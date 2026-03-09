BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Février 2026

 Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Février 2026

Clichy, France – 05 Mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de février 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance duNombre de titres achetésPrix moyen
pondéré en €		Montant en €
25/02/2026 16 834 54,0010 909 052,83
26/02/2026 3 347 52,9608 177 259,84
26/02/2026 8 218 52,9608 435 231,96
27/02/2026 3 171 53,7112 170 318,22
TOTAL 31 570 53,5908 1 691 862,85


