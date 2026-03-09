Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).     
                                   
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 02 marts til fredag 06 marts foretaget følgende transanktioner:                                               

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 4.929 75.314.030
 2 marts 202631716.378,80135.192.080
 3 marts 202631716.787,28715.321.570
 4 marts 202631716.613,65935.266.530
 5 marts 202631716.630,69405.271.930
 6 marts 202631716.775,14205.317.720
Total 2. -6. marts 20261.585 26.369.830
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 6.514 101.683.860
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		6.514 101.683.860
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)19.716 302.947.845
 2 marts 20261.11216.658,340818.524.075
 3 marts 20261.11217.045,040518.954.085
 4 marts 20261.11216.828,093518.712.840
 5 marts 20261.11216.810,602518.693.390
 6 marts 20261.11217.009,217618.914.250
Total 2. -6. marts 20265.560 93.798.640
Køb fra Familiefonden*78016.870,259013.158.802
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)26.056 409.905.287
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		26.056 409.905.287

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 176.894. A-aktier og 1.097.954 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,05% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 9. marts 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 10 2026 Daily transactions in connection with share buy-back program - week 10 2026
