Elis : Résultats annuels 2025

Performance financière record en 2025

Nouvelle progression de nos indicateurs financiers attendue en 2026

Programme de rachat d’actions pouvant atteindre 500 millions d’euros en 2026

Chiffres clés 2025 : tous les indicateurs financiers à leur plus haut historique

Chiffre d’affaires de 4 796,8 millions d’euros, en croissance de 5,5% hors effet de change (+3,8% en organique)

EBITDA ajusté en amélioration de 5,6% à 1 700,1 millions d’euros

Marge d’EBITDA ajusté à 35,4% du chiffre d’affaires, en hausse de 20 pb

EBIT ajusté en amélioration de 4,6% à 766,6 millions d’euros

Marge d’EBIT ajusté stable à 16,0% du chiffre d’affaires

Résultat net en hausse de 8,6% à 366,6 millions d’euros

Résultat net courant en hausse de 4,7% à 467,3 millions d’euros

Résultat net courant par action dilué en hausse de 5,2% à 1,85 euro

Free cash-flow de 358,6 millions d’euros, en hausse de 3,5%

Levier d’endettement financier à 1,75x au 31 décembre 2025 en baisse de 0,1x par rapport au 31 décembre 2024

Faits marquants 2025

Bonne dynamique commerciale, soutenue par la poursuite du développement de l’externalisation et le déploiement des services du Groupe dans l’ensemble des zones géographiques

La grande diversification du portefeuille clients permet d’atténuer l’impact du ralentissement de l’activité observé dans certains secteurs en Europe, en particulier au second semestre 2025

Dynamique de prix favorable portée par les ajustements tarifaires pour compenser l’inflation des coûts

Poursuite des gains de productivité dans toutes nos zones géographiques : optimisation des processus industriels et logistiques, et meilleures conditions d’achat de l’énergie

Amélioration de la marge d’EBITDA ajusté dans nos 5 zones géographiques européennes ; contraction temporaire en Amérique latine

Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées avec de nombreuses opérations créatrices de valeur

Poursuite des avancées RSE du Groupe : notations ESG maintenues à un niveau élevé, progrès réguliers sur le plan d’action climat, objectifs 2025 majoritairement atteints, lancement du programme 2030





Objectifs 2026 : nouvelle progression de nos indicateurs financiers et nouveau programme de rachat d’actions pour un montant total pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros

Situation au Moyen-Orient : aucun impact significatif sur l’activité à ce stade ; notre politique de couverture active des achats de gaz et d’électricité garantit une baisse de la facture énergétique en 2026 et 2027

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue légèrement inférieure à celle de 2025

Marges d’EBITDA ajusté et d’EBIT ajusté attendues en légère amélioration

Free cash-flow attendu en croissance « mid-single digit »

Proposition d’un dividende en numéraire de 0,48 euro par action au titre de l’exercice 2025 à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires (+7% par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2024)

Annonce d’un programme de rachat d’actions pour un montant total pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros en 2026, en lien avec l’exercice potentiel, à partir d’octobre 2026, de l’option de remboursement anticipé portant sur les obligations convertibles 2029

Résultat net courant par action dilué attendu en croissance « high-single digit »

Levier d’endettement financier attendu en baisse d’environ 0,1x au 31 décembre 2026

Puteaux, le 11 mars 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, publie ce jour ses résultats pour l’année 2025. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de Surveillance le 10 mars 2026. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés et les travaux de vérification sur les informations de durabilité ont été effectués. Ils ont été audités et un rapport sans réserve a été émis par les Commissaires aux comptes.

À l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« En 2025, Elis a une nouvelle fois démontré la robustesse de son modèle en affichant des niveaux records pour l’ensemble de ses indicateurs financiers.

Dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une visibilité économique limitée, le Groupe a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance rentable. Le chiffre d’affaires progresse de +5,5% hors effet de change, tandis que la marge d’EBITDA ajusté s’améliore de 20 points de base.

Le résultat net courant par action ainsi que le free cash-flow atteignent également des niveaux inédits. Dans le même temps, notre ratio d’endettement a atteint un plus bas historique de 1,75x au 31 décembre 2025, illustrant la solidité de la structure financière du Groupe.

Sur l’ensemble de ses zones géographiques, les équipes commerciales sont restées pleinement mobilisées afin de capter les opportunités de croissance locales, portées par la tendance structurelle à l’externalisation. En parallèle, les équipes industrielles ont continué d’optimiser les processus de production, contribuant à une amélioration continue de la productivité de nos opérations.

L’année 2025 a également été très dynamique sur le plan des acquisitions, avec de nombreuses opérations de petite et moyenne taille, renforçant la densité du réseau d’Elis en Europe et en Amérique latine.

L’exercice a par ailleurs marqué la première année de mise en œuvre d’une politique d’allocation du capital significativement plus favorable aux actionnaires, rendue possible par l’amélioration progressive du bilan du Groupe et la baisse du levier ces dernières années. Cette politique s’est traduite par la réalisation d’un programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros, en complément du versement du dividende régulier. Le Groupe entend inscrire cette politique dans la durée et annonce aujourd’hui un nouveau programme de rachat d’actions pouvant atteindre jusqu’à 500 millions d’euros en 2026.

Dans un contexte international marqué par des incertitudes économiques et une forte instabilité géopolitique, Elis aborde l’année 2026 avec confiance. La visibilité offerte par notre modèle nous permet d’anticiper une nouvelle année de croissance rentable, avec une progression attendue de l’ensemble des indicateurs financiers. À ce stade, la situation au Moyen-Orient n’a pas d’impact significatif sur l’activité du Groupe. Par ailleurs, notre politique active de couverture des achats de gaz et d’électricité nous permet d’anticiper une baisse de notre facture énergétique en 2026 et en 2027.

