OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
9 March 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Share Buyback Programme – Transactions in Own Shares

The Company announces that on 06 March 2026 it had purchased a total of 94,482 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE ,CBOE CXE and Aquis Exchange, through the Company’s broker Jefferies International Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 06 March 2026London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXEAquis Exchange
Number of ordinary shares purchased94,482000
Highest price paid (per ordinary share)585.50p0.00p0.00p0.00p
Lowest price paid (per ordinary share)568.00p0.00p0.00p0.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share)575.65p0.00p0.00p0.00p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 5 March 2026.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,568,975 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,568,975.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameJefferies International Limited
Intermediary CodeJEFFGB2XXXX
Timezone GMT
CurrencyGBP

Individual Transactions:

Transaction dateTrade timeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
06/03/202608:37:24GBp240580.50XLON00522521646TRLO1.1.1
06/03/202608:40:06GBp304580.50XLON00522522894TRLO1.1.1
06/03/202608:42:49GBp212582.00XLON00522523972TRLO1.1.1
06/03/202608:48:13GBp708585.50XLON00522526205TRLO1.1.1
06/03/202608:50:21GBp398584.50XLON00522527031TRLO1.1.1
06/03/202608:53:23GBp242582.00XLON00522528166TRLO1.1.1
06/03/202608:56:49GBp200582.50XLON00522529458TRLO1.1.1
06/03/202608:59:49GBp486582.00XLON00522530707TRLO1.1.1
06/03/202609:01:58GBp239582.00XLON00522531638TRLO1.1.1
06/03/202609:02:30GBp261581.00XLON00522531880TRLO1.1.1
06/03/202609:05:38GBp462580.50XLON00522533078TRLO1.1.1
06/03/202609:07:47GBp448582.00XLON00522534098TRLO1.1.1
06/03/202609:09:46GBp360581.00XLON00522535167TRLO1.1.1
06/03/202609:11:40GBp247580.00XLON00522536010TRLO1.1.1
06/03/202609:14:22GBp82580.00XLON00522537211TRLO1.1.1
06/03/202609:14:22GBp187580.00XLON00522537212TRLO1.1.1
06/03/202609:16:16GBp204579.50XLON00522538039TRLO1.1.1
06/03/202609:20:13GBp382579.50XLON00522540178TRLO1.1.1
06/03/202609:22:24GBp200579.50XLON00522541242TRLO1.1.1
06/03/202609:22:24GBp18579.50XLON00522541243TRLO1.1.1
06/03/202609:24:17GBp89579.50XLON00522542552TRLO1.1.1
06/03/202609:24:17GBp5579.50XLON00522542554TRLO1.1.1
06/03/202609:24:17GBp200579.50XLON00522542553TRLO1.1.1
06/03/202609:27:39GBp24579.50XLON00522544190TRLO1.1.1
06/03/202609:27:39GBp311579.50XLON00522544189TRLO1.1.1
06/03/202609:30:20GBp250579.50XLON00522545677TRLO1.1.1
06/03/202609:30:20GBp27579.50XLON00522545678TRLO1.1.1
