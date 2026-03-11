Communication du groupe Casino

Paris, le 11 mars 2026

Companiha Brasileria de Distribuiçao (GPA) a indiqué, par voie de communiqué en date du 10 mars 2026, avoir conclu un accord avec ses principaux créanciers pour le dépôt d'un plan de redressement extrajudiciaire.

Le groupe Casino rappelle qu’il n’exerce plus le contrôle de GPA depuis le 14 mars 2024, date à laquelle sa participation est devenue minoritaire, à 22,5% du capital.

Selon les termes du communiqué de GPA, le plan prévoit la suspension des obligations de la société à l'égard des créanciers concernés et crée un environnement sûr et stable pour la poursuite des négociations pendant une période de 90 jours. Au cours de cette période, GPA estime qu'il sera en mesure d'obtenir le soutien de la majorité des créances soumises à la procédure et vise à parvenir à une solution structurée qui réponde à la fois aux besoins de liquidité à court terme et à la viabilité financière à long terme.

GPA a indiqué ce jour que le Tribunal de São Paulo a fait droit à la demande d’ouverture de la procédure de restructuration extrajudiciaire de la société.

Le groupe Casino continuera à suivre attentivement l’évolution de la situation.

