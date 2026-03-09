SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 02 marts til fredag 06 marts foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 4.929 75.314.030 2 marts 2026 317 16.378,8013 5.192.080 3 marts 2026 317 16.787,2871 5.321.570 4 marts 2026 317 16.613,6593 5.266.530 5 marts 2026 317 16.630,6940 5.271.930 6 marts 2026 317 16.775,1420 5.317.720 Total 2. -6. marts 2026 1.585 26.369.830 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 6.514 101.683.860 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 6.514 101.683.860 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 19.716 302.947.845 2 marts 2026 1.112 16.658,3408 18.524.075 3 marts 2026 1.112 17.045,0405 18.954.085 4 marts 2026 1.112 16.828,0935 18.712.840 5 marts 2026 1.112 16.810,6025 18.693.390 6 marts 2026 1.112 17.009,2176 18.914.250 Total 2. -6. marts 2026 5.560 93.798.640 Køb fra Familiefonden* 780 16.870,2590 13.158.802 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 26.056 409.905.287 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 26.056 409.905.287

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 176.894. A-aktier og 1.097.954 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,05% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 9. marts 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





