Ilkka Oyj:n omien osakkeiden hankinta 10.3.2026

|Päivämäärä
|10.3.2026
|Pörssikauppa
|Osto
|Osakelaji
|ILKKA2
|Osakemäärä (kpl)
|2 064
|Keskihinta/osake (EUR)
|4,3020
|Kokonaishinta (EUR)
|8 879,33
Hankintojen jälkeen Ilkka Oyj:n hallussa on 115 031 omaa osaketta (ILKKA2).
Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.
