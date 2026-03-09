EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (9 mars 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 2 mars 2026 au 4 mars 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/03/2026
|FR0000121667
|192 092
|220,7574
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/03/2026
|FR0000121667
|109 275
|220,7354
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/03/2026
|FR0000121667
|18 618
|220,7527
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/03/2026
|FR0000121667
|24 046
|220,7618
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|03/03/2026
|FR0000121667
|202 687
|216,9015
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|03/03/2026
|FR0000121667
|114 528
|216,8759
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|03/03/2026
|FR0000121667
|19 465
|216,9161
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|03/03/2026
|FR0000121667
|25 013
|216,8982
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|04/03/2026
|FR0000121667
|211 612
|218,9825
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|04/03/2026
|FR0000121667
|118 411
|219,0290
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|04/03/2026
|FR0000121667
|19 905
|219,0319
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|04/03/2026
|FR0000121667
|25 713
|219,0175
|AQE
|TOTAL
|1 081 365
|218,8532
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe