HighCo : déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS
Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce
et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
|Date d’arrêté des informations
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre d’actions
privées de droits de vote (*)
|Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**)
|Nombre de droits de vote exerçables
|28 février 2026
|20 455 403
|1 071 028
|22 226 551
|21 155 523
|31 janvier 2026
|20 455 403
|1 063 865
|22 224 542
|21 160 677
|31 décembre 2025
|20 455 403
|1 061 579
|22 227 905
|21 166 326
(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.
(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