06/03/202609:42:04GBp229579.50XLON00522562203TRLO1.1.1
06/03/202609:42:04GBp318579.50XLON00522562201TRLO1.1.1
06/03/202609:42:04GBp1251579.50XLON00522562202TRLO1.1.1
06/03/202609:45:33GBp194580.00XLON00522566838TRLO1.1.1
06/03/202609:47:54GBp170580.00XLON00522570332TRLO1.1.1
06/03/202609:47:54GBp204580.00XLON00522570333TRLO1.1.1
06/03/202609:49:47GBp246580.00XLON00522572939TRLO1.1.1
06/03/202609:52:25GBp2579.00XLON00522576871TRLO1.1.1
06/03/202609:52:25GBp200579.00XLON00522576870TRLO1.1.1
06/03/202609:56:56GBp445581.00XLON00522583473TRLO1.1.1
06/03/202609:59:31GBp195580.50XLON00522586517TRLO1.1.1
06/03/202610:01:28GBp379580.50XLON00522587066TRLO1.1.1
06/03/202610:03:18GBp246580.50XLON00522587524TRLO1.1.1
06/03/202610:06:01GBp430580.50XLON00522588039TRLO1.1.1
06/03/202610:11:16GBp251580.50XLON00522589175TRLO1.1.1
06/03/202610:18:03GBp36580.50XLON00522590784TRLO1.1.1
06/03/202610:18:03GBp240580.50XLON00522590783TRLO1.1.1
06/03/202610:29:26GBp81580.50XLON00522593262TRLO1.1.1
06/03/202610:29:26GBp289580.50XLON00522593263TRLO1.1.1
06/03/202610:29:26GBp493580.50XLON00522593264TRLO1.1.1
06/03/202610:29:26GBp367580.50XLON00522593265TRLO1.1.1
06/03/202610:31:16GBp227581.00XLON00522594496TRLO1.1.1
06/03/202610:34:58GBp236581.00XLON00522595261TRLO1.1.1
06/03/202610:37:45GBp1581.00XLON00522595807TRLO1.1.1
06/03/202610:38:02GBp231581.00XLON00522595852TRLO1.1.1
06/03/202610:40:14GBp289581.00XLON00522596166TRLO1.1.1
06/03/202610:43:26GBp26580.50XLON00522596798TRLO1.1.1
06/03/202610:43:26GBp118580.50XLON00522596799TRLO1.1.1
06/03/202610:43:26GBp270580.50XLON00522596797TRLO1.1.1
06/03/202610:45:47GBp78580.50XLON00522597191TRLO1.1.1
06/03/202610:45:47GBp200580.50XLON00522597190TRLO1.1.1
06/03/202610:48:40GBp16580.50XLON00522597604TRLO1.1.1
06/03/202610:48:40GBp301580.50XLON00522597603TRLO1.1.1
06/03/202610:53:53GBp327581.00XLON00522598715TRLO1.1.1
06/03/202610:57:05GBp230581.00XLON00522599271TRLO1.1.1
06/03/202610:59:52GBp378581.00XLON00522599715TRLO1.1.1
06/03/202611:01:37GBp272580.00XLON00522600104TRLO1.1.1
06/03/202611:03:56GBp22580.50XLON00522600588TRLO1.1.1
06/03/202611:03:56GBp286580.50XLON00522600587TRLO1.1.1
06/03/202611:05:31GBp387580.50XLON00522600864TRLO1.1.1
06/03/202611:08:10GBp54581.50XLON00522601431TRLO1.1.1
06/03/202611:08:10GBp150581.50XLON00522601430TRLO1.1.1
06/03/202611:08:10GBp69581.50XLON00522601432TRLO1.1.1
06/03/202611:10:28GBp210581.50XLON00522602110TRLO1.1.1
06/03/202611:13:31GBp350581.50XLON00522602792TRLO1.1.1
06/03/202611:15:18GBp220581.50XLON00522603060TRLO1.1.1
06/03/202611:17:33GBp328582.00XLON00522603413TRLO1.1.1
06/03/202611:18:43GBp232581.50XLON00522603654TRLO1.1.1
