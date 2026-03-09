Ascom erzielt solides Jahresergebnis 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 9. März 2026

Das Geschäftsjahr 2025 war für Ascom ein wichtiger Schritt nach vorne. Das Unternehmen konnte seine operative Leistung verbessern. Trotz weiterhin bestehender Herausforderungen unterstreicht der erzielte Fortschritt, dass sich Ascom in die richtige Richtung bewegt.



ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZERGEBNISSE 2025

Nettoumsatz: CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von 3,8 % zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu aktuellen Wechselkursen entspricht

CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von 3,8 % zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu aktuellen Wechselkursen entspricht EBITDA: CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.), EBITDA-Marge 11,7% (2024: 7,4%)

CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.), EBITDA-Marge 11,7% (2024: 7,4%) Konzerngewinn: CHF 15,1 Mio. (2024: CHF 3,7 Mio.), Gewinn pro Aktie CHF 0,43 (2024: CHF 0,10)

CHF 15,1 Mio. (2024: CHF 3,7 Mio.), Gewinn pro Aktie CHF 0,43 (2024: CHF 0,10) Nettoliquidität: CHF 29,6 Mio. per 31. Dezember 2025 (2024: CHF 18,6 Mio.)

CHF 29,6 Mio. per 31. Dezember 2025 (2024: CHF 18,6 Mio.) Eigenkapitalquote: 40,0% (2024: 39,2%)

Ausschüttung an die Aktionäre

Dividendenantrag: CHF 0,20 pro Aktie

Aktienrückkaufprogramm: Per 31. Dezember 2025 wurden 1,8 Mio. Aktien für insgesamt CHF 6,8 Mio. zurückgekauft. Der maximale Rückkaufbetrag ist auf CHF 15 Mio. festgelegt. Die verbleibenden 1,2 Mio. Aktien sollen voraussichtlich 2026 zu einem möglicherweise höheren Aktienkurs als 2025 zurückgekauft werden, was zu einem potenziellen Mittelabfluss von bis zu CHF 8,2 Mio. führen würde.

Unter Einbezug der vorgeschlagenen Dividende für 2026 beläuft sich die Ausschüttung an die Aktionäre auf maximal CHF 14,9 Mio., was in bis zu CHF 0,45 pro Aktie resultieren kann.

Guidance für das Geschäftsjahr 2026

Niedriges bis mittleres einstelliges Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen

EBITDA-Marge von 10-12%

Schlankere Organisation

Anfang 2025 schloss Ascom eine bedeutende organisatorische Umgestaltung ab, bei der sechs Regionen in drei zusammengefasst wurden: Region Nord, Region Süd, sowie Region USA & Kanada. Die globalen Funktionen wurden aufeinander abgestimmt, um mehr Synergieeffekte zu erzielen und näher an den Regionen zu sein. Diese Veränderungen verbesserten die Zusammenarbeit, optimierten die Projektabwicklung und stärkten die Fähigkeit von Ascom, klarer und effizienter auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.



Verbesserte Leistung und Profitabilität

Die Geschäftsentwicklung von Ascom im Jahr 2025 verdeutlicht eine solide strategische Umsetzung. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 292,1 Mio. (2024: CHF 286,7 Mio.), was einem Wachstum von 3,8% zu konstanten Wechselkursen und 1,9 % zu tatsächlichen Wechselkursen entspricht.

Die Ergebnisse verbesserten sich in allen drei Regionen. Die Region USA & Kanada verzeichnete mit einem Umsatzwachstum von 7,3% zu konstanten Wechselkursen das stärkste Wachstum, unterstützt durch einen Großauftrag im Dezember 2025. Die Region Süd wuchs um 4,5% zu konstanten Wechselkursen, hauptsächlich aufgrund guter Ergebnisse in Deutschland, Italien sowie Mittel- und Osteuropa. Die Region Nord steigerte den Nettoumsatz um 1,5% zu konstanten Wechselkursen, mit einer stabilen Nachfrage in Norwegen und Schweden.

Die Aufteilung nach Marktsegmenten zeigte einen Healthcare-Anteil von 66% des Gesamtumsatzes (2024: 67%). Der Sektor Enterprise lag bei 28% (2024: 28%), während das OEM-Geschäft 6% (2024: 5%) des Gesamtumsatzes ausmachte. Der Anteil des Servicegeschäfts lag bei 34% des Umsatzes (2024: 36%), und das Softwaregeschäft stieg auf 14% (2024: 13%). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze blieb mit 27% stabil.

Mit einem Bruttogewinn von CHF 140,8 Mio. und einer Bruttomarge von 48% verbesserte Ascom in 2025 die Profitabilität deutlich. Das Unternehmen erzielte für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von CHF 34,3 Mio. (2024: CHF 21,3 Mio.), was zu einer EBITDA-Marge von 11,7% (2024: 7,4%) führte. Das EBIT stieg auf CHF 20,3 Mio. und der Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf CHF 0,43. Der operative Cashflow stieg auf CHF 32,6 Mio., was die verbesserte Profitabilität und das effiziente Working Capital Management widerspiegelt.



Fokus auf Innovation in allen Segmenten

Innovation blieb ein zentraler Schwerpunkt. Im Laufe des Jahres 2025 baute Ascom seine Softwarekapazitäten weiter aus, verbesserte die Interoperabilität des gesamten Portfolios und stärkte den Kundensupport. Ascom erzielte bedeutende Fortschritte bei der Integration von Software-Produktlinien in eine einheitliche Plattform und vereinfachte damit das Angebot für den Healthcare und den Enterprise Bereich. Diese Plattformkonvergenz verbessert die betriebliche Effizienz und schafft einen höheren Kundennutzen, indem sie die Benutzererfahrung verbessert und die Kosten senkt.



