Rapala VMC Oyj, tilinpäätöstiedote, 11.3.2026 klo 15.00 EET

Rapala VMC Oyj:n tilinpäätöstiedote 2025:

Jatkuvaa kehitystä menestyvien uusien tuotteiden ja tehostettujen toimintojen kautta

Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

Liikevaihto oli 227,5 MEUR, mikä oli 3 % edellistä vuotta korkeampi (220,9). Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto nousi 6 % edellisestä vuodesta.

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 8,4 MEUR (6,2). Kannattavuuden parantuminen johtui pääasiassa myynnin kasvusta ja käyttökustannusten tehokkaasta hallinnasta.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,5 MEUR (23,4).

Tilikauden tulos oli -4,9 MEUR (0,4). Merkittävin tulokseen negatiivisesti vaikuttanut erä johtui lopetettujen toimintojen ei-kassavaikutteisten muuntoerojen uudelleenluokittelusta.

Ohjeistus vuodelle 2026: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton* odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta.

Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

Liikevaihto oli 102,0 MEUR, mikä oli 2 % edellistä vuotta korkeampi (100,4). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto oli 6 % edellistä vuotta korkeampi.

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli -0,2 MEUR (0,0).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,7 MEUR (5,2).

Heinä-joulukuun tappio oli -7,1 MEUR (-4,2).

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Cyrille Viellard: ”Rapala VMC vahvistaa pitkän aikavälin kehityssuuntansa ja käänteensä vertailukelpoisen liikevoiton kasvaessa 35 %:lla 8,4 miljoonaan euroon (6,2). Saavutimme samalla paremmat rahoitusehdot voimakkaasti häiriintyneen kansainvälisen kaupan keskellä. Suuret kiitokset kaikille kansainvälisille Rapala-konsernin jäsenille heidän omistautumisestaan ja sitoutumisestaan. Yhdessä olemme vahvistaneet perustaamme ja vieneet brändivetoista strategiaamme eteenpäin kohti pitkän aikavälin kestävää menestystä. Liiketoiminnan rahavirta oli 5,5 miljoonaa euroa (23,4). Rahavirtaa heikensi toisella vuosipuoliskolla tullien aiheuttama varaston arvon nousu sekä Pohjois-Amerikan vahvan talvikalastuskauden kausiluonteisesti kasvattama käyttöpääoma. Kassavirta säilyy edelleen yhtiön ensisijaisena painopisteenä.

Indonesian- ja Venäjän-valmistusyksikköjen sulkemisiin liittyvät lopulliset kertaluonteiset, ei-kassavaikutteiset muuntoerojen uudelleenluokittelut heikensivät merkittävästi vuoden 2025 raportoitua liikevoittoa. Ero vuoden 2024 raportoituun liikevoittoon kasvoi edelleen Kanadan-kiinteistön rahoitusluonteisen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyn kertaluonteisen myyntivoiton seurauksena. Rapala VMC on tänään entistä fokusoituneempi, virtaviivaisempi ja vahvempi.

Rapala VMC:n strategia perustuu pitkäjänteiseen brändinrakentamiseen omistajuuden, innovaatioiden ja markkinoinnin erinomaisuuden kautta, maailmanluokan operatiiviseen toimintaan ja asiakaspalveluun sekä vahvoihin toimittajakumppanuuksiin. Yhtiö jatkaa toimintojensa virtaviivaistamista, kustannustehokkuuden parantamista sekä investointeja innovaatioihin. Brändivetoisen strategian implementointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Ydinbrändien johtoryhmät koostuvat intohimoisista ja asiantuntevista ammattilaisista, jotka keskittyvät omiin markkinasegmentteihinsä. Strategiat on määritelty ja toimenpidesuunnitelmat ovat käytössä.

Vapaa-ajan markkinoihin kohdistuvasta yleisestä epävarmuudesta huolimatta – jatkuvan kauppasodan sekä Euroopan ja Lähi-idän konfliktien varjossa – olemme operatiivisesti ja strategisesti linjassa vahvemman liiketoiminnan rakentamiseksi ja vuonna 2026 tekemämme työ perustekijöidemme vahvistamiseksi antaa meille luottamusta tulevaan. Vuosi 2026 on konsernille virstanpylväs, sillä yhtiö juhlistaa lippulaivabrändinsä Rapalan 90-vuotisjuhlavuotta.”

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2025 2024 % 2025 2024 % Liikevaihto 102,0 100,4 2 % 227,5 220,9 3 % Liikevoitto -4,9 -2,6 -88 % 4,2 8,6 -51 % % liikevaihdosta -4,8 % -2,6 % 1,9 % 3,9 % Vertailukelpoinen liikevoitto * -0,2 0,0 8,4 6,2 35 % % liikevaihdosta -0,2 % 0,0 % 3,7 % 2,8 % Liiketoiminnan nettorahavirta -0,7 5,2 5,5 23,4 -76 % Nettovelkaantumisaste % 53,5 % 39,8 % 53,5 % 39,8 % Tulos per osake, EUR -0,25 -0,14 -82 % -0,23 -0,07

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuonna 2025 toimintaympäristö säilyi epävarmana ja vaihteli merkittävästi alueittain. Pohjois-Amerikan markkina osoitti sietokykynsä tullitoimiin liittyvistä häiriöistä huolimatta, ja kuluttajakysyntä sekä vähittäiskaupan aktiviteetti pysyivät vahvoina koko vuoden ajan

hinnankorotuksista huolimatta. Sen sijaan Euroopassa ja Aasiassa globaalit kauppakiistat heikensivät kuluttajien luottamusta, ja kulutus pysyi vaimeana.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2025

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 3 % edellisvuotta korkeampi raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi orgaanisesti 6 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Myynti Pohjois-Amerikassa kasvoi 10 % vertailukauteen nähden raportoiduilla valuuttakursseilla ja 14 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.

Kaksi peräkkäistä vahvaa talvikalastuskautta tukivat talvikalastustuotteiden täydennysmyyntiä vuoden alussa sekä ennakkotilausten toimituksia vuoden loppupuolella. Myynnin kasvua tukivat lisäksi uuden 13 Fishing -tuotevalikoiman onnistunut lanseeraus, CrushCity-pehmytmuoviuistinten vahvana jatkunut kysyntä yhdessä VMC-koukkujen ja -rigien kanssa sekä muiden keskeisten brändien hyvä kehitys.

Pohjoismaat

Myynti Pohjoismaissa laski 9 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti laski 9 %.

Talviurheiluvälineiden poikkeuksellisen alhainen myynti heikensi merkittävästi alueen kehitystä. Tämä johtui pääasiassa Suomen heikoista lumiolosuhteista kaudella 2024/2025, mikä johti poikkeuksellisen heikkoon täydennysmyyntiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhdessä vaimean kuluttajaluottamuksen kanssa tämä johti pienempiin toimituksiin vuoden jälkipuoliskolla kaudelle 2025/2026.

Aiemmin toteutetut organisaatiomuutokset kesäkalastusliiketoiminnassa toivat myönteisenä tuloksia. Tuotteiden saatavuus pysyi hyvänä ja useimpien keskeisten brändien myynti kasvoi. Vaikka kesäkausi käynnistyi tavanomaista myöhemmin, täydennysmyynti pysyi vahvana lähes raportointikauden loppuun saakka.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti laski 4 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti laski 4 % edellisvuodesta.

Vuoden alussa myyntiä heikensivät jälleenmyyjille edelliseltä kaudelta jääneet varastot. Kuluttaja-aktiviteetti pysyi vaimeana, ja jälleenmyyjät suhtautuivat edelleen erittäin varovaisesti täydennystilauksiin. Painopiste oli keskeisissä brändeissä, joista erityisesti Okuma-brändi jatkoi vahvaa kasvuaan.

Muu maailma

Raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna myynti muualla maailmassa kasvoi 1 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti kasvoi 6 % edellisvuodesta.

Myynti Aasian markkinoilla laski jatkuvien globaalien kauppakiistojen heikentäessä kuluttajien luottamusta ja lisätessä valuuttakurssien vaihtelua. Samaan aikaan tullijännitteet muuttivat kilpailutilannetta aasialaisten kalastusvälinevalmistajien lisätessä investointejaan kotimarkkinoilleen ja vahvistaessa asemaansa paikallisina kilpailijoina.