06/03/202611:20:34GBp479581.50XLON00522603981TRLO1.1.1
06/03/202611:32:18GBp329582.50XLON00522606392TRLO1.1.1
06/03/202611:32:18GBp477582.50XLON00522606393TRLO1.1.1
06/03/202611:34:43GBp146582.50XLON00522607021TRLO1.1.1
06/03/202611:34:43GBp199582.50XLON00522607022TRLO1.1.1
06/03/202611:34:43GBp116582.50XLON00522607023TRLO1.1.1
06/03/202611:36:46GBp572582.00XLON00522607332TRLO1.1.1
06/03/202611:39:10GBp100581.50XLON00522607740TRLO1.1.1
06/03/202611:40:41GBp778581.50XLON00522608038TRLO1.1.1
06/03/202611:42:34GBp554581.00XLON00522608489TRLO1.1.1
06/03/202611:46:37GBp506581.50XLON00522609912TRLO1.1.1
06/03/202611:48:11GBp326581.50XLON00522610377TRLO1.1.1
06/03/202611:51:05GBp318581.50XLON00522611214TRLO1.1.1
06/03/202611:53:33GBp195581.00XLON00522611696TRLO1.1.1
06/03/202611:55:44GBp201581.50XLON00522612056TRLO1.1.1
06/03/202611:55:44GBp1581.50XLON00522612057TRLO1.1.1
06/03/202611:55:44GBp47581.50XLON00522612058TRLO1.1.1
06/03/202611:57:45GBp262581.50XLON00522612724TRLO1.1.1
06/03/202612:00:16GBp386581.00XLON00522613031TRLO1.1.1
06/03/202612:02:34GBp156581.00XLON00522613436TRLO1.1.1
06/03/202612:02:34GBp192581.00XLON00522613437TRLO1.1.1
06/03/202612:04:19GBp400580.50XLON00522613932TRLO1.1.1
06/03/202612:06:15GBp474580.50XLON00522614235TRLO1.1.1
06/03/202612:08:35GBp446580.00XLON00522614713TRLO1.1.1
06/03/202612:10:44GBp380580.00XLON00522615058TRLO1.1.1
06/03/202612:12:47GBp448580.00XLON00522615389TRLO1.1.1
06/03/202612:14:30GBp11580.00XLON00522615732TRLO1.1.1
06/03/202612:14:30GBp501580.00XLON00522615731TRLO1.1.1
06/03/202612:16:39GBp655580.50XLON00522616112TRLO1.1.1
06/03/202612:19:07GBp290581.00XLON00522616404TRLO1.1.1
06/03/202612:21:05GBp407581.50XLON00522616635TRLO1.1.1
06/03/202612:23:12GBp42581.50XLON00522617095TRLO1.1.1
06/03/202612:23:12GBp364581.50XLON00522617096TRLO1.1.1
06/03/202612:23:12GBp477581.50XLON00522617097TRLO1.1.1
06/03/202612:25:35GBp137581.50XLON00522617606TRLO1.1.1
06/03/202612:25:35GBp167581.50XLON00522617605TRLO1.1.1
06/03/202612:28:28GBp396582.00XLON00522618149TRLO1.1.1
06/03/202612:30:57GBp560582.00XLON00522618628TRLO1.1.1
06/03/202612:31:43GBp305581.50XLON00522618780TRLO1.1.1
06/03/202612:33:07GBp265581.00XLON00522619014TRLO1.1.1
06/03/202612:34:39GBp312580.50XLON00522619259TRLO1.1.1
06/03/202612:36:57GBp78580.50XLON00522619741TRLO1.1.1
06/03/202612:36:57GBp300580.50XLON00522619740TRLO1.1.1
06/03/202612:42:10GBp2580.50XLON00522620828TRLO1.1.1
06/03/202612:42:10GBp79580.50XLON00522620829TRLO1.1.1
06/03/202612:42:10GBp148580.50XLON00522620830TRLO1.1.1
06/03/202612:42:23GBp288579.50XLON00522620868TRLO1.1.1
06/03/202612:48:52GBp315579.50XLON00522622076TRLO1.1.1
06/03/202612:48:52GBp426579.50XLON00522622077TRLO1.1.1
