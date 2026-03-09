BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Février 2026

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Février 2026

Clichy, France – 05 Mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de février 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 25/02/2026 16 834 54,0010 909 052,83 26/02/2026 3 347 52,9608 177 259,84 26/02/2026 8 218 52,9608 435 231,96 27/02/2026 3 171 53,7112 170 318,22 TOTAL 31 570 53,5908 1 691 862,85



Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

Pièce jointe