La résilience démontrée par Elis face aux crises récentes, la solidité de son organisation opérationnelle et son positionnement fondé sur les principes de l’économie circulaire constituent des atouts majeurs pour renforcer son leadership sur l’ensemble de ses marchés. »

I. Résultats annuels 2025





Dans l’ensemble des tableaux chiffrés, « Autres » inclut les Entités Manufacturières, les Holdings et l’Asie ; les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié 2025

En millions d’euros 2025 2024 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 1 399,4 1 354,6 +3,3% +0,1% - +3,3% Europe centrale 1 234,1 1 137,9 +3,0% +5,1% +0,3% +8,5% Scandin. & Eur. de l’Est 639,8 619,6 +1,9% - +1,4% +3,3% Royaume-Uni & Irlande 579,5 570,1 +2,6% - -1,0% +1,7% Amérique latine 457,7 455,4 +8,2% +0,3% -8,0% +0,5% Europe du Sud 450,7 405,4 +6,7% +4,4% - +11,2% Autres 35,6 30,7 +8,0% +8,9% -0,8% +16,0% Total 4 796,8 4 573,7 +3,8% +1,8% -0,7% +4,9%

Ventilation de la croissance organique 2025

T1 T2 S1 T3 T4 S2 France +1,9% +4,2% +3,1% +4,2% +2,5% +3,4% Europe centrale +1,9% +3,4% +2,6% +2,7% +4,2% +3,4% Scandin. & Eur. de l’Est +1,2% +2,1% +1,6% +2,3% +2,0% +2,2% Royaume-Uni & Irlande +2,3% +3,3% +2,8% +3,0% +1,9% +2,5% Amérique latine +6,5% +8,0% +7,3% +8,8% +9,7% +9,2% Europe du Sud +4,7% +7,5% +6,2% +6,9% +7,5% +7,2% Autres -2,7% +8,8% +3,3% +5,9% +16,5% +11,6% Total +2,5% +4,3% +3,5% +4,2% +4,0% +4,1%

Comme annoncé le 29 janvier 2026, Elis a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires record de 4 796,8 millions d’euros, en croissance de +4,9%, dont +3,8% de croissance organique, +1,8% d’effet périmètre et -0,7% d’effet de change.

En France, le chiffre d’affaires publié 2025 est en croissance de 3,3% (dont +3,3% de croissance organique et +0,1% d’effet périmètre). Cette performance reflète une dynamique commerciale satisfaisante en vêtements professionnels (Industrie, Commerce & Services), malgré la hausse du nombre de défaillances d’entreprises et un contexte politique pesant sur l’économie. En Hôtellerie-Restauration, la saison estivale a été bien orientée, bénéficiant d’une base de comparaison favorable. L’activité en Hôtellerie-Restauration a été particulièrement soutenue en décembre. Toutefois, nous observons sur la plupart de nos marchés une certaine forme d’attentisme de la part de nos clients, se traduisant par une baisse du nombre de signatures de nouveaux contrats.

En Europe centrale, le chiffre d’affaires publié de la région est en hausse de 8,5% (+3,0% en organique). La croissance organique est tirée par le dynamisme commercial, en particulier en vêtements professionnels. La Belgique et les Pays-Bas sont particulièrement bien orientés. L’Allemagne enregistre une croissance plus modeste : nos clients du secteur de la santé restent soumis à de fortes contraintes budgétaires, qui ont pesé à la fois sur la dynamique commerciale et sur les négociations tarifaires.

Par ailleurs, les acquisitions réalisées en 2024 et 2025 aux Pays-Bas (Moderna et Wasned), en Allemagne (Ernst et Larosé) et en Suisse (Bodensee) contribuent pour +5,1% à la croissance annuelle de la région et soutiennent le développement de l’activité linge plat, notamment en Hôtellerie-Restauration.

En Scandinavie & Europe de l’Est, le chiffre d’affaires publié 2025 de la région est en hausse de 3,3% (+1,9% en organique). La dynamique d’externalisation est très satisfaisante en Finlande, dans les pays baltes et en Norvège. La Suède et le Danemark affichent une performance plus modeste, même si la situation concurrentielle, complexe au Danemark, s’est améliorée au cours de l’année.

Au Royaume-Uni & Irlande, le chiffre d’affaires publié de la région est en hausse de 1,7% (+2,6% en organique). Malgré un environnement économique maussade, la dynamique commerciale a été satisfaisante en linge plat et en vêtements professionnels (standard et ultra-propre). Le Groupe bénéficie par ailleurs des ajustements mis en place dans la région pour compenser l’inflation des coûts. En Hôtellerie-Restauration, l’activité a été contrastée, avec un deuxième et un troisième trimestre décevants.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires publié de la région enregistre une croissance organique de 8,2%, portée par une dynamique commerciale solide et la poursuite du développement de l’externalisation. Le Groupe continue de signer de nouveaux contrats en Santé dans l’ensemble de la région, en particulier au Mexique. La dynamique de prix est favorable, en lien avec l’inflation des coûts de main-d’œuvre. L’activité demeure bien orientée au Brésil et au Mexique, qui affichent tous deux une croissance proche de +10% en organique. Le chiffre d’affaires publié progresse de +0,5% sur l’exercice, pénalisé par l’évolution défavorable des devises locales (effet de change de -8,0% sur l’année, dont -8,3% au Brésil et -9,2% au Mexique).

En Europe du Sud, le chiffre d’affaires publié 2025 de la région est en hausse de 11,2% (+6,7% en organique), porté par le dynamisme de l’activité en Hôtellerie-Restauration et la poursuite du développement de l’externalisation en vêtements professionnels. Les trois pays de la région (Espagne, Portugal et Italie) affichent une croissance organique similaire. Par ailleurs, les acquisitions de Carsan et de Bugaderia Neutral en Espagne, consolidées respectivement depuis le 1er janvier 2025 et le 1er juin 2025, contribuent pour +4,4% à la croissance annuelle de la région.

La catégorie « Autres » regroupe les entités manufacturières (incluant le créateur et fabricant français de linge de maison Le Jacquard Français et le fabricant britannique d’appareils sanitaires Kennedy Hygiene), les holdings ainsi que les activités du Groupe en Asie (en Malaisie et à Singapour).

Le chiffre d’affaires publié 2025 est en hausse de 16,0% (dont +8,0% de croissance organique et +8,9% d’effet périmètre).

EBITDA ajusté

(En millions d’euros) 2025 2024

retraité(1) Var.

2025 / 2024 France 587,1 566,8 +3,6% En % du chiffre d’affaires 41,9% 41,8% +10 pb Europe centrale 407,9 369,9 +10,3% En % du chiffre d’affaires 32,9% 32,3% +50 pb Scandinavie & Eur. de l’Est 227,3 218,7 +3,9% En % du chiffre d’affaires 35,5% 35,3% +20 pb Royaume-Uni & Irlande 187,5 180,3 +4,0% En % du chiffre d’affaires 32,4% 31,6% +70 pb Amérique latine 153,6 159,0 -3,4% En % du chiffre d’affaires 33,6% 34,9% -130 pb Europe du Sud 151,9 132,4 +14,7% En % du chiffre d’affaires 33,7% 32,6% +100 pb Autres (15,3) (17,3) +11,8% Total 1 700,1 1 609,8 +5,6% En % du chiffre d’affaires 35,4% 35,2% +20 pb

(1): Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

En 2025, l’EBITDA ajusté du Groupe est en augmentation de 5,6% par rapport à 2024, à 1 700,1 millions d’euros ; la marge d’EBITDA ajusté est quant à elle en hausse de 20 pb à 35,4%.

En France, la progression des volumes et l’amélioration des processus industriels permettent une amélioration de 10 pb de la marge d’EBITDA ajusté, à 41,9%.

En Europe centrale, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de 50 pb à 32,9%, tirée par de meilleures conditions d’achat de l’énergie et des progrès opérationnels en Allemagne.

En Scandinavie & Europe de l’Est, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de 20 pb, à 35,5%. L’environnement compétitif au Danemark s’est progressivement amélioré au cours de l’année et les pays baltes enregistrent de nombreux progrès opérationnels.

Au Royaume-Uni & Irlande, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de 70 pb à 32,4%, portée par des gains de productivité dans les blanchisseries et l’amélioration des coûts logistiques.

En Amérique latine, la marge d’EBITDA ajusté est en baisse de 130 pb, à 33,6%, en lien avec les décisions gouvernementales en matière sociale dans la région (revalorisation du salaire minimum, réduction progressive du temps de travail, majoration de certaines heures, etc.). Les ajustements de prix progressivement mis en place par Elis au cours de l’année ont permis de compenser partiellement l’impact de ces surcoûts.

En Europe du Sud, la forte augmentation du chiffre d’affaires, combinée à de meilleures conditions d’achat de l’énergie, se traduit par une amélioration de 100 pb de la marge d’EBITDA ajusté, à 33,7%.

Tableau de passage de l’EBITDA ajusté au résultat net

(En millions d’euros) 2025

publié 2024

retraité(1) Var.

2025/2024 EBITDA ajusté 1 700,1 1 609,8 +5,6% En % du chiffre d’affaires 35,4% 35,2% +20 pb Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat (933,5) (876,8) En % du chiffre d’affaires -19,5% -19,2% -30 pb EBIT ajusté 766,6 732,9 +4,6% En % du chiffre d’affaires 16,0% 16,0% = Frais financiers divers (1,9) (1,8) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (3,1) (18,5) Charges sur paiements en actions (IFRS 2) (45,9) (31,4) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (85,7) (85,0) Résultat opérationnel 629,9 596,3 +5,6% Résultat financier net (137,1) (130,4) Charge d'impôt sur le résultat (126,2) (128,3) Résultat net des activités poursuivies 366,6 337,7 +8,6% Résultat net 366,6 337,7 +8,6%

(1) : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

EBIT ajusté et ROCE

En pourcentage du chiffre d’affaires, les amortissements du linge et des actifs industriels sont restés stables en 2025 par rapport à 2024. En revanche, les amortissements des droits d’utilisation ont augmenté significativement, sous l’effet d’investissements soutenus dans la flotte de véhicules électriques en location. Le ratio global devrait se stabiliser en 2026.

En 2025, l’EBIT ajusté est en augmentation de 4,6% par rapport à 2024, à 766,6 millions d’euros. La marge d’EBIT ajusté est stable à 16,0%.

Le ROCE avant impôt, correspondant au ratio entre l’EBIT ajusté et les capitaux engagés du début de l’exercice, atteint 14,7% en 2025, contre 14,5% en 2024.

Le détail du calcul des capitaux propres employés est présenté dans la partie « Capitaux propres employés » de ce communiqué.

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT ajusté et le résultat opérationnel sont :

Les pertes liées aux autres produits et charges opérationnels, en forte baisse par rapport à 2024. Ceci est lié notamment à un niveau moins élevé de complément de prix d’acquisitions par rapport à 2024 (dont celle réalisée au Mexique), compensé par un niveau élevé d’indemnités d’assurance en 2025 ;

Les charges sur plans d’actions gratuites correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en hausse en 2025, à 45,9 millions d’euros, en lien avec la hausse du cours de l’action sur les trois derniers exercices ainsi qu’avec l’ajustement des provisions pour charges patronales dont le taux de contribution augmente de 20% à 30% en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

L’amortissement des incorporels lié aux acquisitions passées, relativement stable puisque l’essentiel provient de l’acquisition de Berendsen en 2017.





Résultat financier net

En 2025, la charge financière nette est de 137,1 millions d’euros. La hausse de 6,7 millions d’euros par rapport à 2024 est liée à l’augmentation des charges d’intérêt, du fait principalement de taux de refinancement plus élevés.

Charge d’impôt

La charge d’impôt est en baisse d’environ 2,0 millions d’euros par rapport à 2024. Cette charge est cohérente avec le taux de 25,83% appliqué à la base imposable (résultat opérationnel hors charges sur paiements en actions + résultat financier net). Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France est largement compensée par la déductibilité fiscale, dans un grand nombre de pays du Groupe, de la charge relative aux actions de performance livrées gratuitement, désormais acquises préalablement sur le marché dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Résultat net

Le résultat net ressort en hausse de 8,6% en 2025, à 366,6 millions d’euros contre 337,7 millions d’euros en 2024, tiré principalement par la hausse de l’EBIT ajusté (environ 34 millions d’euros).

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

(En millions d’euros) 2025

publié 2024 retraité(1) Var.

2025/2024 Résultat net 366,6 337,7 +8,6% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises 85,7 85,0 Charges sur paiements en actions (IFRS 2) 45,9 31,4 Charge de désactualisation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique 0,7 5,6 Autres produits et charges opérationnels (non courant) 3,1 18,5 Effet impôt (aux taux normaux) (39,6) (31,8) Contribution exceptionnelle – Impôt français sur les sociétés 4,9 - Résultat net courant 467,3 446,3 +4,7% Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère (A) 467,3 446,3 +4,7% Intérêts financiers liés aux obligations convertibles (B) 12,6 13,2 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère, ajusté pour l’effet de la dilution 479,9 459,5 +4,4% Nombre d’actions, de base (C) 234,0 235,9 Nombre d’actions, dilué (D)(2) 259,1 260,6 Résultat net courant par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère = A/C 2,00 1,89 +5,6% - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère = (A+B)/D 1,85 1,76 +5,2%

(1) : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

(2) : Le nombre d’actions sur une base diluée prend notamment en considération la conversion de l’intégralité des OCÉANEs 2029 sur la base du ratio de conversion applicable au 26 mai 2025 (6 028,1002 actions pour 1 OCÉANE 2029).

