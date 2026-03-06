TC Transcontinental conclut la vente de ses activités d’emballage à ProAmpac Holdings Inc.

MONTRÉAL, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (« TC Transcontinental » ou la « Société ») (TSX : TCL.A, TCL.B) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu la vente déjà annoncée de ses activités d’emballage à ProAmpac Holdings Inc. pour un montant de 2,1 milliards de dollars (1).

« La conclusion de la vente de nos activités d’emballage représente un important jalon pour TC Transcontinental », a indiqué Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil. « Je suis reconnaissante du dévouement et de l’engagement de nos employés du secteur de l’emballage qui ont contribué avec fierté à bâtir ces activités durant plus d'une décennie. Cette vente nous permettra de concentrer nos ressources sur nos activités en services au commerce de détail et impression, ainsi qu’en édition pédagogique. »

La Société prévoit distribuer environ 20,00 $ par action (la « distribution ») aux actionnaires, au moyen (i) d’une réduction du capital déclaré (la « réduction du capital ») d’environ 7,00 $ par action catégorie A et (ii) d’un dividende en espèces pour le reste de la distribution prévue. Toute réduction du capital est assujettie à l’approbation des actionnaires. La Société prévoit fournir davantage d’information sur la distribution le 10 mars 2026, à la suite de la publication des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2026 ainsi que de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.

(1) Converti selon un taux de change de 1,37 $ CA pour 1,00 $ US.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs quant à la distribution prévue de 20,00 $ par action formulés d’après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs.

Sauf exigence contraire des lois applicables, la Société n’a pas l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte d’environ 4 000 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.