ASSYSTEM : Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025

Chiffre d’affaires : performance solide (+7,4 %, dont +4,5% en organique)

Résultat opérationnel d’activité ( 1 ) : 45,0 M€ (+11,7%)

Marge opérationnelle d’activité en progression : 6,8% (+0,2 pt)

Dividende 2025 stable (2) : 1,0€/action

Paris La Défense, le 10 mars 2026 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2025.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare : « En 2025, Assystem confirme la pertinence de sa vision de long terme : accompagner le développement d’une énergie bas-carbone et fiable, contribuant à la souveraineté énergétique et industrielle des États, et plus largement à leur autonomie stratégique en matière de défense. Dans un contexte de forte croissance des besoins en électricité bas carbone et de réindustrialisation des économies, le nucléaire s’impose comme un pilier stratégique. Grâce à l’engagement de près de 8 000 collaborateurs et à notre positionnement d’acteur de référence mondial, nous poursuivons notre développement en France et à l’international avec ambition et confiance. Nos résultats financiers confirment la solidité de notre modèle et notre capacité à accompagner dans la durée nos clients dans leurs transformations. »

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) 2024 2025 Var. Chiffre d’affaires 611,3 656,6 +7,4% Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 40,3 45,0 +11,7% en % du CA 6,6% 6,8% +0,2 pt Résultat net consolidé (3) 7,5 6,5 -13,3% Endettement net (4) 49,3 59,7 +10,4 M€ Dividende par action (en euro) (2) 1,0 1,0 -

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 2025

Chiffre d’affaires





En 2025, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 656,6 M€ contre 611,3 M€ en 2024, soit une croissance totale de +7,4%, dont +4,5% en organique, +4,2% d’effet périmètre et – 1,3% d’effet de la variation des taux de change. L’activité Nucléaire représente 77% du chiffre d’affaires consolidé.

Les activités en France (59% du chiffre d’affaires consolidé 2025, vs 62% en 2024) à 387,8 M€ contre 380,9 M€ en 2024, progressent de +1,8% intégralement en organique.

Les activités à l’International (41% du chiffre d’affaires consolidé vs 38% en 2024) à 268,8 M€ contre 230,4 M€ en 2024, sont en croissance de +16,7%, dont +8,9% en organique, +11,3% d’effet périmètre (intégration de Mactech Energy Group) et -3,6% d’effet de la variation des taux de change, qui s’est intensifié progressivement au cours de l’exercice.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA)





En 2025, le ROPA consolidé est de 45,0 M€ en croissance de +11,7% par rapport à 2024 (i.e. 40,3 M€). La marge opérationnelle d’activité s’établit à 6,8% contre 6,6% en 2024 du fait de la montée en puissance de la contribution de l’International à marge plus élevée et de l’amélioration de la marge en France en particulier sur le second semestre 2025.

Le ROPA France est de 26,2 M€, soit une marge de 6,7% du chiffre d’affaires, contre respectivement 24,9 M€ et 6,5% en 2024. La hausse de 0,2 point de la marge opérationnelle d’activité s’explique par une amélioration du taux d’activité et un levier opérationnel plus favorable sur les coûts fixes.

Le ROPA à l’International s’établit à 24,3 M€ (contre 20,7 M€ en 2024), soit une marge opérationnelle d’activité stable à 9,0%.

Les frais centraux du Groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (5,5) M€ en 2025, contre (5,3) M€ en 2024.

Résultat net consolidé





Les charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA) dans le cadre de la mise en œuvre en juillet 2024 du plan de fidélisation de ses ressources-clés destiné à accompagner la croissance de ses activités, désormais finalisé, s’élèvent à (27,7) M€ (contre (17,7) M€ en 2024), incluant le forfait social de 30%. La grande majorité de ces charges est désormais passée en compte de résultat, reste à comptabiliser l’incidence annuelle d’IFRS 2 au titre du plan d’AGA (date d’acquisition 2030).

Les charges opérationnelles non liées à l’activité s’élèvent à (11,9) M€ en 2025. Elles intègrent principalement une perte de valeur sur goodwill de 9 M€ liée à la zone Moyen-Orient et Asie centrale, en raison de la diminution des études de site, de la fin du projet Akkuyu et de l’arrêt des activités en Turquie.

Le résultat net consolidé s’établit à 6,5 M€ contre 7,5 M€ en 2024, après prise en compte notamment de :

un résultat opérationnel consolidé de 5,4 M€ , contre 24,3 M€ en 2024 ;

, contre 24,3 M€ en 2024 ; 7,8 M€ de contribution des sociétés mises en équivalence au résultat d’Assystem, dont 7,7 M€ pour Expleo Group principalement liée à la capitalisation du coupon des obligations convertibles (de maturité septembre 2029) pour 15,4 M€ et à la variation de juste valeur de ces instruments au 31 décembre 2025 pour (7,7) M€.

Au titre de l’exercice 2025, la quote-part des pertes non-comptabilisée d’Expleo Group est de (46,3) M€, conformément à IAS 28 ;

au résultat d’Assystem, principalement liée à la capitalisation du coupon des obligations convertibles (de maturité septembre 2029) pour 15,4 M€ et à la variation de juste valeur de ces instruments au 31 décembre 2025 pour (7,7) M€. Au titre de l’exercice 2025, la quote-part des pertes non-comptabilisée d’Expleo Group est de (46,3) M€, conformément à IAS 28 ; (7,5) M€ de résultat financier , contre (2,7) M€ en 2024, qui avait bénéficié de placement de trésorerie positive à la suite de la cession de Framatome ;

, contre (2,7) M€ en 2024, qui avait bénéficié de placement de trésorerie positive à la suite de la cession de Framatome ; 0,8 M€ de produit d’impôt, contre une charge de (4,6) M€ en 2024, qui intègre 3,9 M€ de produit d’impôt différé dû à la comptabilisation des plans d’actions gratuites.

Au total, le résultat net part du Groupe ressort à 7,4 M€ contre 8,3 M€ en 2024.

Informations sur Expleo Group (5)





En 2025, le chiffre d’affaires d’Expleo Group s’élève à 1 287 M€, en baisse de 8,5% par rapport à 2024 (i.e. 1 407 M€). La baisse d’activité sur le second semestre ressort à -6,5 % (i.e. 634,3 M€ contre 678,5 M€ au S2 2024) contre -10,4% au premier semestre (i.e. 652,5 M€ contre 728,2 M€ au S1 2024).

L’EBITDA d’Expleo Group (y compris incidence d’IFRS 16) s’établit à 132 M€ en recul de 10,8% par rapport à 2024 (i.e. 148 M€). Le taux de marge annuel ressort à 10,3% du chiffre d’affaires consolidé en 2025 (contre 10,5% en 2024), dont 7,4% au S1 et 13,2% au S2.

Le résultat net consolidé part du Groupe d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres s’établit à (75,0) M€, contre (47,9) M€ en 2024. Il prend en compte un montant de charges non liées à l’activité en relation avec les plans d’adaptation des ressources équivalent à 2024, et des frais financiers relativement stables en ligne avec l’évolution de la dette financière nette à maturité mars et septembre 2027.

FREE CASH-FLOW (6) ET ENDETTEMENT NET

Le free cash-flow 2025 (hors incidence de l’application de la norme IFRS 16 et incidence du remboursement reçu du litige CIR) est positif de 33,5 M€, soit 5,1% du chiffre d’affaires consolidé, contre respectivement 30,0 M€ et 4,9% du chiffre d’affaires consolidé en 2024.

L’endettement net (hors IFRS 16) s’établit à 59,7 M€ (contre 49,3 M€ au 31 décembre 2024). Le différentiel de +10,4 M€ se décompose comme suit :

(33,5) M€ d’effet du free cash-flow ;

(6,4) M€ de remboursement de l’administration fiscale relative aux redressements CIR (décision du 25 janvier 2025) ;

10,3 M€ d’incidence de l’acquisition de Mactech Energy Group ;

14,2 M€ de dividendes versés aux actionnaires d’Assystem au titre de l’exercice 2024 ;

20,4 M€ liés au plan de fidélisation décomposés entre 11,2 M€ de rachat d’actions propres et 9,2 M€ de forfait social sur les plans d’actions gratuites ;

et 5,4 M€ d’autres flux, principalement d’intérêts sur la dette.

DIVIDENDE PROPOSE AU TITRE DE L’EXERCICE 2025

Au titre de l’exercice 2025, Assystem proposera le paiement d’un dividende de 1,0 € par action à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 22 mai 2026.

PERSPECTIVES 2026

Assystem se fixe pour 2026 les objectifs suivants :

une croissance organique du chiffre d’affaires consolidé comprise entre +2% et +4% (à périmètre comparable et taux de change constant) ;

une progression de la marge opérationnelle d’activité (7), à environ 7% du chiffre d’affaires consolidé.

Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient et compte tenu de l’incertitude quant à l’évolution de la situation, il n’est pas possible à ce stade d’estimer l’incidence éventuelle directe ou indirecte sur les activités du Groupe dans la région. La sécurité de nos collaborateurs sur place constitue une priorité absolue et nous faisons le nécessaire à ce titre.​

Le Groupe a une présence dans la zone Moyen-Orient notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Jeudi 23 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Vendredi 22 mai : Assemblée générale des actionnaires

Jeudi 23 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Mardi 15 septembre : Résultats semestriels 2026 - Réunion de présentation le mercredi 16 septembre à 8h30

Mardi 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com

ANNEXES

NOTA : Les variations mentionnées dans ce communiqué étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes et les pourcentages peuvent exister du fait des arrondis.

1/ Detail du chiffre d’affaires et ropa

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique





En millions d’euros 2024 2025 Var. totale Var. organique (2) Groupe (1) 611,3 656,6 +7,4% +4,5% France 380,9 387,8 +1,8% +1,8% International (1) 230,4 268,8 +16,7% +8,9%

(1) Intégration de la société britannique Mactech Energy Group spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire à compter du 1er janvier 2025.

(2) A taux de change constant et hors effets de périmètre (acquisitions et cessions).

Résultat opérationnel d’activité (ROPA) (3)





En millions d’euros 2024 % du CA 2025 % du CA Groupe (1) 40,3 6,6% 45,0 6,8% France 24,9 6,5% 26,2 6,7% International 20,7 9,0% 24,3 9,0% Holding (5,3) - (5,5) -

(3) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,9 M€ en 2024 et 0,1 M€ en 2025).





2/ Etats financiers

Compte de résultat consolidé





En millions d’euros 31/12/2024 31/12/2025 Chiffre d’affaires 611,3 656,6 Charges de personnel (445,6) (481,7) Autres produits et charges d’exploitation (108,5) (112,3) Impôts et taxes (1,0) (0,9) Amortissements et provisions pour risques et charges opérationnels courants, nets (16,8) (16,8) Résultat opérationnel d’activité 39,4 44,9 Quote-part des résultats des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services 0,9 0,1 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services 40,3



45,0



Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (1) 1,7 (11,9) Paiements fondés sur des actions (2) (17,7) (27,7) Résultat opérationnel 24,3 5,4 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) (23,7) - Quote-part des résultats de MPH GS 0,1 0,1 Produits et charges des obligations convertibles EG 14,1 7,7 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (4,8) (7,4) Autres produits et charges financiers 2,1 (0,1) Résultat avant impôt 12,1 5,7 Impôt sur les résultats (4,6) 0,8 Résultat net consolidé 7,5 6,5 dont : Part du Groupe 8,3 7,4 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (0,8) (0,9)

(1) Inclut la reprise de provision relative au litige Crédit Impôt Recherche 2011/2012 pour 7,3 M€ en 2024.

(2) Inclut principalement la charge relative aux actions gratuites attribuées en juillet 2024, y inclut le forfait social à 30% en 2025.

