OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
9 March 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Share Buyback Programme – Transactions in Own Shares
The Company announces that on 06 March 2026 it had purchased a total of 94,482 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE ,CBOE CXE and Aquis Exchange, through the Company’s broker Jefferies International Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|06 March 2026
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Aquis Exchange
|Number of ordinary shares purchased
|94,482
|0
|0
|0
|Highest price paid (per ordinary share)
|585.50p
|0.00p
|0.00p
|0.00p
|Lowest price paid (per ordinary share)
|568.00p
|0.00p
|0.00p
|0.00p
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|575.65p
|0.00p
|0.00p
|0.00p
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 5 March 2026.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,568,975 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,568,975.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Jefferies International Limited
|Intermediary Code
|JEFFGB2XXXX
|Timezone
|GMT
|Currency
|GBP
Individual Transactions:
|Transaction date
|Trade time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|06/03/2026
|08:37:24
|GBp
|240
|580.50
|XLON
|00522521646TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:40:06
|GBp
|304
|580.50
|XLON
|00522522894TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:42:49
|GBp
|212
|582.00
|XLON
|00522523972TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:48:13
|GBp
|708
|585.50
|XLON
|00522526205TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:50:21
|GBp
|398
|584.50
|XLON
|00522527031TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:53:23
|GBp
|242
|582.00
|XLON
|00522528166TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:56:49
|GBp
|200
|582.50
|XLON
|00522529458TRLO1.1.1
|06/03/2026
|08:59:49
|GBp
|486
|582.00
|XLON
|00522530707TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:01:58
|GBp
|239
|582.00
|XLON
|00522531638TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:02:30
|GBp
|261
|581.00
|XLON
|00522531880TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:05:38
|GBp
|462
|580.50
|XLON
|00522533078TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:07:47
|GBp
|448
|582.00
|XLON
|00522534098TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:09:46
|GBp
|360
|581.00
|XLON
|00522535167TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:11:40
|GBp
|247
|580.00
|XLON
|00522536010TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:14:22
|GBp
|82
|580.00
|XLON
|00522537211TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:14:22
|GBp
|187
|580.00
|XLON
|00522537212TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:16:16
|GBp
|204
|579.50
|XLON
|00522538039TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:20:13
|GBp
|382
|579.50
|XLON
|00522540178TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:22:24
|GBp
|200
|579.50
|XLON
|00522541242TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:22:24
|GBp
|18
|579.50
|XLON
|00522541243TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:24:17
|GBp
|89
|579.50
|XLON
|00522542552TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:24:17
|GBp
|5
|579.50
|XLON
|00522542554TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:24:17
|GBp
|200
|579.50
|XLON
|00522542553TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:27:39
|GBp
|24
|579.50
|XLON
|00522544190TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:27:39
|GBp
|311
|579.50
|XLON
|00522544189TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:30:20
|GBp
|250
|579.50
|XLON
|00522545677TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:30:20
|GBp
|27
|579.50
|XLON
|00522545678TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:42:04
|GBp
|229
|579.50
|XLON
|00522562203TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:42:04
|GBp
|318
|579.50
|XLON
|00522562201TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:42:04
|GBp
|1251
|579.50
|XLON
|00522562202TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:45:33
|GBp
|194
|580.00
|XLON
|00522566838TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:47:54
|GBp
|170
|580.00
|XLON
|00522570332TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:47:54
|GBp
|204
|580.00
|XLON
|00522570333TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:49:47
|GBp
|246
|580.00
|XLON
|00522572939TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:52:25
|GBp
|2
|579.00
|XLON
|00522576871TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:52:25
|GBp
|200
|579.00
|XLON
|00522576870TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:56:56
|GBp
|445
|581.00
|XLON
|00522583473TRLO1.1.1
|06/03/2026
|09:59:31
|GBp
|195
|580.50
|XLON
|00522586517TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:01:28
|GBp
|379
|580.50
|XLON
|00522587066TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:03:18
|GBp
|246
|580.50
|XLON
|00522587524TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:06:01
|GBp
|430
|580.50
|XLON
|00522588039TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:11:16
|GBp
|251
|580.50
|XLON
|00522589175TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:18:03
|GBp
|36
|580.50