06/03/202612:50:52GBp198580.00XLON00522622427TRLO1.1.1
06/03/202612:50:52GBp4580.00XLON00522622428TRLO1.1.1
06/03/202612:50:52GBp4580.00XLON00522622429TRLO1.1.1
06/03/202612:50:52GBp79580.00XLON00522622430TRLO1.1.1
06/03/202612:52:55GBp362580.00XLON00522622792TRLO1.1.1
06/03/202612:54:54GBp386580.00XLON00522623208TRLO1.1.1
06/03/202612:57:21GBp46580.00XLON00522623661TRLO1.1.1
06/03/202612:57:21GBp146580.00XLON00522623662TRLO1.1.1
06/03/202612:59:37GBp163580.00XLON00522624462TRLO1.1.1
06/03/202612:59:37GBp319580.00XLON00522624463TRLO1.1.1
06/03/202613:07:02GBp221579.50XLON00522626005TRLO1.1.1
06/03/202613:08:03GBp219579.50XLON00522626204TRLO1.1.1
06/03/202613:10:18GBp248580.00XLON00522626690TRLO1.1.1
06/03/202613:16:46GBp234579.50XLON00522627963TRLO1.1.1
06/03/202613:16:46GBp150579.50XLON00522627964TRLO1.1.1
06/03/202613:18:41GBp234579.50XLON00522628298TRLO1.1.1
06/03/202613:18:41GBp60579.50XLON00522628299TRLO1.1.1
06/03/202613:20:53GBp306579.50XLON00522628731TRLO1.1.1
06/03/202613:23:02GBp239579.50XLON00522629131TRLO1.1.1
06/03/202613:26:45GBp315578.50XLON00522629890TRLO1.1.1
06/03/202613:30:47GBp434576.50XLON00522631208TRLO1.1.1
06/03/202613:32:28GBp316574.00XLON00522632187TRLO1.1.1
06/03/202613:34:56GBp154575.00XLON00522632824TRLO1.1.1
06/03/202613:34:56GBp324575.00XLON00522632825TRLO1.1.1
06/03/202613:37:22GBp105576.50XLON00522633272TRLO1.1.1
06/03/202613:37:22GBp225576.50XLON00522633271TRLO1.1.1
06/03/202613:37:22GBp250576.50XLON00522633270TRLO1.1.1
06/03/202613:38:53GBp295575.50XLON00522633591TRLO1.1.1
06/03/202613:41:09GBp239574.00XLON00522634122TRLO1.1.1
06/03/202613:42:55GBp227574.00XLON00522634585TRLO1.1.1
06/03/202613:42:55GBp221574.00XLON00522634586TRLO1.1.1
06/03/202613:46:56GBp304572.50XLON00522635775TRLO1.1.1
06/03/202613:48:45GBp360572.50XLON00522636241TRLO1.1.1
06/03/202613:50:47GBp214572.00XLON00522636831TRLO1.1.1
06/03/202613:52:39GBp376571.50XLON00522638423TRLO1.1.1
06/03/202613:55:10GBp336571.50XLON00522639177TRLO1.1.1
06/03/202613:57:25GBp370572.50XLON00522640155TRLO1.1.1
06/03/202613:59:35GBp283572.00XLON00522640732TRLO1.1.1
06/03/202614:03:53GBp558573.00XLON00522642472TRLO1.1.1
06/03/202614:03:53GBp1264573.00XLON00522642473TRLO1.1.1
06/03/202614:05:15GBp236573.00XLON00522642935TRLO1.1.1
06/03/202614:08:11GBp238573.50XLON00522643963TRLO1.1.1
06/03/202614:08:39GBp248573.00XLON00522644181TRLO1.1.1
06/03/202614:10:36GBp538573.00XLON00522644895TRLO1.1.1
06/03/202614:12:50GBp229574.50XLON00522645831TRLO1.1.1
06/03/202614:12:50GBp270574.50XLON00522645832TRLO1.1.1
06/03/202614:14:31GBp194573.50XLON00522646404TRLO1.1.1
06/03/202614:14:39GBp281575.50XLON00522646484TRLO1.1.1
06/03/202614:16:21GBp349574.50XLON00522647319TRLO1.1.1
