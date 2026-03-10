Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
10.3.2026 klo 15.05
Lassila & Tikanoja Oyj: Johdon liiketoimet - Eero Hautaniemi
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Eero Hautaniemi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj
LEI: 636700EBB0SA4501AT18
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 146402/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-09
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000592472
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 268 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 3 268 Keskihinta: 0.00 EUR
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hilppa Rautpalo
Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ
Lisätietoja:
Hilppa Rautpalo, Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ
puh. +358 10 636 2810
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.