Latinalaisen Amerikan keskeisen markkinat kehittyivät sen sijaan myönteisesti talouden elpyessä ja valuuttojen vakauden tukemana. Kasvua tuki osaltaan myös uusi Okuma-jakelusopimus Chilessä.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2025 2024 % muutos % Pohjois-Amerikka 122,8 111,9 10 % 14 % Pohjoismaat 23,4 25,8 -9 % -9 % Muu Eurooppa 56,2 58,4 -4 % -4 % Muu maailma 25,0 24,8 1 % 6 % Yhteensä 227,5 220,9 3 % 6 %

H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2025 2024 % muutos % Pohjois-Amerikka 53,8 50,5 7 % 15 % Pohjoismaat 10,5 12,3 -15 % -15 % Muu Eurooppa 24,7 24,9 -1 % - 2 % Muu maailma 13,0 12,7 2 % 7 % Yhteensä 102,0 100,4 2 % 6 %





Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto nousi 2,2 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto laski 4,5 MEUR edellisvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli negatiivinen 4,2 MEUR (2,4) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 3,7% (2,8) koko vuonna. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli korkeampi liikevaihto talvi- ja avovesikalastusmarkkinoilla, mitkä yhdessä kompensoivat sääherkän talviurheiluliiketoiminnan heikkoa myyntiä. Tulleilla oli negatiivinen vaikutus kustannuspohjaan, mutta huolellisesti toteutetuilla hinnankorotuksilla ja yhteistyöllä keskeisten toimittajien kanssa tullien negatiivista vaikutusta myyntikatteeseen pystyttiin lieventämään.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 1,9% (3,9) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli 0,6 MEUR (-0,7). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -4,8 MEUR (3,1). Suurin osa tästä liittyy Batamin- ja Venäjän-valmistustoiminnan sulkemisesta aiheutuneeseen ei-kassavaikutteiseen muuntoerojen uudelleenluokitteluun. Kyseiset muuntoerot oli aiemmin kirjattu suoraan omaan pääomaan, minkä vuoksi niiden tuloslaskelman kautta tapahtuvalla uudelleenluokittelulla ei ole vaikutusta pääomarakenteen tunnuslukuihin. Erä sisältää lisäksi Suomessa sijaitsevan kiinteistön myynnistä johtuvan tuoton. Vertailukauden tuotto liittyy Kanadan jakelukeskuksen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyyn.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 8,6 MEUR (8,1) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 6,9 MEUR (8,8) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 1,7 MEUR (0,7).

Koko vuoden nettotulos laski 5,4 MEUR ollen -4,9 MEUR (0,4) ja osakekohtainen tulos oli -0,23 EUR (-0,07).

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2025 2024 % 2025 2024 % Liikevaihto 102,0 100,4 2 % 227,5 220,9 3 % Liikevoitto /-tappio -4,9 -2,6 -88 % 4,2 8,6 -51 % Vertailukelpoinen liikevoitto * -0,2 0,0 8,4 6,2 35 % Tilikauden voitto / tappio -7,1 -4,2 -68 % -4,9 0,4

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2025 2024 % 2025 2024 % Liikevoitto/-tappio -4,9 -2,6 -88 % 4,2 8,6 -51 % Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,1 0,5 -80 % -0,6 0,7 -186 % Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 4,6 1,9 142 % 4,8 -3,1 -255 % Vertailukelpoinen liikevoitto -0,2 0,0 8,4 6,2 35 %

Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta laski 17,9 MEUR edellisestä vuodesta ja oli 5,5 MEUR (23,4 MEUR). Merkittävä osa negatiivisesta kehityksestä kohdistui vaihto-omaisuuteen kasvaneiden tullien nostaessa varaston arvoa. Käyttöpääoman muutosten vaikutus oikaistuna liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 11,9 MEUR (3,7). Kassavirran vahvistaminen on edelleen konsernin keskeinen painopiste.

Vuoden lopun varastoarvo oli 84,4 MEUR (84,2). Varastovarauksen muutos laski varastoarvoa 0,1 MEUR ja valuuttakurssien muutokset niin ikään 4,2 MEUR. Varastojen orgaaninen kasvu oli 4,3 MEUR. Merkittävä osa kasvusta johtui Yhdysvaltojen tulleista, jotka siirtyivät varastoarvoihin.

Investointien negatiivinen nettorahavirta oli 2,7 MEUR (positiivinen 4,6). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,3 MEUR (4,5) ja käyttöomaisuusmyynnit 1,6 MEUR (9,2). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja uusien tuotteiden kehitykseen. Myynteihin sisältyy Suomessa sijaitsevan kiinteistön myynnistä saadut tuotot sekä kairavalmistukseen liittyvien koneiden myyntejä. Vertailukauden myynteihin sisältyy Kanadan-jakelukeskuksen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestely.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 23,8 MEUR vuoden lopussa ja konsernin yritystodistusohjelman liikkeeseen lasketut yritystodistukset olivat 15,0 MEUR (14,0) vuoden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisvuodesta.

