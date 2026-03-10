Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2026

Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 10 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30  
      
      
Helsingin Pörssi     
      
Päivämäärä10.3.2026    
PörssikauppaOsto    
OsakelajiLASTIK    
Osakemäärä12 000osaketta   
Keskihinta/ osake             7,6957EUR   
Kokonaishinta92 348,40EUR   
      
      
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.3.2026   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 53 712 kpl.    
      
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)   
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun    
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.    
      
      
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta    
      
Nordea Pankki Oyj     
      
Sami HuttunenIlari Isomäki    
      
Lisätietoja:     
Hilppa Rautpalo     
Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ    
puh. +358 10 636 2810     
      
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut
vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa
kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja
ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on
vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien
käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä
Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.   
      
www.lt.fi     


