Communication du groupe Casino

Evolution du cadre procédural des discussions relatives

au projet d’adaptation et de renforcement

de la structure financière du groupe Casino

Paris, le 9 mars 2026

Dans la continuité des précédentes communications du groupe relatives au projet de renforcement et d’adaptation de sa structure financière, les discussions se poursuivent avec FRH, les créanciers Term Loan B et certains établissements bancaires en vue notamment de l’extension de la maturité de ses financements opérationnels au-delà du 27 mars 2026.

La formalisation de cette extension devant intervenir dans le cadre de procédures de conciliation, les sociétés du groupe porteuses des financements opérationnels1 ont sollicité et obtenu auprès du Président du tribunal des activités économiques de Paris l’ouverture de procédures de conciliation à leur bénéfice pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d’un mois, ainsi que la désignation de la SCP BTSG (Maître Marc Sénéchal) en qualité de conciliateur.

Cette procédure vise à offrir un cadre sécurisé aux discussions avec les parties prenantes concernées et à permettre la conclusion d’un accord global dans les meilleures conditions.

La procédure de conciliation concerne uniquement la dette financière des sociétés concernées et n’aura aucune incidence sur les relations du groupe avec ses partenaires opérationnels (en particulier ses fournisseurs) et les salariés. Les activités opérationnelles seront poursuivies normalement, conformément aux priorités stratégiques du groupe.

***

1 Maas, Sédifrais, ExtenC, Monoprix Holding, Monoprix Exploitation, Distribution Franprix, Franprix-Leader Price Finances, Achats Marchandises Casino et Cdiscount