Konsernin rahoitussopimus 91,5 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta sisältää taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen, nettovelan ja oman pääoman suhteeseen sekä vähimmäislikviditeettiin.

Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhdetta koskeva kovenanttitaso testausajankohtina Q4/2025-Q2/2026 oli 3,80, testausajankohtina Q3/2026-Q4/2027 3,50 ja testausajankohdasta Q1/2028 eteenpäin 3,20. Kovenantit testataan säännöllisesti joko neljännesvuosittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää sopimatta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Testausajankohtina Q3/2025, Q4/2025, korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 2,93 ja 3,61. Kovenanttien laskentaan sisältyy tavanomaisia oikaisuja, jotka liittyvät pääosin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin tai omaisuuserien myyntiin, mistä syystä laskenta voi poiketa raportoiduista luvuista muualla tässä tiedotteessa. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki taloudellisten kovenanttien vaatimukset ja odottaa täyttävänsä rahoittajiensa vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 18,2 MEUR joulukuun 2025 lopussa.

Konsernin omaan pääomaan sisältyy marraskuussa 2025 liikkeeseen laskettu 25,0 MEUR:n hybridilaina. Kertyneet, mutta kirjaamattomat korot hybridilainasta olivat 31. joulukuuta 2025 yhteensä 0,2 MEUR. Hallituksen päätöksen mukaisesti marraskuussa 2025 maksettiin 3,8 MEUR:n kertynyt korko 30,0 MEUR hybridilainasta, joka kirjattiin vähennyksenä konsernin omasta pääomasta.

Lisätietoa uudelleenrahoituksesta ja hybridilainasta, katso kohdat ’Jälleenrahoitus’, ’Hybridilainan liikkeellelasku’ ja ’Hybridilainan takaisinosto ja ennenaikainen lunastus’.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2025 2024 % 2025 2024 % Liiketoiminnan nettorahavirta -0,7 5,2 -113 % 5,5 23,4 -76 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 72,9 61,8 18 % 72,9 61,8 18 % Nettovelkaantumisaste % 53,5 % 39,8 % 53,5 % 39,8 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 49,3 % 53,0 % 49,3 % 53,0 %

Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Jälleenrahoitus

Joulukuussa 2025, konserni sopi 91.5 MEUR vakuudellisen senioriehtoisen määräaikaisluoton ja rahoitusluottolimiitin lopullisista ehdoista järjestäjien Nordea Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa. Varat käytettiin olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin ja käyttöpääomatarkoituksiin. Lainojen laina-aika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta lainasopimuksen allekirjoittamisesta ja laina-aikaa voidaan pidentää kerran kahdeksalla (8) kuukaudella.

Lainanantajien kanssa sovittujen ehtojen mukaan jälleenrahoituksen edellytyksenä oli uuden 25 MEUR hybridilainan liikkeeseenlasku ja olemassa olevan 30 MEUR hybridilainan takaisinostotarjouksen toteutuminen. Jälleenrahoituksen lainasopimus allekirjoitettiin edellä mainittujen pääomamarkkinatransaktioiden toteutumisen jälkeen.

Jälleenrahoituksen ehdot sisältävät taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat nettovelkaantuneisuusasteeseen, nettovelan ja konsolidoidun oman pääoman suhteeseen ja vähimmäislikviditeettiin. Kovenanttitasot tarkistetaan säännöllisesti kvartaaleittain tai kuukausittain.

Hybridilainan liikkeellelasku

Konserni tiedotti 19.11.2025 laskevansa liikkeelle 25 MEUR suuruisen hybridilainan. Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 9,0 % vuodessa 27.11.2028 saakka. Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta konsernilla on oikeus lunastaa hybridilaina takaisin nimellisarvostaan tarkistuspäivänä sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä oli 27.11.2025.

Konsernin suurin osakkeenomistaja Viellard Migeon Et Compagnie Sa sitoutui osallistumaan liikkeeseenlaskuun siirtämällä silloisen 7,2 MEUR suuruisen omistusosuutensa 30 MEUR hybridilainasta uuteen 25 MEUR hybridilainaan. Nykyisten ja uusien sijoittajien suuren kiinnostuksen ja suuren ylimerkinnän vuoksi Viellard Migeon Et Compagnie Sa osallistui lopulta 3,1 MEUR suuruisella määrällä.

