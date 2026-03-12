OP Pohjola

Börsmeddelande

12.3.2026 kl. 11.15

OP Pohjolas årsredovisning 2025 har publicerats



OP Pohjola har publicerat sin årsredovisning för 2025 på adressen vuosi.op.fi/sv/2025.

Årsredovisningen består av OP Pohjolas verksamhetsberättelse och bokslut, bolagsstyrningsrapport, ersättningsrapport och -policy för organen samt OP Pohjolas databokslut. I verksamhetsberättelsen ingår en hållbarhetsrapport i enlighet med direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD).

Årsredovisningen har också publicerats som en XHTML-fil i enlighet med rapporteringskraven för European Single Electronic Format (ESEF). XHTML-filen och bokslutets XBRL-markeringar i den är bestyrkta.



OP Pohjolas årsredovisning 2025 finns som bilaga till det här meddelandet, och förutom på webbplatsen för årsrapporteringen kan den fås på adressen op.fi – Om OP Pohjola – Medier – OP Pohjolas rapporter.

