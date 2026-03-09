Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 9.3.2026

Tornator Oyj - Pörssitiedote 9.3.2026 klo 18.00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset



Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.3.2026 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025. Yhtiön hallitukseen valittiin Hanna Kaskela, Esko Torsti, Tuomas Virtala ja Pauli Torikka. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2025 osinkona 14,40 euroa osakkeelta, yhteensä 72,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 26.3.2026 ja täsmäytyspäivä on 20.3.2026.

Yhtiökokous päätti perustaa yhtiöön nimitystoimikunnan valmistelemaan ehdotukset hallituksen kokoonpanosta, jäsenistä ja palkkioista. Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä varsinaista jäsentä, jotka yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa nimittää. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä. Nimeämisoikeus määräytyy vuosittain toukokuun lopun osakasluettelon perusteella. Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2026 Esko Torstin hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Kaskelan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Hanna Kaskelan, jäseniksi Esko Torstin sekä Tuomas Virtalan ja varajäseneksi Pauli Torikan. Palkitsemiskomitean puheenjohtajaksi hallitus valitsi Hanna Kaskelan ja jäseniksi Esko Torstin sekä Tuomas Virtalan.

Lisätiedot:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613

Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 232 miljoona euroa ja taseen koko noin 4,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.