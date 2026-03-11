Coop Pank 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Coop Pank juhatus on koostanud 2025. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 12. veebruaril 2026 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Coop Pank AS konsolideeritud aastaaruanne 2025 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks panga kodulehel aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Coop Pank jätkas 2025. aastal kasvustrateegia ellu viimist ja kasvatas tugevalt nii klientide arvu kui ka laenuportfelli. Üleüldiselt toimus 2025. aastal intressimäärade alanemine ja seejärel nende stabiliseerumine, mis kandus üle laenuturule, parandades nii ettevõtete kui ka majapidamiste kindlustunnet. See avaldas positiivset mõju nii Coop Panga tulemustele kui ka Eesti pangandusmaastikule tervikuna.

2025. aasta lõpuks ulatus Coop Panga klientide arv 227 000-ni, kellest 108 000 olid aktiivsed arveldajad. Aastaga kasvas Coop Panga klientide arv 19 000 võrra (+9%) ja aktiivselt arveldavate klientide arv 9 000 võrra (+9%).

2025. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 2,05 miljardi euroni, kasvades aastaga 170 miljoni euro võrra (+9%). Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 6,0% pealt 6,1% peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2025. aasta lõpu seisuga 2,11 miljardi euroni, kasvades aastaga 340 miljoni euro võrra (+19%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 6,5% pealt 7,1% peale.

Coop Panga puhaskasum oli 2025. aastal 28,7 miljonit eurot, kahanedes langevate intresside keskkonnas aastaga 11%.

Panga kulu-tulu suhe tõusis aastaga 50% pealt 52% tasemele ja omakapitali tootlus langes 16,2% pealt 12,9% tasemele.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

Manused