|XLON
|00522590784TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:18:03
|GBp
|240
|580.50
|XLON
|00522590783TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:29:26
|GBp
|81
|580.50
|XLON
|00522593262TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:29:26
|GBp
|289
|580.50
|XLON
|00522593263TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:29:26
|GBp
|493
|580.50
|XLON
|00522593264TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:29:26
|GBp
|367
|580.50
|XLON
|00522593265TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:31:16
|GBp
|227
|581.00
|XLON
|00522594496TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:34:58
|GBp
|236
|581.00
|XLON
|00522595261TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:37:45
|GBp
|1
|581.00
|XLON
|00522595807TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:38:02
|GBp
|231
|581.00
|XLON
|00522595852TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:40:14
|GBp
|289
|581.00
|XLON
|00522596166TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:43:26
|GBp
|26
|580.50
|XLON
|00522596798TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:43:26
|GBp
|118
|580.50
|XLON
|00522596799TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:43:26
|GBp
|270
|580.50
|XLON
|00522596797TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:45:47
|GBp
|78
|580.50
|XLON
|00522597191TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:45:47
|GBp
|200
|580.50
|XLON
|00522597190TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:48:40
|GBp
|16
|580.50
|XLON
|00522597604TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:48:40
|GBp
|301
|580.50
|XLON
|00522597603TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:53:53
|GBp
|327
|581.00
|XLON
|00522598715TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:57:05
|GBp
|230
|581.00
|XLON
|00522599271TRLO1.1.1
|06/03/2026
|10:59:52
|GBp
|378
|581.00
|XLON
|00522599715TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:01:37
|GBp
|272
|580.00
|XLON
|00522600104TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:03:56
|GBp
|22
|580.50
|XLON
|00522600588TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:03:56
|GBp
|286
|580.50
|XLON
|00522600587TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:05:31
|GBp
|387
|580.50
|XLON
|00522600864TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:08:10
|GBp
|54
|581.50
|XLON
|00522601431TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:08:10
|GBp
|150
|581.50
|XLON
|00522601430TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:08:10
|GBp
|69
|581.50
|XLON
|00522601432TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:10:28
|GBp
|210
|581.50
|XLON
|00522602110TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:13:31
|GBp
|350
|581.50
|XLON
|00522602792TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:15:18
|GBp
|220
|581.50
|XLON
|00522603060TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:17:33
|GBp
|328
|582.00
|XLON
|00522603413TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:18:43
|GBp
|232
|581.50
|XLON
|00522603654TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:20:34
|GBp
|479
|581.50
|XLON
|00522603981TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:32:18
|GBp
|329
|582.50
|XLON
|00522606392TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:32:18
|GBp
|477
|582.50
|XLON
|00522606393TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:34:43
|GBp
|146
|582.50
|XLON
|00522607021TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:34:43
|GBp
|199
|582.50
|XLON
|00522607022TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:34:43
|GBp
|116
|582.50
|XLON
|00522607023TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:36:46
|GBp
|572
|582.00
|XLON
|00522607332TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:39:10
|GBp
|100
|581.50
|XLON
|00522607740TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:40:41
|GBp
|778
|581.50
|XLON
|00522608038TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:42:34
|GBp
|554
|581.00
|XLON
|00522608489TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:46:37
|GBp
|506
|581.50
|XLON
|00522609912TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:48:11
|GBp
|326
|581.50
|XLON
|00522610377TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:51:05
|GBp
|318
|581.50
|XLON
|00522611214TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:53:33
|GBp
|195
|581.00
|XLON
|00522611696TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:55:44
|GBp
|201
|581.50
|XLON
|00522612056TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:55:44
|GBp
|1
|581.50
|XLON
|00522612057TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:55:44
|GBp
|47
|581.50
|XLON
|00522612058TRLO1.1.1
|06/03/2026
|11:57:45
|GBp
|262
|581.50
|XLON
|00522612724TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:00:16
|GBp
|386
|581.00
|XLON
|00522613031TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:02:34
|GBp
|156
|581.00
|XLON
|00522613436TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:02:34
|GBp
|192
|581.00
|XLON
|00522613437TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:04:19
|GBp
|400
|580.50
|XLON
|00522613932TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:06:15
|GBp
|474
|580.50
|XLON
|00522614235TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:08:35
|GBp
|446
|580.00
|XLON
|00522614713TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:10:44
|GBp
|380
|580.00
|XLON
|00522615058TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:12:47
|GBp
|448
|580.00
|XLON
|00522615389TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:14:30
|GBp
|11
|580.00
|XLON
|00522615732TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:14:30
|GBp
|501
|580.00
|XLON
|00522615731TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:16:39
|GBp
|655
|580.50
|XLON
|00522616112TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:19:07
|GBp
|290
|581.00
|XLON
|00522616404TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:21:05
|GBp
|407
|581.50
|XLON
|00522616635TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:23:12
|GBp
|42
|581.50
|XLON
|00522617095TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:23:12
|GBp
|364
|581.50
|XLON
|00522617096TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:23:12
|GBp
|477
|581.50
|XLON
|00522617097TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:25:35
|GBp
|137
|581.50
|XLON
|00522617606TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:25:35
|GBp
|167
|581.50
|XLON
|00522617605TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:28:28
|GBp
|396
|582.00
|XLON
|00522618149TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:30:57
|GBp
|560
|582.00
|XLON
|00522618628TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:31:43
|GBp
|305
|581.50
|XLON
|00522618780TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:33:07
|GBp
|265
|581.00
|XLON
|00522619014TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:34:39
|GBp
|312
|580.50
|XLON
|00522619259TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:36:57
|GBp
|78
|580.50
|XLON
|00522619741TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:36:57
|GBp
|300
|580.50
|XLON
|00522619740TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:42:10
|GBp
|2
|580.50
|XLON
|00522620828TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:42:10
|GBp
|79
|580.50
|XLON
|00522620829TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:42:10
|GBp
|148
|580.50
|XLON
|00522620830TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:42:23
|GBp
|288
|579.50
|XLON
|00522620868TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:48:52
|GBp
|315
|579.50
|XLON
|00522622076TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:48:52
|GBp
|426
|579.50
|XLON
|00522622077TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:50:52
|GBp
|198
|580.00
|XLON
|00522622427TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:50:52
|GBp
|4
|580.00
|XLON
|00522622428TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:50:52
|GBp
|4
|580.00
|XLON
|00522622429TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:50:52
|GBp
|79
|580.00
|XLON
|00522622430TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:52:55
|GBp
|362
|580.00
|XLON
|00522622792TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:54:54
|GBp
|386
|580.00
|XLON
|00522623208TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:57:21
|GBp
|46
|580.00
|XLON
|00522623661TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:57:21
|GBp
|146
|580.00
|XLON
|00522623662TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:59:37
|GBp
|163
|580.00
|XLON
|00522624462TRLO1.1.1
|06/03/2026
|12:59:37
|GBp
|319
|580.00
|XLON
|00522624463TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:07:02
|GBp
|221
|579.50
|XLON
|00522626005TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:08:03
|GBp
|219
|579.50
|XLON
|00522626204TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:10:18
|GBp
|248
|580.00
|XLON
|00522626690TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:16:46
|GBp
|234
|579.50
|XLON
|00522627963TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:16:46
|GBp
|150
|579.50
|XLON
|00522627964TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:18:41
|GBp
|234
|579.50
|XLON
|00522628298TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:18:41
|GBp
|60
|579.50
|XLON
|00522628299TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:20:53
|GBp
|306
|579.50
|XLON
|00522628731TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:23:02
|GBp
|239
|579.50
|XLON
|00522629131TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:26:45
|GBp
|315
|578.50
|XLON
|00522629890TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:30:47
|GBp
|434
|576.50
|XLON
|00522631208TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:32:28
|GBp
|316
|574.00
|XLON
|00522632187TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:34:56
|GBp
|154
|575.00
|XLON
|00522632824TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:34:56
|GBp
|324
|575.00
|XLON
|00522632825TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:37:22
|GBp
|105
|576.50
|XLON
|00522633272TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:37:22
|GBp
|225
|576.50
|XLON
|00522633271TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:37:22
|GBp
|250
|576.50
|XLON
|00522633270TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:38:53
|GBp
|295
|575.50
|XLON
|00522633591TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:41:09
|GBp
|239
|574.00
|XLON
