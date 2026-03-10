ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

10.3.2026 KLO 13.50



Orion Oyj: 172 778 oman B-osakkeen luovutus 10.3.2026

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 10.3.2026 luovuttanut yhteensä 172 778 kappaletta yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksolta 2023–2025 ja sitouttavan osakepalkkion osuutena maksettavana palkkiona.

Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 268 166 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 10.2.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Julia Macharey



EVP, People & Culture and Communications

Yhteyshenkilö:

Julia Macharey, EVP, People & Culture and Communications

Puh. +358 50 486 8056



Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.