Templafy obtient un brevet pour ses technologies de génération de documents

NEW YORK, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, la principale plateforme de génération de documents alimentée par l’IA qui permet aux professionnels de créer des documents précis, conformes et respectant l’identité de marque avec une efficacité maximale, annonce aujourd’hui l’octroi de son premier brevet par l’United States Patent and Trademark Office (Office américain des brevets et des marques). Le brevet américain n° 12,572,733 protège plusieurs technologies fondamentales sur lesquelles repose la plateforme de génération de documents alimentée par l’IA de Templafy.

Si de nombreux outils d’IA se concentrent sur la génération de textes et d’images, ils ne parviennent pas à produire des documents utilisables et prêts à l’emploi qui répondent de manière cohérente aux normes de marque, de structure et de conformité, laissant les organisations avec des présentations et des contenus non contrôlés. Templafy comble cette lacune en combinant l’IA générative avec l’automatisation basée sur des règles et les données d’entreprise au sein d’un moteur unifié de compilation de documents. Cela permet aux professionnels de demander aux agents d’IA de produire en quelques minutes des documents de haute qualité, prêts à être remis aux clients et conformes aux exigences de l’entreprise.

Arjen Hartog, directeur de la gestion des produits et directeur général chez Templafy, déclare : « Nos fonctionnalités brevetées soutiennent les capacités de notre système, qui combinent la créativité de l’IA avec l’automatisation basée sur des règles, afin que les documents à forte valeur ajoutée soient assemblés selon la structure approuvée, les règles métier et la logique de marque. Pour les professionnels, cela signifie qu’ils peuvent passer d’une simple demande à un document professionnel finalisé beaucoup plus rapidement, sans perdre de temps à corriger la mise en page, à ajuster le format ou à risquer d’omettre des éléments obligatoires. Ils gagnent ainsi non seulement en efficacité, mais aussi en confiance, sachant que le résultat est précis, conforme, fidèle à la marque et de haute qualité. »

Avec un contrôle centralisé intégré à la création de documents, les éléments clés – des titres et polices aux mentions légales et images – sont automatiquement placés et formatés selon les modèles approuvés, les règles métier et la logique de marque. Cela réduit les retouches, diminue les risques et aide les équipes à créer plus rapidement des documents à forte valeur ajoutée tels que des propositions, des rapports et des présentations, sans sacrifier la qualité ou la conformité.

Jesper Theill Eriksen, PDG de Templafy, ajoute : « Ce brevet reflète les solutions innovantes récentes qui s’appuient sur l’engagement de notre entreprise depuis dix ans à relever les défis de la création de documents d’entreprise, où le respect des normes de marque, des exigences de conformité et de la précision n’est pas optionnel. À mesure que les entreprises adoptent l’IA à grande échelle, la confiance devient le véritable facteur différenciant, et l’enjeu est considérable. Nous nous engageons à faire en sorte que l’IA accélère la création de documents et permette des processus répétables, sans compromettre la qualité, la cohérence et la précision dont dépendent ces organisations, pour un véritable retour sur investissement. »

Cette annonce intervient alors que Templafy lance également son générateur PowerPoint IA gratuit, offrant aux professionnels la possibilité de transformer leurs idées en propositions complètes destinées aux clients en quelques minutes. Cette première phase de lancement démontre une utilisation de l’IA encadrée par des garde-fous, incluant des mises en page standardisées et des storylines contrôlées de manière centralisée.

Notes aux rédacteurs

À propos de Templafy

Templafy est la plateforme leader de génération de documents propulsée par l’IA, permettant aux professionnels de créer des documents précis, conformes et respectant l’identité de marque avec une efficacité maximale.

Notre approche utilise des agents IA pour combiner contenu généré par l’IA et automatisation basée sur des règles, afin de produire rapidement des documents fiables et de haute qualité, sans compromettre le contrôle ni la cohérence organisationnelle.

Accessible directement depuis des outils tels que Microsoft Office, Google Workspace et Salesforce, Templafy simplifie les flux de travail documentaires, réduit les risques et garantit la qualité et la fiabilité des documents essentiels. Plus de 4 millions d’utilisateurs dans le monde comptent sur Templafy pour accélérer la création de contenu professionnel grâce à l’IA. Reconnue et utilisée par des leaders du secteur tels que KPMG et BDO, Templafy permet aux équipes de gagner plus de 30 % du temps habituellement consacré à la création de contenus récurrents – comme les propositions, lettres de mission et rapports d’audit – pour se concentrer sur des activités génératrices de revenus.

Pour plus d’informations, uniquement pour la presse :

Lucy Westman, responsable de la communication mondiale, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com