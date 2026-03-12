Bavarian Nordic lancerer næste del af aktietilbagekøbsprogram

KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) iværksætter nu den anden del af det planlagte aktietilbagekøbsprogram, hvorunder selskabet vil tilbagekøbe egne aktier for op til DKK 500 mio. i løbet af 2026.

Den første del, som blev afsluttet tidligt i februar 2026, omfattede tilbagekøb af aktier for DKK 150 mio. Den anden del vil omfatte tilbagekøb af aktier for op til DKK 200 mio., som selskabet også vil beholde som egne aktier med det formål at tilpasse kapitalstrukturen.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse af 9. april 2025 samt i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (ændret) om markedsmisbrug og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen.

Bavarian Nordic A/S har udpeget Nordea som lead manager til at gennemføre tilbagekøbet af aktier i henhold til vilkårene for programmet og med hjemmel til at træffe beslutninger om handel med Bavarian Nordic aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra Bavarian Nordic.

Vilkår for programmet

Aktietilbagekøbet starter den 12. marts 2026 og ophører senest den 13. maj 2026.

Tilbagekøbet vil omfatte aktier til en samlet købspris af maksimalt DKK 200 mio.

Det maksimale antal aktier, der kan købes i programmets løbetid, er 2.000.000.

Det maksimale antal aktier, der kan købes pr. handelsdag i markedet, må ikke overstige 25% af den gennemsnitlige daglige omsætning af aktier i selskabet, der er handlet på Nasdaq Copenhagen i de foregående 20 handelsdage.

Aktierne må ikke købes til kurser, der er højere end kursen på den seneste uafhængige handel eller det højeste uafhængige købsbud på Nasdaq Copenhagen.

Detaljer om de enkelte handler vil blive offentliggjort ugentligt efter programmets start samt ved afslutning af programmet.

Forud for påbegyndelsen af den anden del af programmet ejede Bavarian Nordic 1.731.403 egne aktier, svarende til 2,19% af selskabets aktiekapital.