Le résultat net courant ressort à 467,3 millions d’euros en 2025, en amélioration de 4,7% par rapport à 2024. Le résultat net courant par action est en hausse de 5,6% à 2,00 euros (en hausse de 5,2% à 1,85 euro sur une base diluée).

État des flux de trésorerie

(En millions d’euros) 2025

publié 2024

retraité(1) EBITDA ajusté 1 700,1 1 609,8 Annulation des (plus) ou moins-values de cessions d’immobilisations et des variations de provisions 2,4 2,5 Éléments exceptionnels monétaires figurant en autres produits et charges opérationnels (28,2) (22,2) Charges sur paiements en actions (contributions sociales) (11,2) (4,3) Frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) (1,9) (1,8) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 1 661,3 1 584,0 Investissements nets (874,7) (876,0) Variation du besoin en fonds de roulement (4,0) (6,9) Intérêts financiers nets versés (99,4) (78,9) Impôts versés (146,7) (124,9) Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs) (177,9) (150,8) Free cash-flow 358,6 346,3 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (117,6) (183,3) Dettes financières brutes provenant des sociétés acquises (9,1) (22,4) Autres flux liés aux opérations de financement (12,7) (4,8) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice (105,1) (101,3) Augmentation de capital, actions propres (139,0) 8,3 Autres 42,7 (55,5) Variation de l’endettement financier net 17,8 (12,6) Endettement financier net 3 020,2 3 038,0

(1) Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Investissements nets

En 2025, les investissements nets du Groupe sont stables en valeur par rapport à 2024 et représentent 18,2% du chiffre d’affaires, comparé à 19,2% en 2024. Cette évolution traduit une meilleure maîtrise des investissements en linge, ainsi qu’une dynamique de prix favorable sur ces achats. Cette diminution est partiellement compensée par l’augmentation des loyers.

Variation du besoin en fonds de roulement

En 2025, la variation du besoin en fonds de roulement est légèrement négative à -4,0 millions d’euros, relativement stable comparée à 2024. Le ratio d’encaissement client (hors contentieux) reste très bon, même s’il s’est légèrement dégradé au 31 décembre 2025, à 54 jours contre 52 jours au 31 décembre 2024.

Intérêts financiers nets versés

En 2025, les intérêts financiers nets versés sont de 99,4 millions d’euros, en augmentation de 20,5 millions d’euros par rapport à 2024, en lien avec le remboursement anticipé de l’échéance de février 2026 et de refinancements à des taux d'intérêt plus élevés que les années précédentes.

Impôts versés

Les impôts versés se sont élevés à 146,7 millions d’euros, en hausse de 21,7 millions d’euros par rapport à 2024. Le montant de 2025 inclut environ 10 millions d’euros d’éléments non récurrents, notamment la surtaxe exceptionnelle française ainsi qu’à certains ajustements de rattrapage au titre des exercices antérieurs.

Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs)

Les paiements de passifs locatifs sont de 177,9 millions d’euros, en augmentation d’environ 27 millions d’euros par rapport à 2024, en lien avec l’électrification de notre flotte de véhicules.

Free cash-flow

En 2025, le Groupe délivre un free cash-flow de 358,6 millions d’euros, en augmentation de 3,5% par rapport à 2024.

Endettement financier net et financement

L’endettement financier net du Groupe au 31 décembre 2025 est de 3 020,2 millions d’euros, contre 3 038,0 millions d’euros au 31 décembre 2024 et 3 206,5 millions d’euros au 30 juin 2025. Le levier d’endettement financier s’améliore à 1,75x au 31 décembre 2025, contre 1,85x au 31 décembre 2024.

Le 26 août 2025, Elis a placé, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,375%.

Distribution au titre de l’exercice 2025

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 21 mai 2026, le Conseil de Surveillance proposera la distribution d’un dividende en numéraire de 0,48 euro par action au titre de l’exercice 2025. Ce montant représente une augmentation d’environ +7% par rapport au dividende payé au titre de l’exercice 2024.

Situation au Moyen-Orient : aucun impact significatif anticipé pour Elis

Concernant la situation au Moyen-Orient, nous ne constatons à ce stade aucun impact significatif sur l’activité. Selon nos clients en hôtellerie, le niveau de réservations pour la fin mars et le mois d’avril demeure très élevé.

L’exposition du Groupe aux principaux postes de coûts potentiellement affectés demeure par ailleurs maîtrisée. Le Groupe a mis en place depuis plusieurs années une politique active de couverture de ses achats de gaz et d’électricité, qui garantit une diminution de la facture énergétique du Groupe en 2026 et en 2027. Le principal poste sensible concerne l’essence — environ 60 millions d’euros par an à la pompe.

Le Groupe surveille attentivement l’évolution de ces paramètres et dispose de la capacité à répercuter toute hausse significative de ces coûts dans ses prix, comme il l’a notamment fait en 2023 et 2024.

Objectifs 2026

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue légèrement inférieure à celle de 2025, en lien avec la légère baisse des signatures de contrats enregistrée au 4 ème trimestre 2025 ;

trimestre 2025 ; Marges d’EBITDA ajusté et d’EBIT ajusté attendues en légère amélioration par rapport à 2025, soutenues par la poursuite des gains de productivité dans l’ensemble de nos zones géographiques et par une facture énergétique attendue en baisse grâce à une politique active de couverture des achats de gaz et d’électricité ;

Résultat net courant par action dilué attendu en croissance « high-single digit » par rapport à 2025, portée par la croissance du résultat net et une réduction du nombre d’actions diluées ;

Free cash-flow attendu en croissance « mid-single digit » par rapport à 2025, porté par la croissance de l’EBITDA et une baisse des intérêts nets payés ;

Levier d’endettement financier attendu en baisse d’environ 0,1x au 31 décembre 2026, conformément à la politique d’allocation du capital d’Elis.





