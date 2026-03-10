Årsrapport for Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest har i dag offentliggjort årsrapporten for 2025.

Årets overskrifter i Investeringsforeningen Danske Invest

• Årets regnskabsmæssige resultat blev 11,5 mia. kroner.

• Der er udbetalt udbytter for 3,4 mia. kroner.

• Ved udgangen af 2025 udgjorde foreningens formue 157,0 mia. kroner.

Generalforsamling

Foreningen holder ordinær generalforsamling den 23. april 2026, kl. 16.00 på Bella Sky Conference & Event, Martha Christensens vej 10, 2300 København S. Indkaldelse og dagsorden vil være tilgængelig ultimo marts.

Download eller bestil årsrapporten

Årsrapporten kan bestilles hos Danske Invest Management A/S eller downloades fra danskeinvest.dk.





Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Peter Bernstorn

Head of Fund Manufacturing