06/03/202614:16:21GBp288574.50XLON00522647320TRLO1.1.1
06/03/202614:18:24GBp580574.50XLON00522648425TRLO1.1.1
06/03/202614:20:32GBp464574.50XLON00522649239TRLO1.1.1
06/03/202614:22:56GBp364574.50XLON00522650688TRLO1.1.1
06/03/202614:26:38GBp496575.00XLON00522652663TRLO1.1.1
06/03/202614:28:43GBp232575.00XLON00522653409TRLO1.1.1
06/03/202614:30:46GBp294576.50XLON00522655985TRLO1.1.1
06/03/202614:31:39GBp466577.00XLON00522657013TRLO1.1.1
06/03/202614:31:39GBp666577.00XLON00522657015TRLO1.1.1
06/03/202614:32:32GBp233576.50XLON00522658626TRLO1.1.1
06/03/202614:33:42GBp203576.50XLON00522660242TRLO1.1.1
06/03/202614:33:42GBp235576.50XLON00522660243TRLO1.1.1
06/03/202614:33:42GBp470576.50XLON00522660241TRLO1.1.1
06/03/202614:33:42GBp235576.50XLON00522660244TRLO1.1.1
06/03/202614:35:12GBp501575.50XLON00522662152TRLO1.1.1
06/03/202614:35:12GBp282575.50XLON00522662153TRLO1.1.1
06/03/202614:35:12GBp282575.50XLON00522662154TRLO1.1.1
06/03/202614:36:57GBp542574.50XLON00522664449TRLO1.1.1
06/03/202614:37:31GBp273574.00XLON00522665360TRLO1.1.1
06/03/202614:38:30GBp230573.00XLON00522666465TRLO1.1.1
06/03/202614:38:30GBp220573.00XLON00522666466TRLO1.1.1
06/03/202614:39:24GBp284573.00XLON00522667280TRLO1.1.1
06/03/202614:40:49GBp392573.50XLON00522668486TRLO1.1.1
06/03/202614:40:49GBp242573.50XLON00522668487TRLO1.1.1
06/03/202614:41:00GBp242572.50XLON00522668650TRLO1.1.1
06/03/202614:43:04GBp474572.00XLON00522671052TRLO1.1.1
06/03/202614:45:26GBp400573.50XLON00522673278TRLO1.1.1
06/03/202614:45:26GBp168573.50XLON00522673279TRLO1.1.1
06/03/202614:45:58GBp149572.50XLON00522673649TRLO1.1.1
06/03/202614:45:58GBp129572.50XLON00522673650TRLO1.1.1
06/03/202614:46:29GBp259572.00XLON00522674190TRLO1.1.1
06/03/202614:49:11GBp601573.00XLON00522676395TRLO1.1.1
06/03/202614:49:11GBp410573.00XLON00522676397TRLO1.1.1
06/03/202614:51:21GBp70572.50XLON00522678035TRLO1.1.1
06/03/202614:51:59GBp526572.50XLON00522678550TRLO1.1.1
06/03/202614:51:59GBp314572.50XLON00522678551TRLO1.1.1
06/03/202614:52:18GBp207571.50XLON00522678911TRLO1.1.1
06/03/202614:53:30GBp231570.00XLON00522679646TRLO1.1.1
06/03/202614:55:51GBp284570.00XLON00522682282TRLO1.1.1
06/03/202614:57:58GBp106570.50XLON00522684061TRLO1.1.1
06/03/202614:57:58GBp168570.50XLON00522684060TRLO1.1.1
06/03/202614:58:36GBp115570.50XLON00522684702TRLO1.1.1
06/03/202614:58:36GBp32570.50XLON00522684703TRLO1.1.1
06/03/202614:58:36GBp191570.50XLON00522684704TRLO1.1.1
06/03/202614:59:10GBp230569.00XLON00522685138TRLO1.1.1
06/03/202614:59:10GBp378569.00XLON00522685137TRLO1.1.1
06/03/202614:59:10GBp338569.00XLON00522685139TRLO1.1.1
06/03/202615:00:38GBp202570.00XLON00522686912TRLO1.1.1
