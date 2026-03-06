Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 26 februari 2026, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 70 928 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
26 februari 2026Euronext Brussels5 39443,5444,0042,70234 855
 MTF CBOE4 70843,5644,0042,05205 080
 MTF Turquoise23443,5943,9542,8510 200
 MTF Aquis52543,6843,9542,6522 932
27 februari 2026Euronext Brussels6 67543,4644,0043,15290 096
 MTF CBOE5 48043,4743,9043,15238 216
 MTF Turquoise43743,4543,8043,2518 988
 MTF Aquis90443,4543,9043,1539 279
2 maart 2026Euronext Brussels8 47442,9843,2541,95364 213
 MTF CBOE5 82043,0143,3042,15250 318
 MTF Turquoise56043,0443,1542,9024 102
 MTF Aquis1 30343,0543,2542,8556 094
3 maart 2026Euronext Brussels8 75941,6242,3541,35364 550
 MTF CBOE5 86941,6142,1541,30244 209
 MTF Turquoise43641,5641,9041,3518 120
 MTF Aquis90341,5942,0041,2537 556
4 maart 2026Euronext Brussels8 62641,9242,1041,45361 602
 MTF CBOE5 82141,9342,2041,60244 075
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 70 92842,6444,0041,253 024 483

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 975 aandelen heeft aangekocht in de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 200 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
26 februari 20262 10042,7143,0042,0089 691
27 februari 20261 40043,7644,5043,1061 264
2 maart 20261 60042,7642,9042,5068 416
3 maart 20261 80041,9842,3541,3075 564
4 maart 20267541,2041,2041,203 090
Totaal6 975   298 025


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
26 februari 20261 83243,9344,8043,5080 480
27 februari 202616844,8544,8544,857 535
2 maart 202640043,1043,2043,0017 240
3 maart 202600,000,000,000
4 maart 202680041,9842,1041,8033 584
Totaal3 200   138 839

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 21 266 aandelen.

Op 4 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 229 788 eigen aandelen aan, of 4,35% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