|00522634122TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:42:55
|GBp
|227
|574.00
|XLON
|00522634585TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:42:55
|GBp
|221
|574.00
|XLON
|00522634586TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:46:56
|GBp
|304
|572.50
|XLON
|00522635775TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:48:45
|GBp
|360
|572.50
|XLON
|00522636241TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:50:47
|GBp
|214
|572.00
|XLON
|00522636831TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:52:39
|GBp
|376
|571.50
|XLON
|00522638423TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:55:10
|GBp
|336
|571.50
|XLON
|00522639177TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:57:25
|GBp
|370
|572.50
|XLON
|00522640155TRLO1.1.1
|06/03/2026
|13:59:35
|GBp
|283
|572.00
|XLON
|00522640732TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:03:53
|GBp
|558
|573.00
|XLON
|00522642472TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:03:53
|GBp
|1264
|573.00
|XLON
|00522642473TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:05:15
|GBp
|236
|573.00
|XLON
|00522642935TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:08:11
|GBp
|238
|573.50
|XLON
|00522643963TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:08:39
|GBp
|248
|573.00
|XLON
|00522644181TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:10:36
|GBp
|538
|573.00
|XLON
|00522644895TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:12:50
|GBp
|229
|574.50
|XLON
|00522645831TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:12:50
|GBp
|270
|574.50
|XLON
|00522645832TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:14:31
|GBp
|194
|573.50
|XLON
|00522646404TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:14:39
|GBp
|281
|575.50
|XLON
|00522646484TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:16:21
|GBp
|349
|574.50
|XLON
|00522647319TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:16:21
|GBp
|288
|574.50
|XLON
|00522647320TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:18:24
|GBp
|580
|574.50
|XLON
|00522648425TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:20:32
|GBp
|464
|574.50
|XLON
|00522649239TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:22:56
|GBp
|364
|574.50
|XLON
|00522650688TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:26:38
|GBp
|496
|575.00
|XLON
|00522652663TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:28:43
|GBp
|232
|575.00
|XLON
|00522653409TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:30:46
|GBp
|294
|576.50
|XLON
|00522655985TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:31:39
|GBp
|466
|577.00
|XLON
|00522657013TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:31:39
|GBp
|666
|577.00
|XLON
|00522657015TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:32:32
|GBp
|233
|576.50
|XLON
|00522658626TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:33:42
|GBp
|203
|576.50
|XLON
|00522660242TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:33:42
|GBp
|235
|576.50
|XLON
|00522660243TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:33:42
|GBp
|470
|576.50
|XLON
|00522660241TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:33:42
|GBp
|235
|576.50
|XLON
|00522660244TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:35:12
|GBp
|501
|575.50
|XLON
|00522662152TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:35:12
|GBp
|282
|575.50
|XLON
|00522662153TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:35:12
|GBp
|282
|575.50
|XLON
|00522662154TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:36:57
|GBp
|542
|574.50
|XLON
|00522664449TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:37:31
|GBp
|273
|574.00
|XLON
|00522665360TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:38:30
|GBp
|230
|573.00
|XLON
|00522666465TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:38:30
|GBp
|220
|573.00
|XLON
|00522666466TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:39:24
|GBp
|284
|573.00
|XLON
|00522667280TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:40:49
|GBp
|392
|573.50
|XLON
|00522668486TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:40:49
|GBp
|242
|573.50
|XLON
|00522668487TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:41:00
|GBp
|242
|572.50
|XLON
|00522668650TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:43:04
|GBp
|474
|572.00
|XLON
|00522671052TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:45:26
|GBp
|400
|573.50
|XLON
|00522673278TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:45:26
|GBp
|168
|573.50
|XLON
|00522673279TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:45:58
|GBp
|149
|572.50
|XLON
|00522673649TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:45:58
|GBp
|129
|572.50
|XLON
|00522673650TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:46:29
|GBp
|259
|572.00
|XLON
|00522674190TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:49:11
|GBp
|601
|573.00
|XLON
|00522676395TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:49:11
|GBp
|410
|573.00
|XLON
|00522676397TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:51:21
|GBp
|70
|572.50
|XLON
|00522678035TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:51:59
|GBp
|526
|572.50
|XLON
