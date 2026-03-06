Bitget Sinaliza Próxima Fase das Exchanges com Integração TradFi

VICTORIA, Seychelles, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, introduziu uma importante atualização estrutural para sua interface de negociação, elevando os ativos financeiros tradicionais, como ações, commodities e forex, a uma categoria de produto independente, juntamente com a negociação de criptomoedas. A atualização reflete uma mudança mais ampla na forma como as exchanges estão evoluindo com a infraestrutura de criptomoedas cada vez mais dando suporte aos mercados financeiros globais.

Em todo o setor, as exchanges começaram a adicionar ativos tradicionais às suas plataformas, incluindo ações, índices e metais preciosos. Embora essa tendência sinalize uma maturidade crescente nos mercados de ativos digitais, muitas plataformas continuam a tratar os ativos tradicionais como recursos secundários em ambientes de negociação focados em criptomoedas.

A mais recente atualização da Bitget adota uma abordagem diferente, reestruturando a plataforma para dar igual destaque aos produtos financeiros tradicionais. A plataforma agora separa a negociação de criptomoedas e a negociação tradicional de ativos em seções de navegação principais distintas, permitindo que os usuários acessem cada mercado por meio de interfaces dedicadas adaptadas aos seus comportamentos de negociação e perfis de risco.

A mudança reflete a crescente convergência entre ativos digitais e finanças tradicionais. Embora o mercado global de criptomoedas atualmente tenha um valor aproximado de US$ 2,4 trilhões , os mercados financeiros tradicionais abrangem quase US$ 900 trilhões em ações, commodities, câmbio e outros instrumentos. Com o amadurecimento das tecnologias de tokenização e a infraestrutura de ativos do mundo real (RWA), uma parcela crescente da atividade financeira tradicional deve migrar para as plataformas de liquidação baseadas em blockchain.

“A infraestrutura de criptomoedas está se tornando gradualmente a plataforma de liquidação para os mercados financeiros globais”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “O futuro das exchanges não será definido pela sua oferta de criptomoedas ou de ativos tradicionais, e sim pela eficácia da sua integração. Com esta atualização queremos ir além de simplesmente listar produtos tradicionais e criar um ambiente onde cripto e TradFi possam operar como componentes iguais de um ecossistema de negociação unificado.”

A atualização da plataforma dá continuidade a uma série de expansões de produtos introduzidas pela Bitget no ano passado. A exchange primeiro integrou recursos de negociação onchain e depois lançou contratos perpétuos de ações tokenizadas. No final de 2025, a Bitget introduziu a negociação de contratos por diferença (CFD), permitindo que os usuários acessassem mercados globais, como ações, commodities e forex, usando liquidação baseada em stablecoin.

A Bitget também expandiu sua infraestrutura de ativos do mundo real por meio de parcerias, incluindo com a Ondo, possibilitando o acesso comercial a mais de 200 ativos tokenizados, incluindo ações e ETFs dos EUA. Esses desenvolvimentos, em conjunto, lançaram as bases para a nova estrutura de interface da plataforma.

Com o novo design, a negociação à vista e de derivativos de criptomoedas está consolidada em uma única aba "Negociação", enquanto os produtos financeiros tradicionais, incluindo CFDs, contratos perpétuos de ações e ações tokenizadas, podem ser acessados em uma aba dedicada ao TradFi, localizada ao lado na navegação principal.

De acordo com a Bitget, a mudança estrutural reflete como os traders modernos gerenciam cada vez mais portfólios em várias classes de ativos, em vez de se identificarem estritamente como traders de criptomoedas ou ações. O novo layout visa simplificar a navegação, dando aos produtos financeiros tradicionais maior visibilidade e importância estratégica dentro da plataforma.

A atualização também se alinha com a estratégia mais ampla da Universal Exchange (UEX) da Bitget, que se concentra em integrar ativos nativos de criptomoedas, títulos tokenizados e mercados tradicionais em uma única infraestrutura de negociação.

As projeções do setor sugerem que, à medida que as ações tokenizadas, a liquidez da stablecoin e a liquidação na cadeia amadurecerem, uma parcela significativa da negociação global de ações poderá eventualmente migrar para a infraestruturas baseada em blockchain. Estima-se que até 2030 entre 20% e 40% das negociações globais de ações possam ser realizadas por meio de infraestrutura nativa de criptomoedas.

Dentro desse ambiente, a Bitget posiciona sua estrutura Universal Exchange como uma plataforma projetada para dar suporte a essa convergência em escala.

“Com a evolução dos mercados, a distinção entre criptomoedas e finanças tradicionais passa a ser menos significativa para os usuários”, acrescentou Gracy Chen. “A próxima fase da infraestrutura de exchange será definida por plataformas que possibilitem que ativos de ambos os mercados coexistam perfeitamente em um único ambiente de negociação.”

A mais recente atualização é um passo fundamental na estratégia de longo prazo da Bitget para apoiar a negociação de ativos cruzados, diante da expansão dos mercados financeiros tokenizados.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

