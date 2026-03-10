Ilkka Oyj:n omien osakkeiden hankinta 10.3.2026

 | Source: Ilkka Oyj Ilkka Oyj

Ilkka Oyj                               Pörssitiedote 10.3.2026, klo 19:00

Ilkka Oyj:n omien osakkeiden hankinta 10.3.2026

Päivämäärä10.3.2026 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiILKKA2 
Osakemäärä (kpl)2 064 
Keskihinta/osake (EUR)4,3020 
Kokonaishinta (EUR)8 879,33 

Hankintojen jälkeen Ilkka Oyj:n hallussa on 115 031 omaa osaketta (ILKKA2).

Ilkka Oyj:n puolesta

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Antti Väliaho                         Jonathan Nyberg

Lisätietoja:
Olli Pirhonen, toimitusjohtaja, Ilkka Oyj
olli.pirhonen@ilkka.com


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka.com


Ilkka lyhyesti
Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.

Liite


Attachments

ILKKA2.HE_20260310
GlobeNewswire

Recommended Reading