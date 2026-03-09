EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

 | Source: EssilorLuxottica EssilorLuxottica

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (9 mars 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 2 mars 2026 au 4 mars 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR0000121667192 092220,7574XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR0000121667109 275220,7354DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR000012166718 618220,7527TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/03/2026FR000012166724 046220,7618AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR0000121667202 687216,9015XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR0000121667114 528216,8759DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR000012166719 465216,9161TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4903/03/2026FR000012166725 013216,8982AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR0000121667211 612218,9825XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR0000121667118 411219,0290DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR000012166719 905219,0319TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4904/03/2026FR000012166725 713219,0175AQE
 TOTAL1 081 365218,8532 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe


Attachments

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GlobeNewswire

Recommended Reading