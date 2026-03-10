Årsrapport for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Investeringsforeningen Danske Invest Select, som markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros, har i dag offentliggjort årsrapporten for 2025.
Årets overskrifter i Investeringsforeningen Danske Invest Select
• Årets regnskabsmæssige resultat blev 6,3 mia. kroner.
• Der er udbetalt udbytter for 4,1 mia. kroner.
• Ved udgangen af 2025 udgjorde foreningens formue 136,9 mia. kroner.
Generalforsamling
Foreningen holder ordinær generalforsamling den 23. april 2026, kl. 16.00 på Bella Sky Conference & Event, Martha Christensens vej 10, 2300 København S. Indkaldelse og dagsorden vil være tilgængelig ultimo marts.
Download eller bestil årsrapporten
Årsrapporten kan bestilles hos Danske Invest Management A/S eller downloades fra danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Peter Bernstorn
Head of Fund Manufacturing