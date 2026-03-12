OP Pohjola

Pörssitiedote

12.3.2026 klo 11.15

OP Pohjolan vuosikertomus 2025 on julkaistu



OP Pohjola on julkaissut vuoden 2025 vuosikertomuksensa osoitteessa vuosi.op.fi/2025.

Vuosikertomus sisältää OP Pohjolan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja -politiikan sekä OP Pohjolan tietotilinpäätöksen. Toimintakertomus sisältää kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kestävyysraportin.

Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. XHTML-tiedosto ja sen sisältämät tilinpäätöksen XBRL-merkinnät on varmennettu.



OP Pohjolan vuosikertomus 2025 on tämän tiedotteen liitteenä, ja vuosiraportointisivuston lisäksi se on saatavilla osoitteessa op.fi – Tietoa OP Pohjolasta – Medialle – OP Pohjolan raportit.

OP Osuuskunta

Lisätiedot:

OP Pohjolan sijoittajasuhteet, IR@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Pohjolan viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Pohjola on Suomen suurin finanssialan toimija, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 15 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Pohjolan muodostavat osuuspankit sekä OP Pohjolan keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo yli 120 vuoden ajan. www.op.fi