Hybridilaina on alisteinen yhtiön muille velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS-konsernitilinpäätöksessä oman pääoman eränä. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saadut varat käytettiin 29.11.2023 liikkeeseen lasketun, alun perin 30,0 MEUR hybridilainan jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Hybridilainan takaisinosto ja ennenaikainen lunastus

Konserni julkisti 24.11.2025 lopulliset tulokset 30,0 MEUR hybridilainan takaisinostotarjouksesta. Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottu määrä oli 28,5 MEUR.

Konserni vahvisti, että uuden 25,0 MEUR hybridilainan hinnoitteluehto oli toteutunut ja, hyväksyi ostettavaksi kaikki tarjotut määrät.

Takaisinostohinta oli 20 700 euroa kutakin 20 000 euron nimellisarvoista hybridilainaa kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille hybridilainoille maksettiin kertyneet ja maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen selvityspäivän oli 27.11.2025. Kaikki konsernin ostamat hybridilainat mitätöitiin.

Konsernin suurin osakkeenomistaja, Viellard Migeon Et Compagnie Sa, osallistui takaisinostotarjoukseen tarjoamalla ostettavaksi 7,2 MEUR suuruisen omistusosuutensa.

Konserni tiedotti 27.11.2025 aikovansa käyttää oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti kaikki jäljellä olevat hybridilainat 101 % nominaaliarvosta lisättynä kertyneillä mutta maksamattomilla koroilla. Lunastus tapahtui 12.12.2025.

Strategian toteuttaminen

Konsernin strateginen visio on nousta valikoiduissa kategorioissa maailmanlaajuisesti johtavaksi brändi- ja innovaatiokeskeiseksi urheilukalastusmarkkinoiden toimijaksi, luoden samalla poikkeuksellisia kokemuksia kalastajille ympäri maailmaa. Strategista suunnitelmaa tarkasteltiin osana strategiapäivitysprosessia syksyllä 2025, ja sitä mukautettiin vastaamaan markkinaympäristön muutoksia. Samalla suunnitelma päivitettiin kattamaan kauden 2026–2028.

Painopisteenä säilyy taseen vahvistaminen sekä omien brändien, erityisesti lippulaivabrändi Rapalan, jatkuva myynnin kasvu. Muutos kohti bränditaloa jatkuu rakentamalla ja kehittämällä brändi- ja markkinakeskeistä organisaatiota. Huippuluokan toimitusvarmuudella varustettu bränditalo varmistaa asemamme jälleenmyyjien ja verkkokauppakumppaneiden ensisijaisena valintana. Valmistuksen ja hankinnan huippuosaaminen pysyy toimintamme perustana ja vahvistaa yhteistyötämme avaintoimittajien kanssa. Kestävä kehitys säilyy keskeisenä kulmakivenä kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteen saavuttamiseksi vuosien 2026–2028 strategiajaksolle määriteltiin seuraavat keskeiset pilarit:

RAPALA VMC EXCELLENCE -LIIKETOIMINTAMALLI – Sitoudumme yhdenmukaistamaan maailmanlaajuisia toimintojamme tavalla, joka parantaa läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa maailmanlaajuisesti tehokkaat operaatiot. Tärkeimpien johtamisprosessien yhdistäminen on avain markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Keskeistä on yrittäjähenkisyyden säilyttäminen samalla kun keskitytään brändiarvoon ja vahvaan liiketoimintavastuuseen. Tavoiteorientoitunut organisaatio ja vakiintuneet prosessit mahdollistavat 1373 tiimin jäsenen tehokkaan innovoinnin, valmistuksen, hankinnan ja markkinoinnin.

KASVU JA KASSAVIRTA – Maksimoimme ainutlaatuisten vahvuuksiemme, kuten brändien, myyntiverkoston, jälleenmyyjäkumppanuuksien, tuotekehityksen ja valmistuksen, hyödyntämisen. Laajennamme Rapala-brändiä uusiin kategorioihin ja hyödynnämme jakelusynergioita uusimmilla brändeillämme (Okuma ja 13 Fishing). Olemme entistä vahvempia siellä, missä olemme jo vahvoja.