06/03/202615:00:38GBp259570.00XLON00522686911TRLO1.1.1
06/03/202615:02:48GBp186569.00XLON00522688505TRLO1.1.1
06/03/202615:02:48GBp242569.00XLON00522688504TRLO1.1.1
06/03/202615:03:26GBp242568.00XLON00522689144TRLO1.1.1
06/03/202615:05:31GBp242568.50XLON00522690551TRLO1.1.1
06/03/202615:05:31GBp248568.00XLON00522690553TRLO1.1.1
06/03/202615:05:31GBp431568.00XLON00522690552TRLO1.1.1
06/03/202615:07:38GBp528569.50XLON00522691720TRLO1.1.1
06/03/202615:07:38GBp500569.50XLON00522691721TRLO1.1.1
06/03/202615:09:27GBp510568.00XLON00522693031TRLO1.1.1
06/03/202615:12:35GBp250569.50XLON00522695097TRLO1.1.1
06/03/202615:12:35GBp111569.50XLON00522695098TRLO1.1.1
06/03/202615:13:00GBp295568.50XLON00522695295TRLO1.1.1
06/03/202615:13:00GBp394568.50XLON00522695294TRLO1.1.1
06/03/202615:14:51GBp246568.50XLON00522697004TRLO1.1.1
06/03/202615:14:51GBp95568.50XLON00522697005TRLO1.1.1
06/03/202615:14:51GBp245568.50XLON00522697006TRLO1.1.1
06/03/202615:16:31GBp246568.50XLON00522698679TRLO1.1.1
06/03/202615:19:16GBp725570.00XLON00522701075TRLO1.1.1
06/03/202615:20:55GBp261570.00XLON00522702342TRLO1.1.1
06/03/202615:23:03GBp248570.50XLON00522703902TRLO1.1.1
06/03/202615:23:21GBp798571.00XLON00522704217TRLO1.1.1
06/03/202615:24:34GBp248571.00XLON00522705308TRLO1.1.1
06/03/202615:24:34GBp279571.00XLON00522705309TRLO1.1.1
06/03/202615:26:08GBp279571.00XLON00522706424TRLO1.1.1
06/03/202615:28:42GBp262571.50XLON00522708136TRLO1.1.1
06/03/202615:29:44GBp399571.00XLON00522708858TRLO1.1.1
06/03/202615:32:30GBp329573.50XLON00522711003TRLO1.1.1
06/03/202615:33:14GBp188573.50XLON00522711517TRLO1.1.1
06/03/202615:33:14GBp436573.50XLON00522711516TRLO1.1.1
06/03/202615:35:52GBp120576.00XLON00522713187TRLO1.1.1
06/03/202615:35:52GBp144576.00XLON00522713186TRLO1.1.1
06/03/202615:36:52GBp249575.00XLON00522714121TRLO1.1.1
06/03/202615:39:02GBp203574.50XLON00522715637TRLO1.1.1
06/03/202615:40:38GBp265574.00XLON00522716757TRLO1.1.1
06/03/202615:40:38GBp280574.00XLON00522716758TRLO1.1.1
06/03/202615:40:38GBp351574.00XLON00522716759TRLO1.1.1
06/03/202615:42:49GBp274573.00XLON00522718003TRLO1.1.1
06/03/202615:44:15GBp330572.50XLON00522719007TRLO1.1.1
06/03/202615:44:16GBp218572.50XLON00522719008TRLO1.1.1
06/03/202615:44:31GBp305573.00XLON00522719124TRLO1.1.1
06/03/202615:44:31GBp417573.00XLON00522719125TRLO1.1.1
06/03/202615:45:03GBp230572.50XLON00522719459TRLO1.1.1
06/03/202615:47:00GBp197572.00XLON00522720513TRLO1.1.1
06/03/202615:47:00GBp205572.00XLON00522720511TRLO1.1.1
06/03/202615:47:00GBp468572.00XLON00522720509TRLO1.1.1
06/03/202615:47:00GBp244572.00XLON00522720515TRLO1.1.1
06/03/202615:48:48GBp240572.00XLON00522721651TRLO1.1.1
06/03/202615:50:06GBp216571.50XLON00522722505TRLO1.1.1
