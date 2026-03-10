























Selskabsmeddelelse nr. 10/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

al-sydbank.dk







10. marts 2026





Medarbejdervalg til AL Sydbanks bestyrelse

Ved det netop afholdte medarbejdervalg til bankens bestyrelse, er følgende 6 medarbejdere valgt for den kommende 4-årige periode:

Carsten Andersen, erhvervsrådgiver

Nadja Lind Bøgh Karlsen, kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i AL Sydbank

Jacob Møllgaard, kredsnæstformand i Finansforbundet i AL Sydbank

Jarl Oxlund, kredsformand i Finansforbundet i AL Sydbank

Jesper Pedersen, kredsnæstformand i Finansforbundet i AL Sydbank

Pia Wrang, afdelingsdirektør, Formuerådgivning

Følgende suppleanter er valgt:

Line Küseler Hansen, erhvervsrådgiver Line Strier Kærholm, privatrådgiver Tina Holm Christensen, formuerådgiver Winnie Emmeline Ingemansen, kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i AL Sydbank

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen efter AL Sydbanks ordinære generalforsamling den 19. marts 2026.



Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

Vedhæftet fil