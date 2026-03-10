Medarbejdervalg til AL Sydbanks bestyrelse

Selskabsmeddelelse nr. 10/2026		Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 37 37 37



AL Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
al-sydbank.dk



10. marts 2026

 
  

Medarbejdervalg til AL Sydbanks bestyrelse

Ved det netop afholdte medarbejdervalg til bankens bestyrelse, er følgende 6 medarbejdere valgt for den kommende 4-årige periode:

  • Carsten Andersen, erhvervsrådgiver
  • Nadja Lind Bøgh Karlsen, kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i AL Sydbank
  • Jacob Møllgaard, kredsnæstformand i Finansforbundet i AL Sydbank
  • Jarl Oxlund, kredsformand i Finansforbundet i AL Sydbank
  • Jesper Pedersen, kredsnæstformand i Finansforbundet i AL Sydbank
  • Pia Wrang, afdelingsdirektør, Formuerådgivning

Følgende suppleanter er valgt:

  1. Line Küseler Hansen, erhvervsrådgiver
  2. Line Strier Kærholm, privatrådgiver
  3. Tina Holm Christensen, formuerådgiver
  4. Winnie Emmeline Ingemansen, kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i AL Sydbank

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen efter AL Sydbanks ordinære generalforsamling den 19. marts 2026.


Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

