Kennisgeving transparantieverklaring

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaringen van belangrijke deelnemingen door Goldman Sachs Group, Inc., bekend, die op 3 en 4 maart 2026 werden ontvangen.

Op 3 maart 2026 ontving de Vennootschap een transparantieverklaring waarin werd bevestigd dat Goldman Sachs Group Inc. op 26 februari 2026 358.662 stemrechten van Ontex bezat en 2.821.994 equivalente financiële instrumenten, ofwel 2.821.994 in totaal. Dit vertegenwoordigt respectievelijk 0,44%, 2,99% en 3,43% van de uitgegeven aandelen van Ontex. Het bezit van equivalente financiële instrumenten heeft daarmee de drempel van 3,0% neerwaarts overschreden.

Op 4 maart 2026 ontving de Vennootschap een transparantieverklaring waarin werd bevestigd dat Goldman Sachs Group Inc. op 27 februari 2026 6.338 stemrechten van Ontex bezat en 2.625.088 equivalente financiële instrumenten, ofwel 2.631.476 in totaal. Dit vertegenwoordigt respectievelijk 0,01%, 3,19% en 3,20% van de uitgegeven aandelen van Ontex. Het bezit van equivalente financiële instrumenten heeft daarmee de drempel van 3,0% opwaarts overschreden.





