Esker lance une nouvelle solution de demande de devis pour simplifier les dépenses

Lyon, France - 09 mars 2026 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce le lancement d’Esker Quote Request, une nouvelle solution conçue pour offrir aux acheteurs occasionnels un moyen simple et intuitif de collecter, comparer et attribuer des devis fournisseurs pour les achats courants.

Les analystes pointent le manque de pilotage des dépenses de faible montant — communément appelées tail spend — dans beaucoup d’entreprises. Faute de temps, de ressources ou de visibilité, ces dépenses ne sont généralement pas perçues comme prioritaires. Pourtant, ces mêmes experts anticipent que plus de la moitié des achats B2B s’appuieront sur des technologies dédiées au tail spend dans les cinq prochaines années. Au-delà d’une meilleure visibilité et d’une maîtrise accrue des coûts, ces solutions contribuent également aux enjeux de conformité, de gouvernance et de durabilité.

Entièrement intégrée à la suite Source-to-Pay (S2P) d’Esker et complémentaire de sa solution de Sourcing stratégique, Esker Quote Request automatise le processus de demande de devis pour les achats non stratégiques et les tail spend. Depuis une interface unique, les utilisateurs sont en mesure d'initier rapidement des demandes de devis, solliciter des fournisseurs, recevoir et comparer les réponses, puis attribuer les marchés — sans la complexité des dispositifs de sourcing stratégique. Résultat : des décisions d’achat plus rapides, une réduction des tâches manuelles et une conformité renforcée à l’échelle de l’organisation.

« Les directions Achats et Finance font face à une pression croissante pour mieux maîtriser les dépenses tout en gagnant en efficacité et en transparence. Lorsqu’il est correctement piloté, les tail spend transforment un angle mort en levier de performance. Esker Quote Request apporte une réponse simple et pragmatique pour structurer les achats du quotidien et renforcer la maîtrise des coûts au sein du processus achat. » Catherine Dupuy-Holdich, Senior Product Manager chez Esker.



En répondant aux enjeux de gestion des dépenses courantes, Esker Quote Request permet aux organisations de :

Autonomiser les collaborateurs : offrir aux acheteurs opérationnels et aux demandeurs occasionnels les outils simples pour solliciter, collecter et comparer plusieurs devis fournisseurs.

: offrir aux acheteurs opérationnels et aux demandeurs occasionnels les outils simples pour solliciter, collecter et comparer plusieurs devis fournisseurs. Accélérer les décisions d’achat : réduire les cycles de consultation grâce à une mise en œuvre rapide, des modèles prêts à l’emploi et des échanges fournisseurs intégrés.

: réduire les cycles de consultation grâce à une mise en œuvre rapide, des modèles prêts à l’emploi et des échanges fournisseurs intégrés. Renforcer la conformité et la gouvernance : appliquer les politiques achats au travers de workflows structurés garantissant la complétude, la cohérence des informations et des pièces requises.

: appliquer les politiques achats au travers de workflows structurés garantissant la complétude, la cohérence des informations et des pièces requises. Améliorer la transparence et la traçabilité : centraliser l’ensemble des échanges, documents et réponses liés aux devis pour une visibilité complète et un suivi prêt pour l’audit.

: centraliser l’ensemble des échanges, documents et réponses liés aux devis pour une visibilité complète et un suivi prêt pour l’audit. Favoriser la collaboration fournisseurs : proposer aux fournisseurs un portail dédié pour consulter les demandes, soumettre leurs devis et suivre leur avancement.

: proposer aux fournisseurs un portail dédié pour consulter les demandes, soumettre leurs devis et suivre leur avancement. Assurer la continuité du cycle Source-to-Pay : intégrer automatiquement les décisions d’attribution aux processus achats et financiers Esker, sans rupture ni double saisie.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Dans le cadre de la facturation électronique en France, Esker est immatriculée Plateforme Agréée (PA) par la DGFiP.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise.

En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue

