Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 26 februari 2026 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 70 928 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 26 februari 2026 Euronext Brussels 5 394 43,54 44,00 42,70 234 855 MTF CBOE 4 708 43,56 44,00 42,05 205 080 MTF Turquoise 234 43,59 43,95 42,85 10 200 MTF Aquis 525 43,68 43,95 42,65 22 932 27 februari 2026 Euronext Brussels 6 675 43,46 44,00 43,15 290 096 MTF CBOE 5 480 43,47 43,90 43,15 238 216 MTF Turquoise 437 43,45 43,80 43,25 18 988 MTF Aquis 904 43,45 43,90 43,15 39 279 2 maart 2026 Euronext Brussels 8 474 42,98 43,25 41,95 364 213 MTF CBOE 5 820 43,01 43,30 42,15 250 318 MTF Turquoise 560 43,04 43,15 42,90 24 102 MTF Aquis 1 303 43,05 43,25 42,85 56 094 3 maart 2026 Euronext Brussels 8 759 41,62 42,35 41,35 364 550 MTF CBOE 5 869 41,61 42,15 41,30 244 209 MTF Turquoise 436 41,56 41,90 41,35 18 120 MTF Aquis 903 41,59 42,00 41,25 37 556 4 maart 2026 Euronext Brussels 8 626 41,92 42,10 41,45 361 602 MTF CBOE 5 821 41,93 42,20 41,60 244 075 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 70 928 42,64 44,00 41,25 3 024 483

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 975 aandelen heeft aangekocht in de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 200 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 26 februari 2026 tot 4 maart 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 26 februari 2026 2 100 42,71 43,00 42,00 89 691 27 februari 2026 1 400 43,76 44,50 43,10 61 264 2 maart 2026 1 600 42,76 42,90 42,50 68 416 3 maart 2026 1 800 41,98 42,35 41,30 75 564 4 maart 2026 75 41,20 41,20 41,20 3 090 Totaal 6 975 298 025





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 26 februari 2026 1 832 43,93 44,80 43,50 80 480 27 februari 2026 168 44,85 44,85 44,85 7 535 2 maart 2026 400 43,10 43,20 43,00 17 240 3 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 4 maart 2026 800 41,98 42,10 41,80 33 584 Totaal 3 200 138 839

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 21 266 aandelen.

Op 4 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 229 788 eigen aandelen aan, of 4,35% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage