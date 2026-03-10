FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 02 2026

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :février       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :252 562/5,76%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    251 057  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    1 086  
Nombre de titres vendus dans le mois :     981  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


 II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
 (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
         
 Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
 (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
         
 02/02/2026CICA2727 24,62 664,70 
 02/02/2026CICV6363 24,791 561,70 
 03/02/2026CICA1717 24,71 420,10 
 03/02/2026CICV131131 24,903 261,80 
 04/02/2026CICA2626 24,80 644,80 
 04/02/2026CICV5151 25,091 279,80 
 05/02/2026CICA5151 24,911 270,60 
 05/02/2026CICV11 25,10 25,10 
 06/02/2026CICA1616 24,81 396,90 
 06/02/2026CICV3131 24,95 773,40 
 09/02/2026CICA187187 24,444 570,90 
 09/02/2026CICV3838 24,68 937,80 
 10/02/2026CICA11 24,80 24,80 
 10/02/2026CICV8585 24,842 111,50 
 11/02/2026CICA106106 24,642 611,80 
 11/02/2026CICV107107 24,902 664,20 
 12/02/2026CICA144144 24,453 520,50 
 12/02/2026CICV4545 24,641 108,80 
 13/02/2026CICA1111 24,51 269,60 
 13/02/2026CICV11 24,60 24,60 
 16/02/2026CICA4949 24,401 195,40 
 16/02/2026CICV11 24,60 24,60 
 17/02/2026CICA2525 24,40 610,10 
 17/02/2026CICV44 24,50 98,00 
 18/02/2026CICA1212 24,49 293,90 
 18/02/2026CICV3030 24,55 736,50 
 19/02/2026CICA126126 24,493 085,90 
 19/02/2026CICV115115 24,672 836,50 
 20/02/2026CICA55 24,54 122,70 
 20/02/2026CICV1212 24,69 296,30 
 23/02/2026CICA3535 24,52 858,30 
 23/02/2026CICV2929 24,70 716,20 
 24/02/2026CICA111111 24,472 716,30 
 24/02/2026CICV111111 24,512 721,10 
 25/02/2026CICA11 24,60 24,60 
 25/02/2026CICV8181 24,812 009,80 
 26/02/2026CICA11 24,80 24,80 
 26/02/2026CICV3131 24,90 771,80 
 27/02/2026CICA135135 24,523 310,20 
 27/02/2026CICV1414 24,77 346,80 

