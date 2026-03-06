Vaisala Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
6.3.2026 klo 14.00
Vaisala Oyj: Johdon liiketoimet – Lindfors, Heli
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lindfors, Heli
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20260305144214_79
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-05
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1725 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1725 Keskihinta: 0.00 EUR
Lisätietoja:
Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet
0400 728 957, ir@vaisala.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi
Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.
www.vaisala.fi