Fortsættelse af incitamentsprogram

Schouw & Co. har siden 2003 opereret med langsigtede incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere. Formålet med det langsigtede incitamentsprogram er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer.

Programmet, der er aktiebaseret, omfatter tre ledende medarbejdere i koncernens moderselskab, der som udgangspunkt tildeles i alt 19.200 Performance Share Units (PSU’er), hvoraf adm. direktør Jens Bjerg Sørensen tildeles 12.200 PSU’er. Tildelingen sker på følgende vilkår:

Deltagerne har modtaget et antal PSU’er, som giver en betinget ret til senere vederlagsfrit at modtage aktier i selskabet. De tildelte PSU'er er underlagt en modningsperiode indtil generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten for regnskabsåret 2028. For den enkelte deltager kan tildelingen maksimalt udgøre 75% af den faste årlige gage.

Det endelige antal aktier afgøres ud fra opnåelsen af de til programmet fastsatte KPI’er, og kan udgøre mellem nul og 100% af de i udgangspunktet tildelte PSU’er. For 2026-programmet opgøres KPI’erne akkumuleret for årene 2026-2027-2028, hvor EBITDA og ROIC (inklusive goodwill) hver tillægges en KPI-vægt på 40%, mens Total Shareholder Return tillægges en KPI-vægt på 20%. Baseret på den aktuelle aktiekurs kan den teoretiske værdi af programmet således samlet udgøre mellem nul og 12 mio. kr. Programmet er afdækket med selskabets beholdning af egne aktier, som i balancen er værdisat til nul.

Modningen af PSU’erne er i øvrigt betinget af, at deltageren forbliver ansat i en uopsagt stilling hos et koncernselskab i hele modningsperioden, og at deltageren i alle henseender har overholdt de generelle vilkår og betingelser for programmet. I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør i løbet af modnings-perioden, vil deltageren dog, hvis vedkommende betragtes som en Good Leaver, være berettiget til at beholde en forholdsmæssig andel af de tildelte PSU'er baseret på den tid, vedkommende har været ansat i løbet af performanceperioden.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.

