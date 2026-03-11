Salem Media has Released its Year-End 2025 Annual Report

CAMARILLO, Calif., March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Salem Media (OTCQX: SALM) announced today its year-end 2025 Annual Report has been posted on its investor relations website.
About Salem Media
Salem Media is America’s premier multimedia company specializing in Christian and conservative content. Through its national radio network, digital platforms, and publishing brands, Salem reaches millions daily with powerful content that drives the national conversation. Learn more at salemmedia.com.
