Évolution de la gouvernance de SPIE

Décision de M. Gauthier Louette de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de Président directeur-général en avril 2026

Dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général

Désignation de M. Markus Holzke en tant que Directeur général et de M. Patrick Jeantet en tant que Président non-exécutif du Conseil d’administration

Cergy, le 6 mars 2026

M. Gauthier Louette a informé le Conseil d’administration de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général à l’issue de son mandat, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la limite d’âge fixée par les statuts de SPIE.

Le Conseil d’administration exprime sa vive reconnaissance à M. Gauthier Louette pour son engagement et ses réalisations au cours de son mandat. Pendant près de 23 ans, il a dirigé la Société et transformé SPIE en un acteur paneuropéen de premier plan, à l’avant-garde de la transition énergétique, affichant une performance parmi les meilleures du secteur. Il a notamment mené avec succès l’introduction en bourse de la Société en juin 2015, avec une capitalisation boursière qui a triplé depuis.

Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations et conformément au plan de succession du Groupe, qui incluait une analyse des candidats externes potentiels, le Conseil d’administration a décidé d’adopter une nouvelle structure de gouvernance prévoyant la séparation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, qu’il considère comme la structure la plus appropriée pour conduire cette nouvelle phase dans le meilleur intérêt de la Société et de l’ensemble de ses parties prenantes.

En conséquence, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Markus Holzke en qualité de Directeur général et M. Patrick Jeantet en qualité de Président non-exécutif du Conseil d’administration, avec effet à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2026. En outre, le Conseil d’administration a décidé de proposer la nomination de M. Markus Holzke en qualité d’Administrateur de la Société lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

La nomination de M. Markus Holzke en qualité de Directeur général de la Société s’inscrit pleinement dans les valeurs managériales et l’ambition stratégique de SPIE. Ayant rejoint SPIE en 2013 dans le cadre de l’acquisition de Hochtief Service Solutions, M. Markus Holzke exerce depuis 2014 les fonctions de directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria, démontrant ainsi une connaissance approfondie des activités et du modèle économique de SPIE. Avec son solide engagement, l’activité allemande a connu une croissance significative, passant d’environ 650 millions d’euros à 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, devenant ainsi le premier contributeur au chiffre d’affaires du Groupe et son principal moteur de croissance, représentant environ 35 % de la production consolidée et de l’EBITA en 2025.

Notamment grâce à l’acquisition du groupe SAG en 2017, transaction structurante ayant positionné SPIE comme leader des services de transport et de distribution d’énergie en Allemagne, M. Markus Holzke a conduit avec succès la mise en œuvre de la stratégie de croissance externe du Groupe. Depuis 2014, le segment allemand a été à l’avant-garde de la croissance disciplinée du Groupe, avec deux acquisitions structurantes et 26 acquisitions bolt-on.

La nomination de M. Patrick Jeantet en qualité de Président non-exécutif du Conseil d’administration vise à garantir la continuité et à assurer une transition ordonnée de la gouvernance du Groupe. Administrateur Référent depuis 2022, M. Patrick Jeantet dispose en effet d’une très bonne connaissance de SPIE et du fonctionnement interne du Conseil.

M. Gauthier Louette, actuel Président-directeur général, a déclaré : « Après plus de 40 ans passés chez SPIE, je quitterai l’entreprise avec un profond respect et une grande gratitude envers les collaborateurs de SPIE, pour leur remarquable niveau de compétence et leur engagement. Je me réjouis que le Conseil ait unanimement choisi Markus Holzke en tant que Directeur général ; il incarne les valeurs et l’ambition de SPIE. Son parcours exceptionnel et son leadership exemplaire me donnent une confiance absolue dans sa capacité à conduire SPIE vers de nouveaux sommets. Le Conseil sera présidé avec compétence par Patrick Jeantet. »

M. Markus Holzke, actuel directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria, a ajouté : « Je suis profondément honoré de la confiance que m’accorde le Conseil d’administration. Ayant grandi professionnellement au sein de SPIE au fil des années, j’ai développé un attachement fort à ses valeurs, à ses équipes et à sa mission. Je tiens à remercier chaleureusement Gauthier pour son leadership exceptionnel et pour l’héritage remarquable qu’il laisse. Avec un Comité exécutif de grande qualité et l’ensemble de nos équipes, je suis pleinement engagé à poursuivre la stratégie cohérente et performante qui a guidé le développement de SPIE. Nous continuerons sur cette voie avec la même détermination, la même exigence et la même ambition. »

Markus Holzke

M. Markus Holzke, âgé de 52 ans, a passé 12 années au sein de la Bundeswehr et est titulaire d’un MBA de l’Université de l’Armée Fédérale Allemande de Munich. M. Markus Holzke a rejoint TÜV Süd AG en 2006, où il a occupé différentes fonctions, notamment celle de directeur de la zone Asie-Pacifique. En 2010, il a rejoint Hochtief Solutions AG et est devenu directeur administratif et financier du segment Services en 2012. Il a rejoint SPIE en 2013 à la suite de l’acquisition des activités Services de Hochtief Solutions. Depuis 2014, il est directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, entité devenue SPIE Germany Switzerland Austria en 2024.

Patrick Jeantet

M. Patrick Jeantet est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées. M. Patrick Jeantet a débuté sa carrière en 1985 dans le secteur du génie civil et de la construction au sein des groupes Bouygues et Vinci. En 1997, il a rejoint International Water, filiale de Bechtel, d’abord à Manille puis à Londres, en qualité de directeur des opérations. En 2005, M. Patrick Jeantet a rejoint Keolis, d’abord comme directeur général délégué international, puis comme directeur exécutif France. En 2013, il est devenu directeur général délégué du groupe Aéroports de Paris. M. Patrick Jeantet a rejoint le Conseil d’administration de SPIE en 2021 en tant qu’Administrateur et président du Comité des Nominations et des Rémunérations puis a été nommé Administrateur Référent en 2022.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Avec 55 000 collaborateurs, SPIE s’engage auprès de ses clients pour conduire les transitions énergétique, numérique et industrielle. Acteur de la décarbonation, le Groupe déploie des solutions performantes et innovantes dans tous les secteurs de l’économie.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

www.spie.com

Facebook – LinkedIn

Press Media Library

Contacts

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la Communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com



SPIE







Relations Investisseurs

Investors@spie.com



IMAGE 7

Laurent Poinsot

Tel. + 33 (0)1 53 70 74 70

spie@image7.fr

Pièce jointe