HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2026 KLO 15:45

Muutos Huhtamäen johtoryhmässä

Ann O’Hara, johtaja, North America ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Huhtamäen palveluksessa siirtyäkseen uusien haasteiden pariin.

Sara Engber, johtaja, Fiber Packaging, on nimitetty North America -segmentin johtajaksi tästä päivästä alkaen. Hän raportoi edelleen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlichille, ja hänen toimipaikkanaan on De Soto, Kansas, Yhdysvallat. Uuden roolinsa lisäksi Sara jatkaa Fiber Packaging -segmentin johtajana, kunnes hänen seuraajansa on nimitetty.

”Olemme kiitollisia Annin johtajuudesta ja sitoutumisesta hänen aikanaan Huhtamäellä. Hän on ollut tärkeässä roolissa rakentaessaan vahvaa perustaa North America -segmentille, ja toivotamme hänelle menestystä jatkossa”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

”Minulla on ilo nimittää Sara johtamaan North America -segmenttiämme. Hän on kokenut johtaja, jolla on vahvoja näyttöjä kannattavan kasvun saavuttamisesta ja suorituskyvyn parantamisesta Huhtamäellä. Hänen syvällisen markkinatuntemuksensa ja laajan kansainvälisen kokemuksensa myötä hän pystyy edistämään segmentin prioriteetteja ja vahvistamaan asemaamme Pohjois-Amerikan markkinalla”, hän jatkaa.

Konsernin johtoryhmässä ovat:

Ralf K. Wunderlich (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Foodservice Packaging;

Sara Engber, johtaja, North America ja väliaikainen johtaja, Fiber Packaging;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging;

Katariina Kravi, henkilöstö-, työturvallisuus- ja viestintäjohtaja;

Riikka Tieaho, vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtaja (viimeistään 1.6.2026 alkaen); ja

Changsheng Wu, hankintajohtaja.





Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.