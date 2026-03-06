Vaisala Oyj: Johdon liiketoimet – Gulli, Lorenzo

Johtohenkilöiden liiketoimet
6.3.2026 klo 14.00

Vaisala Oyj: Johdon liiketoimet – Gulli, Lorenzo
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Gulli, Lorenzo
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20260305144424_86
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-05
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 500 Keskihinta: 0.00 EUR


Lisätietoja:
Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet
0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. 
www.vaisala.fi