VALMISTUKSEN KILPAILUEDUN TURVAAMINEN – Jatkamme Pärnun-tuotantolaitoksen tehostamista ja tuottavuuden parantamista viime vuosien tuotannonsiirtojen jälkeen. Tavoitteenamme on varmistaa globaali kilpailukyky jatkuvilla tuottavuusparannuksilla ja kapasiteetin maksimaalisella hyödyntämisellä.

KESKITTYMINEN TOIMITUSKETJUN ERINOMAISUUTEEN – Yli kolmannes liikevaihdostamme tulee yhteistyökumppaneidemme valmistuksesta, mikä on keskeinen strateginen vahvuus. Nämä pitkäaikaiset kumppanit tarjoavat luotettavan ulkoistetun valmistusalustan, joka mahdollistaa tehokkaan skaalaamisen, joustavuuden lisäämisen ja kestävän kasvun. Heidän asiantuntemuksensa on keskeinen tekijä menestyksessämme. Jatkamme toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistämistä ja hankintasuunnittelutyökalun (Anaplan) laajentamista sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Tämä mahdollistaa nopeamman käyttöpääoman kierron ja ajantasaiset toimitukset, mikä maksimoi myyntimahdollisuudet.

GLOBAALIN MYYNTIVERKOSTON YLLÄPITÄMINEN – Laajennettu myyntiverkostomme erottaa meidät kilpailijoista. Lyhyellä aikavälillä keskitymme operatiiviseen tehokkuuteen ja yrittäjähenkisyyden palauttamiseen.

PORTFOLIOHALLINTA – Jatkamme brändisalkun aktiivista yhtenäistämistä. Keskitymme Rapala-lippulaivabrändiin ja arvioimme liiketoiminnan suorituskykyä brändimyynnin perusteella.

Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitys sai merkittävää kansainvälistä tunnustusta alan keskeisillä messuilla. CountDown Magnum Elite 145 voitti Best New Saltwater Hardbait -kategorian ja Claptail 110 Best New Freshwater Hardbait -kategorian Yhdysvalloissa järjestetyssä maailman suurimmassa kalastusalan messutapahtumassa ICAST:ssa.

Palkinnot merkitsivät tärkeää paluuta paalupaikalle useamman vuoden tauon jälkeen ja tukivat Claptail-vieheen kaupallista menestystä. Claptail on pintauistin, joka on saavuttanut vahvan aseman Rapalan tuotevalikoimassa.

Muita merkittäviä uutuuksia olivat Gold Miner 30 -uistin, joka on kuhan ja valkosilmäkuhan uisteluun kehitetty tekninen viehe. Tuote sai hyvän vastaanoton myös Pohjois-Amerikan ulkopuolella ja saavutti suosiota erityisesti Pohjois-Euroopan kuhankalastajien keskuudessa.

Konserni voitti myös Best New Soft Lure -kategorian Australian AFTA-messuilla Trickster-nimisellä TPE-ravulla. Yhdysvalloissa vuoden 2024 turnausvoitot Jacob Wheelerin ja Dustin Connellin toimesta tukivat CrushCity Mooch Minnow -vieheen myyntiä myös vuonna 2025. Viehe soveltuu erityisesti eteenpäin suuntautuvan live-kaikuluotainkalastukseen.

Yksi konsernin keskeisistä vahvuuksista on pintakäsittelyosaaminen, jonka avulla markkinoille tuodaan vuosittain uusia värivaihtoehtoja. Vuonna 2025 uusia värimalleja esiteltiin muun muassa Super Shadow Rap Glide -vieheisiin, joissa käytettiin myös maalattuja VMC-koukkuja. Rapala- ja VMC-brändien välinen yhteistyö vahvistui entisestään uusien valmiiksi rigattujen haukivieheiden myötä, joissa yhdistyvät pehmytmuovivieheet, VMC-rigit ja Mustache-action -päät.

Rapala-tarvikkeiden tuotevalikoimaa uudistettiin uusilla pakkauksilla, jotka vähentävät muovin käyttöä. Lisäksi uusien CountDown- ja Hydro-laukkujen lanseeraus jatkoi Rapala-tarvikkeiden valikoiman uudistamista ja tuki myyntiä Euroopassa erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä.

