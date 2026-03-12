JLT Mobile Computers expose ses solutions durcies hautes performances au SITL 2026

Image available: pressrelease@pr.jltmobile.com

Växjö, Sweden, 11 March 2026 * * * JLT Mobile Computers, concepteur et fabricant de premier plan d’ordinateurs durcis pour environnements exigeants, annonce sa participation au SITL 2026. L’évènement se tiendra du 31 mars au 2 avril 2026 à Paris Nord Villepinte, Hall 7. Aux côtés de son partenaire Timcod, JLT présentera sur le stand H129, ses solutions informatiques éprouvées, conçues pour maximiser la disponibilité, la fiabilité et la connectivité des opérations logistiques modernes.

La fiabilité : une exigence absolue pour l’entrepôt

Dans le secteur de l’entreposage, la continuité de service n’est pas une option, c’est une nécessité. À l’occasion du SITL 2026, JLT Mobile Computers démontrera comment ses solutions informatiques durcies, spécifiquement développées pour les usages intensifs, permettent aux acteurs de la logistique de maintenir une productivité élevée et des opérations stables, même dans les conditions les plus rudes.

Des solutions phares pour la logistique et l’entreposage



Les visiteurs du stand H129 pourront découvrir deux équipements emblématiques de la gamme JLT, plébiscités par les logisticiens du monde entier :

JLT6015™ – un terminal durci de 15,6” Full HD offrant une puissance de calcul élevée. Conçu pour les applications nécessitant une visibilité parfaite et des communications critiques, il garantit une connectivité 5G robuste et une fiabilité sans faille.

JLT1014P™ – l’ordinateur durci de 10,4” le plus compact du marché. Il est idéal pour les cabines de chariots élévateurs étroites et les véhicules à espace limité, offrant une robustesse maximale dans un format ultra-optimisé.

Rencontrez nos experts sur le stand H129

Tout au long du salon, les experts de JLT et de Timcod seront à votre disposition pour vous conseiller. Ils illustreront comment le choix d’ une plateforme informatique adaptée peut réduire drastiquement les temps d’arrêt et garantir la pérennité de vos infrastructures logistiques.

About JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers is a leading developer and supplier of rugged mobile computing devices and solutions for demanding environments. 30 years of development and manufacturing experience have enabled JLT to set the standard in rugged computing, combining outstanding product quality with expert service, support and solutions to ensure trouble-free business operations for customers in warehousing, transportation, manufacturing, mining, ports and agriculture. JLT operates globally from offices in Sweden, France, and the US, complemented by an extensive network of sales partners in local markets. The company was founded in 1994, and the share has been listed on the Nasdaq First North Growth Market stock exchange since 2002 under the symbol JLT. Eminova Fondkommission AB acts as Certified Adviser. Learn more at jltmobile.com.