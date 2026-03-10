Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

10.3.2026 klo 15.05

Lassila & Tikanoja Oyj: Johdon liiketoimet - Eero Hautaniemi

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Eero Hautaniemi

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj

LEI: 636700EBB0SA4501AT18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 146402/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-09

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000592472

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3 268 Yksikköhinta: 0.00 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 3 268 Keskihinta: 0.00 EUR

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hilppa Rautpalo

Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo, Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ

puh. +358 10 636 2810

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