06/03/202615:50:06GBp456571.50XLON00522722504TRLO1.1.1
06/03/202615:51:58GBp245571.50XLON00522723701TRLO1.1.1
06/03/202615:53:48GBp249571.00XLON00522724607TRLO1.1.1
06/03/202615:53:48GBp249571.00XLON00522724608TRLO1.1.1
06/03/202615:53:48GBp667571.00XLON00522724609TRLO1.1.1
06/03/202615:56:07GBp579572.00XLON00522725946TRLO1.1.1
06/03/202615:58:26GBp256575.00XLON00522727360TRLO1.1.1
06/03/202615:58:31GBp58575.00XLON00522727389TRLO1.1.1
06/03/202615:58:31GBp198575.00XLON00522727390TRLO1.1.1
06/03/202615:58:42GBp1107574.50XLON00522727479TRLO1.1.1
06/03/202616:00:11GBp196573.50XLON00522728483TRLO1.1.1
06/03/202616:00:11GBp255573.50XLON00522728482TRLO1.1.1
06/03/202616:00:11GBp354573.50XLON00522728484TRLO1.1.1
06/03/202616:02:00GBp200573.50XLON00522729781TRLO1.1.1
06/03/202616:02:00GBp31574.00XLON00522729782TRLO1.1.1
06/03/202616:03:44GBp261573.50XLON00522730830TRLO1.1.1
06/03/202616:05:52GBp248573.00XLON00522732220TRLO1.1.1
06/03/202616:05:52GBp215573.00XLON00522732221TRLO1.1.1
06/03/202616:06:12GBp440572.50XLON00522732406TRLO1.1.1
06/03/202616:06:12GBp248572.50XLON00522732407TRLO1.1.1
06/03/202616:06:43GBp107572.00XLON00522732690TRLO1.1.1
06/03/202616:07:28GBp200573.00XLON00522733230TRLO1.1.1
06/03/202616:07:28GBp259573.00XLON00522733231TRLO1.1.1
06/03/202616:09:23GBp219572.50XLON00522734304TRLO1.1.1
06/03/202616:09:23GBp54572.50XLON00522734305TRLO1.1.1
06/03/202616:09:23GBp566572.50XLON00522734306TRLO1.1.1
06/03/202616:09:23GBp120573.00XLON00522734307TRLO1.1.1
06/03/202616:09:52GBp222572.00XLON00522734565TRLO1.1.1
06/03/202616:11:03GBp233570.50XLON00522735864TRLO1.1.1
06/03/202616:13:36GBp256570.50XLON00522737594TRLO1.1.1
06/03/202616:14:01GBp274570.00XLON00522737824TRLO1.1.1
06/03/202616:14:01GBp692570.00XLON00522737823TRLO1.1.1
06/03/202616:15:20GBp1292569.50XLON00522738675TRLO1.1.1
06/03/202616:15:20GBp274569.50XLON00522738676TRLO1.1.1
06/03/202616:15:20GBp366569.50XLON00522738677TRLO1.1.1
06/03/202616:17:05GBp726570.00XLON00522739776TRLO1.1.1
06/03/202616:19:07GBp1325570.00XLON00522740885TRLO1.1.1
06/03/202616:20:42GBp588570.00XLON00522741935TRLO1.1.1
06/03/202616:23:27GBp107571.50XLON00522743499TRLO1.1.1
06/03/202616:23:34GBp104571.50XLON00522743586TRLO1.1.1
06/03/202616:24:07GBp258571.00XLON00522743913TRLO1.1.1
06/03/202616:24:07GBp1806571.00XLON00522743912TRLO1.1.1
06/03/202616:27:57GBp221570.00XLON00522746683TRLO1.1.1
06/03/202616:27:57GBp377570.00XLON00522746684TRLO1.1.1
06/03/202616:27:57GBp417570.00XLON00522746685TRLO1.1.1
06/03/202616:27:57GBp189570.00XLON00522746687TRLO1.1.1
06/03/202616:27:57GBp383570.00XLON00522746686TRLO1.1.1
06/03/202616:29:20GBp15569.50XLON00522747446TRLO1.1.1



GlobeNewswire

Recommended Reading