Politique d’allocation du capital

Le 6 mars 2025, le Groupe a présenté une politique d’allocation du capital ayant pour but d’améliorer le retour aux actionnaires :

Poursuite des acquisitions bolt-on, avec une enveloppe comprise entre 50 millions d’euros et 150 millions d’euros par an ;

Maintien du statut investment-grade d'Elis et poursuite de la baisse du levier d’endettement du Groupe, limitée à environ -0,1x par an ;

Utilisation du cash restant principalement pour améliorer le retour aux actionnaires, par l’intermédiaire du versement d’un dividende ou de rachats d’actions.





Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique d’allocation du capital, Elis a mis en œuvre en 2025 un programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros.

Conformément aux termes et conditions des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ ou existantes émises par Elis en septembre 2022 et arrivant à échéance en septembre 2029 (les « OCÉANEs 2029 »), la Société pourrait décider d’exercer son option de remboursement anticipé (soft call) à compter d’octobre 2026, sous réserve des conditions de marché prévues.

Dans ce contexte, Elis annonce pour l’année 2026 un programme de rachat d’actions pour un montant total pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros.

Pour ce faire, le Groupe aura recours à des mandats de rachat d’actions au comptant avec des prestataires de services d’investissement.

La période de rachat d’actions d’Elis a débuté le 6 janvier 2026 et pourrait s’étendre jusqu’au 15 décembre 2026. Depuis le 6 janvier 2026 le Groupe a racheté 4 478 826 actions à un prix moyen pondéré de 25,42 euros, soit un montant dépensé de 113,9 millions d’euros.

Le prix maximum par action, fixé à 30 euros par l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 22 mai 2025 (24e résolution), pourrait être porté à 40 euros sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 21 mai 2026.

Une première partie de ces rachats d’actions serait affectée à la livraison des plans d’actions de performance arrivant à échéance ainsi qu’à l’abondement des plans d’actionnariats salariés mis en œuvre dans le cadre de la 27e résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires le 23 mai 2024 et de la 25e résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires le 22 mai 2025 ainsi que dans le cadre des 23e et 24e résolutions qui seront soumises à l’adoption de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires le 21 mai 2026 (ou de toute autre résolution de même nature adoptée par la suite par l’Assemblée Générale en remplacement de l’une ou l’autre des résolutions précitées).

Une seconde partie de ces rachats pourrait être affectée à la livraison d'actions en cas d’exercice de l’option de remboursement anticipé (soft call) des OCÉANEs 2029.

Le Groupe se réserve également le droit :

d’annuler des actions auto-détenues, en application de la 26 e résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires le 22 mai 2025 ;

résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires le 22 mai 2025 ; d’interrompre le programme de rachat d’actions à n’importe quel moment en fonction des circonstances et des conditions de marché.

II. RSE





Le modèle d’économie circulaire d’Elis, vecteur de bénéfices pour les clients du Groupe, continue d’être reconnu par la taxonomie européenne.

Elis annonce ainsi que 70% de son chiffre d’affaires est aligné sur l’objectif de transition vers une économie circulaire, soulignant la durabilité de son modèle. Un communiqué de la Commission Européenne de novembre 2025 conclut que le chiffre d’affaires aligné à la taxonomie est en moyenne de 11%, pour les entreprises ne reportant pas un chiffre nul en 2024.

Les services proposés par Elis se positionnent en effet comme une alternative durable par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits ou par rapport à des produits à usage unique, dits jetables.

Ces alternatives à des approches linéaires de consommation permettent aux clients du Groupe d’éviter des émissions de CO 2 , et donc de contribuer à réduire leurs propres émissions. Le Groupe réalise ainsi régulièrement des études scientifiques avec revue par des tiers externes (analyse en cycle de vie (« ACV »)) afin de comparer des modèles circulaires avec des approches plus classiques. En particulier, ces études montrent que la location-entretien de vêtements de travail par rapport à un modèle d’acquisition et de lavage à domicile ou en blanchisserie permet des réductions significatives en matière de consommations d’eau (-50%) et de CO 2 eq (-35%), notamment grâce à la réparation et la réutilisation des vêtements et l’efficacité des processus industriels du Groupe.

Notations extra-financières au 31 décembre 2025

Agences de notation MSCI ISS ESG S&P Global Ecovadis CDP Morningstar Sustainalytics Ethifinance ESG Rating Moody’s Analytics Scores A 55,4/100 Prime 52/100 80/100

Or A-list Risque faible 81/100

Or 61/100

En 2025, les principales agences de notations extra-financières ont maintenu leurs excellentes notations pour le Groupe Elis :

CDP a décerné la note de « A » au Groupe Elis pour la deuxième année consécutive, le plaçant dans sa très convoitée « A-list », liste dans laquelle figurent seulement 4% des 23 000 entreprises évaluées par le CDP en 2025 ;

», liste dans laquelle figurent seulement 4% des 23 000 entreprises évaluées par le CDP en 2025 ; Ecovadis a attribué une médaille « Or » à Elis, à 80/100. Cette distinction récompense l’engagement d’Elis auprès de ses clients, partenaires et employés, et positionne le Groupe dans le top 5% des quelques 150 000 entreprises évaluées ;

L’agence ISS ESG positionne Elis dans sa catégorie « Prime » ;

L‘agence Morningstar Sustainalytics maintient sa catégorisation à « risque faible » ;

S&P Global continue d’améliorer la notation du Groupe qui passe à 52/100.





Notre engagement en faveur du climat : des objectifs ambitieux à horizon 2030

Le Groupe poursuit le déploiement de son plan climat en lien avec ses objectifs validés par le Science Based Target Initiative (« SBTi ») en 2023 :

Réduire de -47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019 1 ;

; Réduire de -28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019)2.

A fin 2025, le Groupe est ainsi en ligne avec la mise en œuvre de son plan d’action et reporte la performance suivante :

Nos objectifs Climat 2030 Point d’étape 2025 Réduire de 47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d’ici 2030 par rapport à 2019 -24% Réduire de 28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus d’ici 2030, par rapport à 2019 -3%

A fin 2025, le Groupe réduit ses émissions des scopes 1 et 2 en valeur absolue de près de 24% entre 2019 et 2025, en ligne avec son plan d’action, notamment sous l’effet de ses programmes renforcés d’efficacité énergétique, des transitions énergétiques opérées dans certains sites et de l’amélioration des facteurs d’émissions pays. En particulier, les émissions de CO 2 eq des scopes 1 et 2 baissent de 1,2% par rapport à 2024 et de 5% à périmètre comparable.

Les émissions du scope 3 sur le périmètre SBTi (couvrant 70% de ses émissions) baissent de 3% entre 2019 et 2025, notamment en lien avec (i) la réduction des émissions amont de l’énergie résultant de l’optimisation de ses consommations, (ii) la baisse des émissions liées au transport, (iii) la transition des pratiques de déplacements des salariés vers des pratiques moins impactantes et (iv) la meilleure captation de certains postes d’émissions.

Performance du Groupe dans le cadre de son programme d’engagement à 2025

Le Groupe a atteint ou largement dépassé la majeure partie de ses objectifs, notamment sur les sujets d’intensité carbone de ses opérations, de la transition de sa flotte de véhicules, d’économie circulaire, de satisfaction des salariés, de déploiement d’outils de formation ou d’évaluation de fournisseurs.

Lorsqu’ils ne sont pas pleinement atteints, du fait notamment de facteurs externes tels que la crise sanitaire, les objectifs présentent des niveaux de réalisation proches des cibles fixées. La dynamique engagée et la mobilisation des équipes sera poursuivie et renforcée dans le cadre de la feuille de route à horizon 2030.

L’année 2025 est en particulier marquée par des progrès significatifs en matière de santé et de sécurité au travail (-37%), de satisfaction des salariés (72%), de transition de la flotte de véhicules (821 véhicules alternatifs), de réutilisation des vêtements de travail (amélioration de 20% par rapport à 2019) ou d’évaluation des fournisseurs (96%).

De plus, dans le cadre de la dernière enquête satisfaction du Groupe, 74% des salariés interrogés estiment qu’Elis est engagé sur les sujets de RSE, en progression de 5 points par rapport à 2023.

Les piliers de notre stratégie Nos engagements et objectifs à horizon 2025 Bilan 2025 Résultats Circularité et exemplarité pour réduire notre impact sur la planète































Réduire de 20% en intensité les émissions de CO 2 eq (scopes 1 et 2 location based) de ses opérations entre 2010 et 2025 -27% Atteint Améliorer l’efficacité thermique de ses usines européennes de 35% entre 2010 et 2025 -31% Accélérer la transition de sa flotte de véhicules logistiques et viser 650 véhicules alternatifs d’ici à 2025 821 Atteint Réduire de 50% les consommations d’eau par kg de linge livré entre 2010 et 2025 de ses blanchisseries européennes -49% Renforcer la résilience face aux inondations en déployant un plan d'urgence sur quinze sites européens prioritaires d’ici à 2025 15 Atteint Réutiliser ou recycler 80% des textiles en fin de vie du Groupe en 2025 71,5% Augmenter le taux de réutilisation des vêtements de travail de 18% en 2025 (par rapport à 2019)3 20% Atteint Maintenir la part du chiffre d’affaires du Groupe basée sur l’économie de la fonctionnalité4 à au moins 80% 87% Atteint Proposer au moins une collection utilisant des matériaux responsables dans chaque famille de produits d’ici à 2025 61% Accompagner nos collaborateurs pour favoriser leur développement















Réduire de 50% le taux de fréquence des accidents des employés du Groupe entre 2019 et 2025 -37% Atteindre 40% de femmes cadres ou managers d’ici à 2025 36% Assurer un taux de satisfaction d’au moins 70% dans le Groupe en 2025 72% Atteint Étendre le programme des Chevrons avec plus de 360 chevrons reconnus dans le Groupe d’ici 2025 363 Atteint Atteindre 55% des salariés Elis ayant accès à un outil de e‑learning d’ici à 2025 69% Atteint Apporter une contribution positive à la Société



Tripler l’impact de la Fondation Elis d’ici 2025 95 étudiants accompagnés Atteint Disposer de 95% des dépenses d’achats liées à des fournisseurs directs ayant fait l’objet d’une évaluation RSE sur les 3 dernières années 96% Atteint

Lancement de la nouvelle feuille de route RSE à 2030

Alors que le programme d’engagement à 2025 se termine, le Groupe dévoile sa prochaine feuille de route RSE à horizon 2030. Cette feuille de route ambitieuse s’inscrit dans la continuité du programme d’engagement 2025, qui avait été révisé en 2023 (stratégie Climat) et 2024 (Corporate Sustainability Reporting Directive (« CSRD ») et s’articule autour de 3 grands piliers assortis d’objectifs dédiés à 2030.

La stratégie 2030 témoigne d’un renforcement significatif de notre ambition, en intégrant de nouvelles thématiques telles que les émissions évitées (Scope 4) et l’absentéisme, tout en demeurant pleinement cohérente avec notre modèle économique, notre ADN et nos priorités. Elle s’inscrit par ailleurs au cœur du premier levier de la stratégie du Groupe et contribuera durablement à la création de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Environnement Nos talents Société Climat & énergie Réduire de 47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d’ici 2030 par rapport à 2019

Réduire de 28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus d’ici 2030, par rapport à 2019

Améliorer de 25% l’efficacité thermique des blanchisseries entre 2018 et 2030 5

Atteindre au moins 15 % de véhicules alternatifs dans notre flotte logistique d’ici 2030 Santé-sécurité & bien-être Réduire de 30% le taux de fréquence des accidents avec arrêt des collaborateurs du Groupe entre 2024 et 2030

Réduire de 10% l’absentéisme en promouvant une culture axée sur la sécurité, la prévention, l’engagement et la responsabilité de chacun, entre 2024 et 2030

Viser près de 75% de satisfaction des collaborateurs d’ici 2030 Impact positif pour nos clients



Permettre à nos clients d’éviter 3,2 millions de tonnes d’émissions de CO 2 eq grâce à nos services circulaires, d’ici 2030 Circularité des produits Augmenter de 30% la réutilisation des vêtements de travail entre 2018 et 2030

Maintenir à au moins 80% la part du chiffre d’affaires du Groupe basé sur l’économie de la fonctionnalité

Développer 100% des nouvelles collections Groupe selon une approche formalisée d’écoconception Non-discrimination & égalité des chances



Viser 30% de femmes au sein du comité exécutif d’ici 2030

Tendre vers 42% de femmes parmi les cadres ou managers d’ici 2030

Maintenir la parité dans les équipes support et managériales chaque année Approvisionnement responsable & Ethique



Disposer d’au moins 95% des dépenses d’achats liées à des fournisseurs directs ayant fait l'objet d’une évaluation RSE sur les trois dernières années Gestion durable des ressources Réduire de 30% les consommations d’eau par kg de linge livré dans les blanchisseries européennes entre 2018 et 2030

Réutiliser ou recycler 80% des textiles en fin de vie du Groupe d’ici 2030 Développement des compétences et des carrières Permettre à 60% de nos collaborateurs de bénéficier d’au moins une formation par an d’ici 2030 Communautés locales



Soutenir 500 jeunes talents dans nos territoires d’implantation via la Fondation Elis d’ici 2030

III. Evolution de la Gouvernance





Le Conseil de surveillance d’Elis qui s’est tenu le 10 mars 2026 a nommé Monsieur Juan Gomez en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance pour une durée de 4 ans, conformément à l’accord d’investissement conclu le 9 octobre 2023 entre Elis et BW Gestão de Investimentos Ltda.

