OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.3.2026 KLO 9.00, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS



Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2025 on julkaistu

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) vuosikertomus 2025 on julkaistu suomeksi ja englanniksi osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle. Vuosikertomus 2025 sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset. Hallituksen toimintakertomus sisältää kestävyysraportin, joka on laadittu EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) perusteella noudattaen ESRS (European Sustainability Reporting Standards) -standardeja. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut rajoitetun varmuuden antavan varmennuskertomuksen kestävyysraportista.

Yhtiö on lisäksi julkaissut suomeksi ja englanniksi Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), Capital and risk management report -raportin sekä Palkitsemisraportin.

OmaSp julkaisee suomenkielisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on varmentanut XHTML-tiedoston ja sen sisältämät XBRL-merkinnät.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle/raportit-ja-julkaisut/talousjulkaisut. Raportit ovat saatavilla digitaalisina versioina.

Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. 040 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien sekä jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liitteet