ICAST 2024 -messujen Best in Category -palkinnon voittanut Sufix Revolve -kuitusiima lanseerattiin laajasti Yhdysvalloissa vuonna 2025. Tuotetta tukivat sekä erikoisliikkeet että valtakunnalliset vähittäiskauppaketjut. Siima on suunniteltu erityisesti finesse-kalastukseen, jossa ohuet siimahalkaisijat mahdollistavat pitkät heitot ja siiman rakenne vähentää tuulisolmujen muodostumista. Tuotekehityksessä tehtiin yhteistyötä ammattikalastaja Jacob Wheelerin kanssa.

Konsernin tuotekehitysputki on vahva ja tukee strategiaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Keskeisiltä vähittäiskauppakumppaneilta saadun palautteen perusteella konsernin uutuustuotteet ovat alan kilpailukykyisimpiä, ja brändien kehitys jatkuu vahvana. Uutuuslanseeraukset ovat saavuttaneet hyvän läpimyynnin markkinoilla, mikä tukee tuotteiden kysyntää myös jatkossa.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi

Tiedot konsernin vastuullisuustyöstä vuonna 2025 julkaistaan myöhemmin osana vuoden 2025 vuosikatsausta.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 408 (1 353) koko vuoden aikana ja 1 404 (1 355) toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 1 373 (1 375).

Hallitus nimitti 17.12.2024 Cyrille Viellardin Rapala VMC Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 7.3.2025 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja Lars Ollberg jatkoi tehtävässään 6.3.2025 saakka, jonka jälkeen hän jäi eläkkeelle palveltuaan yhtiötä yli 45 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä.

15.10.2025 Travis Tuma nimitettiin globaalin johtoryhmän jäseneksi. Tuma aloitti Rapala VMC USA:n palveluksessa myyntipäällikkönä 2006 omaten jo tuolloin vahvan toimialakokemuksen. Vuonna 2022 hänestä tuli Rapala VMC USA:n johtoryhmän (Senior Leadership Team) jäsen ja myyntijohtaja (Vice President of Sales). Hän aloittaa Rapala VMC USA:n maajohtajana 1. tammikuuta 2026. Nykyinen maajohtaja Marcus Twidale palaa Eurooppaan uuteen tehtäväänsä, jossa hän vastaa Rapala-brändistä sekä konsernin strategisesta brändijohtamisesta. Maajohtajuuden ohella Tuma jatkaa Yhdysvaltain myyntijohtajana osana Rapala VMC USA:n johtoryhmää.

Lähiajan näkymät ja riskit

Uskomme, että päivitetty strategiamme tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Jatkamme investointeja kasvuun ja tehokkuuteen vahvistaaksemme asemaamme yhtenä kalastusvälinemarkkinoiden johtavista yrityksistä.

Pohjois-Amerikan kuluttajakysyntä on säilynyt vahvana globaalin kauppaympäristön epävarmuuksista huolimatta. Konsernin toimenpiteet tullien vaikutusten lieventämiseksi myyntiin ja kannattavuuteen ovat toistaiseksi olleet onnistuneita. Hinnankorotusten vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen on kuitenkin vaikea ennakoida, mikä lisää epävarmuutta. Jatkuva tullitilanne heikentää edelleen markkinanäkymien ennustettavuutta ja vaikeuttaa myynnin kasvattamista sekä kannattavuuden ylläpitämistä.

Euroopan markkinoilla kulutus on hidastunut viimeaikaisten taloudellisten ja poliittisten kehityskulkujen seurauksena, ja kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2026. Konserni jatkaa operatiivisen tehokkuuden parantamista ja kustannusrakenteensa tarkastelua kannattavuuden breakeven-pisteen alentamiseksi.

Ennakkotilaukset talvikalastuskaudelle 2026/2027 ovat edenneet Pohjois-Amerikan markkinoilla odotusten mukaisesti. Pohjoismaissa talvikalastusmarkkinan arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Konsernin ohjeistus perustuu nykyiseen markkinatilanteeseen, mutta siihen liittyy epävarmuutta mahdollisten kauppapoliittisten häiriöiden, kuten tullien ja sääntelymuutosten, vaikutuksista kysyntään ja kustannusrakenteeseen.

Tämän takia konserni odottaa vuoden 2026 koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton (pois lukien operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvoon perustuvat arvostukset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) kasvavan vuodesta 2025. Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän raportin lopussa.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2025.

Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2025 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 15, joka alkaa 8. huhtikuuta 2026. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 29.4.2026.

Helsingissä 11.3.2026

Rapala VMC Oyj:n hallitus

