Selskabsmeddelelse nr. 10/2026
|Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 37 37 37
AL Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
al-sydbank.dk
|10. marts 2026
Medarbejdervalg til AL Sydbanks bestyrelse
Ved det netop afholdte medarbejdervalg til bankens bestyrelse, er følgende 6 medarbejdere valgt for den kommende 4-årige periode:
- Carsten Andersen, erhvervsrådgiver
- Nadja Lind Bøgh Karlsen, kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i AL Sydbank
- Jacob Møllgaard, kredsnæstformand i Finansforbundet i AL Sydbank
- Jarl Oxlund, kredsformand i Finansforbundet i AL Sydbank
- Jesper Pedersen, kredsnæstformand i Finansforbundet i AL Sydbank
- Pia Wrang, afdelingsdirektør, Formuerådgivning
Følgende suppleanter er valgt:
- Line Küseler Hansen, erhvervsrådgiver
- Line Strier Kærholm, privatrådgiver
- Tina Holm Christensen, formuerådgiver
- Winnie Emmeline Ingemansen, kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i AL Sydbank
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen efter AL Sydbanks ordinære generalforsamling den 19. marts 2026.
Venlig hilsen
AL Sydbank A/S
