ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE – MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA
10.3.2026 KLO 13.50
Orion Oyj: 172 778 oman B-osakkeen luovutus 10.3.2026
Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 10.3.2026 luovuttanut yhteensä 172 778 kappaletta yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksolta 2023–2025 ja sitouttavan osakepalkkion osuutena maksettavana palkkiona.
Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 268 166 kpl yhtiön omia B-osakkeita.
Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 10.2.2022 annetulla pörssitiedotteella.
Orion Oyj
|Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
|Julia Macharey
EVP, People & Culture and Communications
Yhteyshenkilö:
Julia Macharey, EVP, People & Culture and Communications
Puh. +358 50 486 8056
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com
Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.