées en 2025, représentant un chiffre d’affaires annuel d’environ 347 millions d’euros

annoncées en 2025, représentant un chiffre d’affaires annuel d’environ 347 millions d’euros 2 opérations annoncées début 2026, dont la signature d'un accord portant sur l’acquisition de ROFA Industrial AG, une montée en puissance stratégique sur le segment des services industriels en Allemagne (chiffre d’affaires annuel d’environ 430 millions d'euros, marge d’EBITA high-single-digit )

) Un pipeline d’opportunités riche et diversifié

Leadership confirmé en matière de développement durable

Atteinte complète de nos objectifs environnementaux 2025, incluant plusieurs dépassements

Ambitieuse feuille de route RSE 2030, avec des objectifs environnementaux et sociaux revus à la hausse

Perspectives 2026

Forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d’acquisitions bolt-on soutenue

soutenue Poursuite de l’expansion de la marge d’EBITA

Objectif de marge d’EBITA à moyen terme relevé à 8 % d’ici 2028

La production devrait croître à un rythme annuel moyen de 7 % à 9 %, incluant une croissance organique de 3 % à 4 % par an en moyenne sur la période 2025-2028

(inchangé)

La marge d’EBITA devrait poursuivre sa progression pour atteindre 8 % d’ici 2028, permettant à l’EBITA de dépasser le cap du milliard d'euros à la fin de la période.

(précédemment : La marge d’EBITA devrait poursuivre sa progression pour atteindre au moins 7,7 % d’ici 2028, permettant à l’EBITA de dépasser le cap du milliard d’euros à la fin de la période)

Le Groupe prévoit de générer un free cash-flow cumulé supérieur à 2 milliards d’euros sur la période 2025-2028 (sur la base d'un taux de cash-conversion de 100 %)

(inchangé)

Évolution de la gouvernance assurant une transition sereine et une totale continuité stratégique

Gauthier Louette a annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général à son échéance, en avril 2026, dans le respect de la limite d’âge prévue par les statuts de SPIE.

Le Conseil d'administration a décidé de mettre en place une nouvelle structure de gouvernance dans laquelle les fonctions de Président du Conseil d'administration seront dissociées de celles de Directeur Général.

Conformément au plan de succession, le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de nommer Markus Holzke, actuel Directeur général de SPIE Germany, Switzerland and Austria, en tant que Directeur général du Groupe. Patrick Jeantet est nommé Président non exécutif du Conseil d’administration. Ces nominations prendront effet à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 30 avril 2026.

Il proposera également la nomination de Markus Holzke en tant qu’administrateur lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le Conseil d’administration tient à exprimer sa profonde gratitude à Gauthier Louette pour son engagement exceptionnel tout au long de ses près de 23 ans au service du Groupe et se réjouit à la perspective de travailler avec Markus.

Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse dédié.

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « SPIE a de nouveau réalisé une performance de grande qualité en 2025, alliant une rentabilité record à une croissance solide de la production, malgré un environnement géopolitique et macroéconomique complexe. L’Allemagne a réaffirmé son rôle de premier moteur de croissance du groupe, soutenue par la dynamique du segment North-Western Europe, tandis que la France a de nouveau fait la démonstration de son efficacité opérationnelle et livré une performance financière solide.

Notre exigence en matière de sélectivité et de discipline financière a porté ses fruits : l’EBITA en forte progression a porté notre marge - déjà parmi les plus élevées du secteur - vers un nouveau record à 7,6 %. Le free cash-flow a atteint une nouvelle fois un niveau exceptionnel. En parallèle, nous avons également continué à renforcer notre présence sur des marchés attractifs, clôturant l’année avec neuf acquisitions.

Alors que la moitié de notre chiffre d’affaires est désormais alignée avec la taxonomie européenne, nous renforçons encore notre position d’acteur clé de la transition énergétique en Europe.

Portés par la solidité de notre modèle d’affaires et les vastes opportunités à long terme offertes par nos marchés, nous abordons l’année 2026 avec confiance. Cette dynamique soutenue nous amène à relever notre objectif de marge à moyen terme pour atteindre 8 % d’ici 2028. L’année a par ailleurs démarré de façon très dynamique en matière d’acquisitions, avec une montée en puissance stratégique de nos activités de services industriels en Allemagne.

Après plus de 40 ans au sein du Groupe, je vais quitter SPIE animé par un profond respect et une immense gratitude envers nos collaborateurs, dont les compétences et l'engagement remarquables ont forgé notre réussite. Je me félicite de la décision du Conseil d’administration de confier la direction générale à Markus Holzke ; il incarne les valeurs et la vision à long terme de SPIE, et son parcours exceptionnel au sein du Groupe - depuis son arrivée à la suite d'une acquisition jusqu’à la direction de notre plus grande géographie - illustre clairement son engagement et son leadership exceptionnels. Je suis absolument convaincu que Markus, avec le plein soutien du Comité exécutif, saura guider SPIE vers de nouveaux sommets. »







1 Ajusté i) des éléments du résultat opérationnel retraités de l’EBITA du Groupe, ii) de la variation de la juste valeur et du coût amorti du dérivé lié à l'ORNANE et iii) de l’impôt normatif sur le résultat correspondant

2 Sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du 30 avril 2026

3 Ratio d’endettement à fin décembre 2025, hors IFRS 16 et basé sur l’EBITDA pro forma (incluant une année pleine de contribution des acquisitions et excluant les intérêts minoritaires)





