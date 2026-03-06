Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 26 februari 2026, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 70 928 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|26 februari 2026
|Euronext Brussels
|5 394
|43,54
|44,00
|42,70
|234 855
|MTF CBOE
|4 708
|43,56
|44,00
|42,05
|205 080
|MTF Turquoise
|234
|43,59
|43,95
|42,85
|10 200
|MTF Aquis
|525
|43,68
|43,95
|42,65
|22 932
|27 februari 2026
|Euronext Brussels
|6 675
|43,46
|44,00
|43,15
|290 096
|MTF CBOE
|5 480
|43,47
|43,90
|43,15
|238 216
|MTF Turquoise
|437
|43,45
|43,80
|43,25
|18 988
|MTF Aquis
|904
|43,45
|43,90
|43,15
|39 279
|2 maart 2026
|Euronext Brussels
|8 474
|42,98
|43,25
|41,95
|364 213
|MTF CBOE
|5 820
|43,01
|43,30
|42,15
|250 318
|MTF Turquoise
|560
|43,04
|43,15
|42,90
|24 102
|MTF Aquis
|1 303
|43,05
|43,25
|42,85
|56 094
|3 maart 2026
|Euronext Brussels
|8 759
|41,62
|42,35
|41,35
|364 550
|MTF CBOE
|5 869
|41,61
|42,15
|41,30
|244 209
|MTF Turquoise
|436
|41,56
|41,90
|41,35
|18 120
|MTF Aquis
|903
|41,59
|42,00
|41,25
|37 556
|4 maart 2026
|Euronext Brussels
|8 626
|41,92
|42,10
|41,45
|361 602
|MTF CBOE
|5 821
|41,93
|42,20
|41,60
|244 075
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|70 928
|42,64
|44,00
|41,25
|3 024 483
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 975 aandelen heeft aangekocht in de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 200 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|26 februari 2026
|2 100
|42,71
|43,00
|42,00
|89 691
|27 februari 2026
|1 400
|43,76
|44,50
|43,10
|61 264
|2 maart 2026
|1 600
|42,76
|42,90
|42,50
|68 416
|3 maart 2026
|1 800
|41,98
|42,35
|41,30
|75 564
|4 maart 2026
|75
|41,20
|41,20
|41,20
|3 090
|Totaal
|6 975
|298 025
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|26 februari 2026
|1 832
|43,93
|44,80
|43,50
|80 480
|27 februari 2026
|168
|44,85
|44,85
|44,85
|7 535
|2 maart 2026
|400
|43,10
|43,20
|43,00
|17 240
|3 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|4 maart 2026
|800
|41,98
|42,10
|41,80
|33 584
|Totaal
|3 200
|138 839
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 21 266 aandelen.
Op 4 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 229 788 eigen aandelen aan, of 4,35% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Op 4 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 229 788 eigen aandelen aan, of 4,35% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