Etat de la situation financière consolidée





En millions d'euros



31/12/2024 31/12/2025 ACTIF Goodwill 139,3 142,2 Immobilisations incorporelles 2,7 2,0 Immobilisations corporelles 11,5 10,5 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 33,7 28,1 Immeubles de placement 2,0 2,0 Participations dans des entreprises associées hors Expleo Group 5,3 4,7 Titres Expleo Group mis en équivalence - - Obligations convertibles Expleo Group 171,3 179,0 Titres et obligations convertibles Expleo Group 171,3 179,0 Autres actifs financiers 14,2 14,5 Impôts différés actifs 11,4 16,1 Actif non courant 391,4 399,1 Clients et comptes rattachés 191,6 179,2 Autres créances 29,7 26,6 Actifs d'impôt courants 3,2 2,7 Autres actifs courants 1,4 1,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 31,2 20,4 Actif courant 257,1 230,4 TOTAL DE L'ACTIF 648,5 629,5 PASSIF 31/12/2024 31/12/2025 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 274,9 263,2 Résultat net part du Groupe 8,3 7,4 Capitaux propres part du Groupe 298,9 286,3 Participations ne donnant pas le contrôle 2,0 0,8 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 300,9 287,1 Emprunts et dettes financières (1) 77,3 76,5 Dette locative au titre de droits d'utilisation 26,0 21,6 Engagements de retraite et avantages du personnel 19,4 18,5 Dettes sur acquisitions de titres non courantes - 9,1 Provisions non courantes 1,5 1,8 Impôts différés passifs 0,2 0,3 Passif non courant 124,4 127,8 Emprunts et dettes financières (1) 3,2 3,6 Dette locative au titre de droits d'utilisation 10,0 8,5 Fournisseurs et comptes rattachés 40,6 39,3 Dettes sur immobilisations 0,1 - Dettes fiscales et sociales 121,9 124,5 Dettes d'impôt courantes 1,1 0,1 Provisions courantes 3,2 5,7 Autres passifs courants 43,1 32,9 Passif courant 223,2 214,6 TOTAL DU PASSIF 648,5 629,5

(1) Endettement net au 31/12/2025 égal à 59,7 M€ hors incidence de la norme IFRS 16, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 80,1 M€,

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 20,4 M€.

Tableau de flux de trésorerie consolide





En millions d'euros 31/12/2024 31/12/2025 ACTIVITE Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services 40,3 45,0 Amortissements et provisions pour risques et charges opérationnels courants, nets 16,8 16,8 EBITDA 57,1 61,8 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 4,1 (3,3) Impôts versés (9,7) (7,8) Autres flux (12,3) (4,5) Flux nets de trésorerie liés à l'activité



39,2



46,2 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions (4,6) (4,0) Acquisitions de titres de sociétés, nettes de trésorerie acquise (11,6) (10,3) Cessions de titres de sociétés et fonds de commerce 205,0 - Autres mouvements, nets 0,1 0,5 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement



188,9



(13,8) OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (5,9) (4,5) Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (9,1) (1,2) Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (11,8) (11,4) Dividendes versés (185,6) (14,2) Opérations sur titres auto-détenus (21,2) (11,2) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement



(233,6)



(42,5) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (5,5) (10,1)

* Incluant la charge financière.

3/ Evolution de l’endettement net

En millions d’euros – Hors IFRS 16 Endettement net au 31/12/2024 49,3 Impact du free cash-flow (33,5) Incidence nette d’impôts de l’acquisition de Mactech Energy Group 10,3 Dividendes versés 14,2 Acquisition d’actions propres 11,2 Autres flux financiers 8,2 Endettement net au 31/12/2025 59,7

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2024 Au 31/12/2025 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 1 200 118 829 289 Actions gratuites et de performance en circulation 1 427 063 714 141 Nombre moyen pondéré d’actions 14 757 482 14 532 682 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 348 869 14 856 129

Actionnariat au 27 février 2026

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 58,23% 74,98% Public (2) 36,48% 25,02% Autocontrôle 5,29% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 95,65% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL et 3,45% détenus par le management avec une date de conservation jusqu’au 31 juillet 2030 (Plan AGA 2024-1).

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,9 M€ en 2024 et 0,1 M€ en 2025).

(2) Tel qu’il sera soumis à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 22 mai 2026.

(3) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : (0,8) M€ en 2024 et (0,9) M€ en 2025, soit un résultat net part du Groupe de 8,3 M€ en 2024 et 7,4 M€ en 2025.

(4) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, hors IFRS 16.

(5) Assystem détient 37,13% du capital d’Expleo Group et 38,94% des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé).

(6) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations nettes de cessions et des flux de financement liés aux remboursements des dettes de location, et retraité de l’incidence liée aux plans d’actions gratuites.

(7) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapportée au chiffre d’affaires consolidé.

Pièce jointe