|00522678550TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:51:59
|GBp
|314
|572.50
|XLON
|00522678551TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:52:18
|GBp
|207
|571.50
|XLON
|00522678911TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:53:30
|GBp
|231
|570.00
|XLON
|00522679646TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:55:51
|GBp
|284
|570.00
|XLON
|00522682282TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:57:58
|GBp
|106
|570.50
|XLON
|00522684061TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:57:58
|GBp
|168
|570.50
|XLON
|00522684060TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:58:36
|GBp
|115
|570.50
|XLON
|00522684702TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:58:36
|GBp
|32
|570.50
|XLON
|00522684703TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:58:36
|GBp
|191
|570.50
|XLON
|00522684704TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:59:10
|GBp
|230
|569.00
|XLON
|00522685138TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:59:10
|GBp
|378
|569.00
|XLON
|00522685137TRLO1.1.1
|06/03/2026
|14:59:10
|GBp
|338
|569.00
|XLON
|00522685139TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:00:38
|GBp
|202
|570.00
|XLON
|00522686912TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:00:38
|GBp
|259
|570.00
|XLON
|00522686911TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:02:48
|GBp
|186
|569.00
|XLON
|00522688505TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:02:48
|GBp
|242
|569.00
|XLON
|00522688504TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:03:26
|GBp
|242
|568.00
|XLON
|00522689144TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:05:31
|GBp
|242
|568.50
|XLON
|00522690551TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:05:31
|GBp
|248
|568.00
|XLON
|00522690553TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:05:31
|GBp
|431
|568.00
|XLON
|00522690552TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:07:38
|GBp
|528
|569.50
|XLON
|00522691720TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:07:38
|GBp
|500
|569.50
|XLON
|00522691721TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:09:27
|GBp
|510
|568.00
|XLON
|00522693031TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:12:35
|GBp
|250
|569.50
|XLON
|00522695097TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:12:35
|GBp
|111
|569.50
|XLON
|00522695098TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:13:00
|GBp
|295
|568.50
|XLON
|00522695295TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:13:00
|GBp
|394
|568.50
|XLON
|00522695294TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:14:51
|GBp
|246
|568.50
|XLON
|00522697004TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:14:51
|GBp
|95
|568.50
|XLON
|00522697005TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:14:51
|GBp
|245
|568.50
|XLON
|00522697006TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:16:31
|GBp
|246
|568.50
|XLON
|00522698679TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:19:16
|GBp
|725
|570.00
|XLON
|00522701075TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:20:55
|GBp
|261
|570.00
|XLON
|00522702342TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:23:03
|GBp
|248
|570.50
|XLON
|00522703902TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:23:21
|GBp
|798
|571.00
|XLON
|00522704217TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:24:34
|GBp
|248
|571.00
|XLON
|00522705308TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:24:34
|GBp
|279
|571.00
|XLON
|00522705309TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:26:08
|GBp
|279
|571.00
|XLON
|00522706424TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:28:42
|GBp
|262
|571.50
|XLON
|00522708136TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:29:44
|GBp
|399
|571.00
|XLON
|00522708858TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:32:30
|GBp
|329
|573.50
|XLON
|00522711003TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:33:14
|GBp
|188
|573.50
|XLON
|00522711517TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:33:14
|GBp
|436
|573.50
|XLON
|00522711516TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:35:52
|GBp
|120
|576.00
|XLON
|00522713187TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:35:52
|GBp
|144
|576.00
|XLON
|00522713186TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:36:52
|GBp
|249
|575.00
|XLON
|00522714121TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:39:02
|GBp
|203
|574.50
|XLON
|00522715637TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:40:38
|GBp
|265
|574.00
|XLON
|00522716757TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:40:38
|GBp
|280
|574.00
|XLON
|00522716758TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:40:38
|GBp
|351
|574.00
|XLON
|00522716759TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:42:49
|GBp
|274
|573.00
|XLON
|00522718003TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:44:15
|GBp
|330
|572.50
|XLON
|00522719007TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:44:16
|GBp
|218
|572.50
|XLON
|00522719008TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:44:31
|GBp
|305
|573.00
|XLON
|00522719124TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:44:31
|GBp
|417
|573.00
|XLON