Guter Auftragsbestand

Ascom erzielte 2025 Auftragseingänge in Höhe von CHF 311,1 Mio. (2024: CHF 307,4 Mio.). Das Wachstum von 3,2% zu konstanten Wechselkursen und 1,2% zu tatsächlichen Wechselkursen bestätigt die gesunde Marktnachfrage.

Ende 2025 belief sich der Auftragsbestand auf CHF 310,7 Mio. (31.12.2024: CHF 301,5 Mio.) und bildet damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum im Jahr 2026.



Ascom verfügt weiterhin über eine starke Bilanz

2025 erzielte Ascom einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 32,6 Mio. (2024: CHF 20,0 Mio.). Die Nettoliquidität beträgt per 31. Dezember 2025 CHF 29,6 Mio. (31.12.2024: CHF 18,6 Mio.). Ascom hatte per 31. Dezember 2025 keine ausstehenden Darlehen. Das Eigenkapital belief sich auf CHF 79,9 Mio. (31.12.2024: CHF 74,4 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 40,0% entspricht (31.12.2024: 39,2%).



Ausblick für 2026

Das aktuelle makroökonomische Umfeld ist zwar volatil, doch die zugrunde liegenden Branchentrends in den Märkten, in denen Ascom tätig ist, bleiben positiv. Mit einem starken Auftragsbestand, einer verbesserten Profitabilität und einem disziplinierten operativen und finanziellen Management startet Ascom mit einer soliden Grundlage in das Jahr 2026. Ascom ist gut positioniert, um Chancen zu nutzen, die sich aus der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und in Unternehmensmärkten ergeben. Die Strategie des Unternehmens besteht weiterhin darin, die wichtigste Plattform für kritische Kommunikation und Zusammenarbeit im Healthcare- und Enterprise-Segment zu werden und durch kundenorientierte Innovationen und operative Effizienz ein nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Ascom ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen und eine EBITDA-Marge von 10-12% an.



Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2026 eine Dividende von CHF 0,20 pro Aktie vor, was einer Ausschüttungsquote von rund 47% des Konzerngewinns entspricht (basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.2025).

Am 28. Mai 2025 lancierte der Verwaltungsrat von Ascom ein Aktienrückkaufprogramm zum Rückkauf von maximal 3 Mio. Namenaktien für maximal CHF 15 Mio. zum Zweck einer Kapitalherabsetzung. Der Rückkauf begann am 30. Mai 2025 und soll bis zum 30. November 2026 abgeschlossen sein.

Stand 31. Dezember 2025:

1,8 Mio. Aktien wurden für insgesamt CHF 6,8 Mio. zurückgekauft.

Zusammen mit der Dividendenzahlung für 2025 beläuft sich die Ausschüttung an die Aktionäre auf CHF 10,4 Mio., was CHF 0,30 pro Aktie entspricht.

Im Jahr 2026:

Ascom geht davon aus, dass die verbleibenden 1,2 Mio. Aktien zu einem möglicherweise höheren Aktienkurs als 2025 zurückgekauft werden, was zu einem potenziellen Mittelabfluss von bis zu CHF 8,2 Mio. führen würde.

Unter Einbezug der vorgeschlagenen Dividende für 2026 beläuft sich die Ausschüttung an die Aktionäre auf maximal CHF 14,9 Mio., was in bis zu CHF 0,45 pro Aktie resultieren kann.

Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung

Wie am 18. September 2025 mitgeteilt, hat der Verwaltungsrat Laurent Dubois, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020, als neuen Verwaltungsratspräsidenten nominiert und zur Wahl durch die Generalversammlung 2026 vorgeschlagen. Er übernimmt das Amt nach dem Ausscheiden von Dr. Valentin Chapero Rueda mit der Generalversammlung 2026. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich bei der Generalversammlung 2026 zur Wiederwahl.

Im Dezember 2025 ernannte der Verwaltungsrat David Hale zum neuen CEO von Ascom, mit Wirkung per 4. Februar 2026. David Hale verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, darunter in leitenden Positionen bei General Electric und bei Guerbet Group.

David Hale tritt die Nachfolge von Michael Reitermann an, der als Delegierter des Verwaltungsrats vom 29. September 2025 bis zum 3. Februar 2026 operativ, als Ascom CEO ad interim tätig war. Michael Reitermann ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats.



KENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2025

In CHFm Ascom Gruppe 2025 H1 2025 H2 2025 2024 Auftragseingang 311,1 156,6 154,5 307,4 Nettoumsatz 292,1 140,0 152,1 286,7 Bruttogewinn 140,8 67,2 73,6 133,3 EBIT 20,3 5,0 15,3 7,6 EBIT-Marge in % 6,9% 3,6% 10,1% 2,7% EBITDA1 34,3 12,1 2,2 21,3 EBITDA-Marge in % 11,7% 8,6% 14,6% 7,4% Konzerngewinn 15,1 2,2 12,9 3,7 Mitarbeitende (FTE)2 1’358 1’370 1’358 1’415

1 EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Amortisationen, siehe auch Definition im Geschäftsbericht 2025 (englisch) auf Seite 117.

2 Am Ende des Berichtszeitraums.

Der Geschäftsbericht 2025 der Ascom Holding AG und die Präsentation der 2025-Jahresergebniskonferenz sind in englischer Sprache verfügbar: https://www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/

2025-JAHRESERGEBNISKONFERENZ

Montag, 9. März 2026 um 10.00 Uhr MEZ.

Restaurant METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Webcast: Ein Live-Audio-Webcast mit der Präsentation wird zur Verfügung gestellt. Im Webcast besteht die Möglichkeit, via Chat Fragen an die Referenten zu richten. Die Fragerunde wird übertragen. Link Webcast.