Par ailleurs, Madame Kelly Becker intègrera le Comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale de la Société (le Comité RSE), en remplacement de Madame Amy Flikerski dont la démission du Conseil de surveillance (et, dès lors, du Comité RSE) a été annoncée le 19 février dernier.

Enfin, en raison des bonnes pratiques de gouvernance et notamment afin de respecter les ratios d’indépendance, Monsieur Thierry Morin a renoncé à ses fonctions au sein du Comité d’audit de la Société. Cette décision est sans effet sur ses mandats de Président du Conseil de surveillance et de membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.

IV. Autres informations





Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 31 décembre 2024 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

(En millions d’euros) 2024 publié IFRS 3 2024

retraité Chiffre d’affaires 4 573,7 - 4 573,7 EBITDA ajusté 1 609,8 (0,0) 1 609,8 Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat (876,8) (0,0) (876,8) EBIT ajusté 733,0 (0,0) 732,9 Frais financiers divers (1,8) - (1,8) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (18,5) - (18,5) Charges sur paiements en actions (IFRS2) (31,4) - (31,4) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (84,9) (0,1) (85,0) Résultat opérationnel 596,4 (0,1) 596,3 Résultat financier net (130,4) - (130,4) Charge d'impôt (128,3) 0,0 (128,3) Résultat net des activités poursuivies 337,8 (0,1) 337,7 Résultat net 337,8 (0,1) 337,7

Capitaux propres employés

Le calcul des capitaux propres employés exclut les incorporels reconnus en 2007, lors du dernier LBO, pour 1 537,9 millions d’euros au 1er janvier 2025 et 1 537,2 millions d’euros au 1er janvier 2024 (nets d’impôts différés).

En millions d’euros Au 1er janvier 2025 Au 1er janvier 2024 TOTAL ACTIF 9 392,5 9 306,9 Actifs liés aux avantages au personnel (4,5) (12,3) Trésorerie et équivalents de trésorerie (622,0) (665,3) Incorporels reconnus lors du dernier LBO du Groupe (nets d’impôts différés) (1 537,9) (1 537,2) Sous-total (I) 7 228,0 7 092,0 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 9 392,5 9 306,9 CAPITAUX PROPRES (3 598,1) (3 475,9) Passifs liés aux avantages au personnel (108,6) (90,7) Emprunts et dettes financières (2 653,1) (2 717,5) Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d’un an (1 007,0) (973,2) Sous-total (II) 2 025,7 2 049,6 Capitaux employés en début de période = (I)-(II) 5 202,4 5 042,4

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document d’Enregistrement Universel) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse

Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède

Royaume-Uni & Irlande

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal

Autres : Entités manufacturières, holdings, Asie (Malaisie et Singapour)





Présentation des résultats annuels 2025 d’Elis (en anglais)

Date : mercredi 11 mars 2026 à 8h30, heure de Paris

Intervenants : Xavier Martiré, Président du Directoire et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Lien pour le webcast :

https://edge.media-server.com/mmc/p/f4yyjd4v

Lien pour la conférence téléphonique et la session de questions/réponses :

https://register-conf.media-server.com/register/BIdcb964637ef9430e9f77bbda91be60a3

Une présentation sera mise en ligne à 8h00, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Avertissements

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations relatives à des estimations, des événements futurs, des tendances, des attentes, des objectifs, des perspectives et d’autres déclarations prospectives concernant les activités futures du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses performances et sa stratégie, au regard des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et à d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques et peuvent contenir les termes « peut », « sera », « devrait », « continue », « vise », « estime », « envisage », « projette », « prévoit », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie », « cherche » « cible », « considère » ou « anticipe » ou des termes ou expressions dont le sens est similaire. En outre, le terme « ambition » exprime un résultat souhaité par le Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas uniquement du Groupe. Ces informations et déclarations prospectives n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe. Elles sont fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables à la date du présent communiqué de presse et qui, par nature, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus du Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être ajustées en raison d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe, liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire ou fiscal ou en raison d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué de presse. En outre, la matérialisation de certains risques, notamment ceux décrits à la section 2.3 « Facteurs de risques et contrôle interne » du chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » du Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, disponible sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation financière, les résultats, la performance et la stratégie du Groupe, notamment au regard de ces objectifs liés au climat, objectifs financiers ou autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Par conséquent, la réalisation effective des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué de presse peut s’avérer inexacte à l’avenir, ou peut différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Le Groupe ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations et déclarations.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ont été préparés sur la base des données mises à la disposition du Groupe à la date de ce communiqué de presse. Sauf indication contraire dans le communiqué de presse, le communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont valables qu’à cette date. Le Groupe n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futures ou autres, excepté dans les cas où les lois et réglementations applicables le requièrent.

Ce communiqué de presse inclut certains indicateurs non financiers, ainsi que d’autres données non financières, qui sont tous sujets à des incertitudes de mesure résultant de limitations inhérentes à la nature et aux méthodes utilisées pour les déterminer. Ces données n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres groupes. Le Groupe se réserve le droit de modifier, d’ajuster et/ou de retraiter les données incluses dans le présent communiqué de presse, de temps à autre, sans préavis et sans explication. Les données incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être mises à jour, amendées, révisées ou supprimées dans des publications, présentations et/ou communiqués de presse ultérieurs d’Elis, en fonction notamment de la disponibilité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations, ou de l’évolution des circonstances applicables, y compris de l’évolution des lois et réglementations en vigueur.

