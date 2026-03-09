Sodexo célèbre ses 60 ans

Fondé le 9 mars 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo célèbre aujourd’hui 60 ans d’un modèle visionnaire qui l’a conduit, au fil des décennies, à devenir l’un des leaders mondiaux de la restauration et des services. Le Groupe accompagne désormais les entreprises, les établissements de santé et d’enseignement, les institutions ainsi que les lieux et événements emblématiques, en délivrant des services qui améliorent le quotidien des consommateurs à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement.

Aujourd’hui présent dans 43 pays, avec près de 430 000 collaborateurs, Sodexo poursuit son développement autour d’une ambition constante : être le partenaire de confiance de ses clients sur le long terme en répondant à leurs enjeux stratégique d’attractivité employeur, de développement et de performance opérationnelle, tout en intégrant des solutions toujours plus durables.

« Depuis 60 ans, l’héritage de Pierre Bellon guide notre action : être utiles à nos clients et aux consommateurs, en partant de leurs usages réels et de leurs enjeux essentiels. Dans un monde en profonde transformation, cette exigence nous pousse à imaginer des solutions toujours plus performantes, responsables et créatrices de valeur. C’est ainsi que Sodexo continue d’accompagner ses clients, avec pragmatisme, engagement et sens du service. » — Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo

Aujourd’hui, Sodexo continue de se développer, porté par l’engagement durable de la Famille Bellon, actionnaire de référence à travers Bellon SA, garantissant l’indépendance du Groupe et sa capacité à s’inscrire dans le long terme.

A cette occasion, Sodexo publie un dossier de presse qui retrace son histoire et montre comment le Groupe accompagne aujourd’hui ses clients face à leurs nouveaux défis :“Sodexo, 60 ans au service de l’expérience du quotidien”.





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 janvier 2026)