|00522719125TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:45:03
|GBp
|230
|572.50
|XLON
|00522719459TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:47:00
|GBp
|197
|572.00
|XLON
|00522720513TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:47:00
|GBp
|205
|572.00
|XLON
|00522720511TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:47:00
|GBp
|468
|572.00
|XLON
|00522720509TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:47:00
|GBp
|244
|572.00
|XLON
|00522720515TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:48:48
|GBp
|240
|572.00
|XLON
|00522721651TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:50:06
|GBp
|216
|571.50
|XLON
|00522722505TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:50:06
|GBp
|456
|571.50
|XLON
|00522722504TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:51:58
|GBp
|245
|571.50
|XLON
|00522723701TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:53:48
|GBp
|249
|571.00
|XLON
|00522724607TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:53:48
|GBp
|249
|571.00
|XLON
|00522724608TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:53:48
|GBp
|667
|571.00
|XLON
|00522724609TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:56:07
|GBp
|579
|572.00
|XLON
|00522725946TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:58:26
|GBp
|256
|575.00
|XLON
|00522727360TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:58:31
|GBp
|58
|575.00
|XLON
|00522727389TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:58:31
|GBp
|198
|575.00
|XLON
|00522727390TRLO1.1.1
|06/03/2026
|15:58:42
|GBp
|1107
|574.50
|XLON
|00522727479TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:00:11
|GBp
|196
|573.50
|XLON
|00522728483TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:00:11
|GBp
|255
|573.50
|XLON
|00522728482TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:00:11
|GBp
|354
|573.50
|XLON
|00522728484TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:02:00
|GBp
|200
|573.50
|XLON
|00522729781TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:02:00
|GBp
|31
|574.00
|XLON
|00522729782TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:03:44
|GBp
|261
|573.50
|XLON
|00522730830TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:05:52
|GBp
|248
|573.00
|XLON
|00522732220TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:05:52
|GBp
|215
|573.00
|XLON
|00522732221TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:06:12
|GBp
|440
|572.50
|XLON
|00522732406TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:06:12
|GBp
|248
|572.50
|XLON
|00522732407TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:06:43
|GBp
|107
|572.00
|XLON
|00522732690TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:07:28
|GBp
|200
|573.00
|XLON
|00522733230TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:07:28
|GBp
|259
|573.00
|XLON
|00522733231TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:09:23
|GBp
|219
|572.50
|XLON
|00522734304TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:09:23
|GBp
|54
|572.50
|XLON
|00522734305TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:09:23
|GBp
|566
|572.50
|XLON
|00522734306TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:09:23
|GBp
|120
|573.00
|XLON
|00522734307TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:09:52
|GBp
|222
|572.00
|XLON
|00522734565TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:11:03
|GBp
|233
|570.50
|XLON
|00522735864TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:13:36
|GBp
|256
|570.50
|XLON
|00522737594TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:14:01
|GBp
|274
|570.00
|XLON
|00522737824TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:14:01
|GBp
|692
|570.00
|XLON
|00522737823TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:15:20
|GBp
|1292
|569.50
|XLON
|00522738675TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:15:20
|GBp
|274
|569.50
|XLON
|00522738676TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:15:20
|GBp
|366
|569.50
|XLON
|00522738677TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:17:05
|GBp
|726
|570.00
|XLON
|00522739776TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:19:07
|GBp
|1325
|570.00
|XLON
|00522740885TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:20:42
|GBp
|588
|570.00
|XLON
|00522741935TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:23:27
|GBp
|107
|571.50
|XLON
|00522743499TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:23:34
|GBp
|104
|571.50
|XLON
|00522743586TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:24:07
|GBp
|258
|571.00
|XLON
|00522743913TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:24:07
|GBp
|1806
|571.00
|XLON
|00522743912TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:27:57
|GBp
|221
|570.00
|XLON
|00522746683TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:27:57
|GBp
|377
|570.00
|XLON
|00522746684TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:27:57
|GBp
|417
|570.00
|XLON
|00522746685TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:27:57
|GBp
|189
|570.00
|XLON
|00522746687TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:27:57
|GBp
|383
|570.00
|XLON
|00522746686TRLO1.1.1
|06/03/2026
|16:29:20
|GBp
|15
|569.50
|XLON
|00522747446TRLO1.1.1