Ce communiqué de presse peut inclure ou se référer à des informations obtenues auprès de diverses sources tierces ou établies sur la base de celles-ci. Ces informations peuvent ne pas avoir été examinées et/ou vérifiées de manière indépendante par le Groupe et le Groupe n’approuve pas ou ne cautionne pas ces informations en les incluant ou en y faisant référence. En conséquence, le Groupe ne garantit pas ni l’exactitude, ni le caractère raisonnable, ni l’exhaustivité de ces informations, et aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, n’est fait et le Groupe n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude, le caractère raisonnable ou l’exhaustivité de ces informations, et le Groupe n’est pas tenu de mettre à jour ou de réviser ces informations.

Les données et les objectifs liés au climat inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités et n’ont pas fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes du Groupe.

Prochain évènement

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 : lundi 4 mai 2026 (après bourse)

trimestre 2026 : lundi 4 mai 2026 (après bourse) Assemblée Générale des actionnaires : jeudi 21 mai 2026 à 15h - Maison des Travaux Publics - 3, rue de Berri - 75008 Paris

V. Contacts





Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com



Extrait des comptes consolidés annuels

État du résultat net consolidé

(En millions d'euros) 2025 2024 retraité Produits de l'activité ordinaire 4 796,8 4 573,7 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (730,9) (719,1) Coûts de traitement (1 741,3) (1 679,6) Coûts de distribution (714,4) (670,8) Frais de vente, généraux et administratifs (890,4) (798,0) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances (1,1) (6,4) Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (85,7) (85,0) Autres produits et charges opérationnels (3,1) (18,5) Résultat opérationnel 629,9 596,3 Résultat financier net (137,1) (130,4) Résultat avant impôt 492,9 465,9 Charge d'impôt (126,2) (128,3) Résultat net des activités poursuivies 366,6 337,7 Résultat net des activités abandonnées 0,0 0,0 RESULTAT NET 366,6 337,7 Attribuable aux : - actionnaires de la société mère 366,6 337,7 - participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère 1,57 € 1,43 € - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère 1,46 € 1,34 € Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère 1,57 € 1,43 € - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère 1,46 € 1,34 €

État de la situation financière consolidée

Actif

(En millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 retraité Goodwill 4 039,6 3 932,0 Immobilisations incorporelles 573,6 648,4 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 665,8 572,8 Immobilisations corporelles 2 515,7 2 355,0 Autres participations 0,2 0,1 Autres actifs non courants 68,9 72,5 Actifs d'impôt différé 41,6 43,3 Actifs liés aux avantages du personnel 13,5 4,5 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 918,9 7 628,6 Stocks 205,9 200,0 Actifs sur contrats 53,5 53,1 Clients et autres débiteurs 945,3 839,7 Actifs d'impôt exigible 25,3 21,5 Autres actifs 26,0 27,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 398,1 622,0 Actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 654,0 1 763,9 TOTAL ACTIF 9 572,9 9 392,5

Passif et capitaux propres

(En millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 retraité Capital émis 232,8 236,7 Primes liées au capital 2 395,1 2 485,2 Réserve sur actions propres (12,7) (2,7) Autres réserves (390,2) (424,6) Résultats accumulés non distribués 1 587,4 1 303,5 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3 812,5 3 598,1 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,0 0,0 CAPITAUX PROPRES 3 812,5 3 598,1 Provisions 101,9 93,1 Passifs liés aux avantages du personnel 93,2 108,6 Emprunts et dettes financières 2 617,8 2 653,1 Passifs d'impôt différé 287,0 298,0 Passifs locatifs 563,2 480,3 Autres passifs non courants 44,9 14,6 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 708,1 3 647,6 Provisions - part à moins d'un an 9,4 11,8 Dettes d'impôt exigible 26,8 24,7 Fournisseurs et autres créditeurs 457,0 407,8 Passifs sur contrats 89,2 86,5 Passifs locatifs - part à moins d'un an 140,0 125,9 Autres passifs 529,4 483,1 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 800,5 1 007,0 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 052,3 2 146,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 9 572,9 9 392,5

État des flux de trésorerie consolidés

(En millions d'euros)

2025 2024

retraité Résultat net 366,6 337,7 Charge d'impôt sur le résultat 126,2 128,3 Résultat financier net 137,1 130,4 Paiements en actions 34,7 27,1 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 020,8 963,4 Quote-part des subventions virée au compte de résultat (1,0) (0,9) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (23,1) 7,3 Ajustements de compléments de prix et autres éléments sans impact sur la trésorerie (0,1) (9,3) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 1 661,3 1 584,0 Variation des stocks (5,3) (14,0) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (63,6) (15,8) Variation des autres actifs (2,4) (3,5) Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs 11,4 10,6 Variation des passifs sur contrats et autres passifs 59,9 21,3 Variation des autres postes (1,2) (3,2) Avantages du personnel (2,8) (2,3) Impôts versés (146,7) (124,9) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 1 510,6 1 452,1 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (26,2) (26,6) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0,0 0,0 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (864,0) (860,8) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 15,3 7,3 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (117,6) (183,3) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis 0,8 (1,0) Dividendes reçus 0,0 0,0 Subventions d'investissement 0,2 4,1 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (991,5) (1 060,3) Augmentation de capital 14,8 10,4 Actions propres (153,8) (2,2) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice (105,1) (101,3) Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2 268,1 1 207,8 Remboursements d’emprunts (2 478,7) (1 303,6) Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs) (177,9) (150,8) Intérêts financiers nets versés (99,4) (78,9) Autres flux liés aux opérations de financement (12,7) (4,8) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (744,7) (423,3) VARIATION DE TRÉSORERIE (225,6) (31,5) Trésorerie à l'ouverture 622,0 664,8 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 1,6 (11,3) TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 398,1 622,0





1 L’objectif comprend les émissions liées à l'utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques.

Scope 1 (émissions directes) principalement associées aux consommations de gaz, carburant.

Scope 2 (émissions indirectes) associées aux consommations d’énergie électrique ou de vapeur.

Scope 3 (autres émissions indirectes) associées aux autres champs d’émissions : achats, transport amont, déplacement des salariés.

2 L’objectif comprend les émissions liées à l’utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques.

3 Hors Finlande, Russie, Brésil, Mexique, Chili, Malaisie ainsi que deux sites en Suede. Couverture : 98% du Groupe.

4 L’économie de la fonctionnalité s’entend comme la location de l’usage des produits. Cet indicateur ne représente pas le chiffre d’affaires aligné contribuant à l’objectif de transition vers une économie circulaire telle que définie par la taxonomie européenne.

5 Hors Brésil

Pièce jointe