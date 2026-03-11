Bitget e B2C2 Fazem Parceria para Fortalecer o Acesso ao Mercado Institucional



VICTORIA, Seychelles, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma parceria estratégica com a B2C2, líder global em negociações institucionais de ativos digitais. A colaboração proporciona liquidez profunda e confiável, bem como capacidades de execução da B2C2, para o ecossistema institucional da Bitget.

A B2C2, fundada em 2015 e de propriedade majoritária do grupo financeiro japonês SBI, é reconhecida globalmente por ser pioneira na criação de mercado de ativos digitais institucionais e na negociação eletrônica de balcão (OTC).



A empresa oferece provisão de liquidez consistente com spreads de compra e venda competitivos, ofertas de crédito robustas para contrapartes elegíveis para melhor utilização de capital e liquidação eficiente. Ela atende fundos de hedge, gestores de ativos, corretoras, exchanges e instituições financeiras tradicionais que atuam nos mercados de ativos digitais.



Com a parceria, a Bitget integra a B2C2 como provedora de liquidez para acesso a spreads mais apertados e qualidade de execução mais consistente em diversas condições de mercado.

“Para os traders institucionais, a qualidade da execução e a liquidez confiável são fundamentais para o desempenho”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A colaboração com a B2C2 fortalece a camada de liquidez da plataforma, elemento essencial para suporte à participação institucional e o aprimoramento da qualidade da execução em todos os mercados. É um passo rumo à implementação do modelo UEX em escala institucional real.”



"Essa parceria expande o acesso ao mercado para ambas as empresas", disse Thomas Restout, CEO do Grupo B2C2. "Estamos muito contentes em trabalhar com a Bitget — uma das principais exchanges do mundo — para oferecer mercados mais profundos e confiáveis para seus clientes institucionais em spot e derivativos."

A parceria representa o passo mais recente no esforço da Bitget de criar uma infraestrutura de nível institucional e negociações eficientes em toda a sua plataforma, e expandir continuamente a rede de liquidez da B2C2 para os principais mercados globais.

