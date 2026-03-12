ACTEOS : Résultats annuels 2025

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2025 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 12 mars 2026.

IFRS en K€ 31 12 2025 31 12 2024 Chiffre d’affaires (périmètre non comparable) 8 442 13 044 CA Software

En % de CA







CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA 6304

74,7%







2 138

25,3%







4 464

52,9% 8 695

66,7%







4 349

33,3%







6 776

51,9% Marge brute

En % du CA 5 548

65,7% 8 093

62,0% EBITDA

En % de CA 682

8,1% (75)

-0,6% Résultat Opérationnel (351) (1 875) Résultat courant avant impôt (652) (1 192) Résultat net (part du Groupe) (629) (1 241)

Croissance de 8% des revenus Software

Au titre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires d’ACTEOS ressort à 8,4 M€ contre près de 13,0 M€ sur la même période de 2024 (-35,3%). Cette évolution doit être appréciée au regard de l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession effective depuis le 1er décembre 2024. Sur un périmètre comparable excluant la contribution de l’Allemagne sur les 12 mois de l’exercice 2024, le repli de l’activité aurait été ramené à 8,9%, en lien direct avec la baisse anticipée des revenus issus de l’activité Mobilité sur un marché en transformation (nouveau modèle logistique des acteurs du e-commerce avec la réduction de ses points relais au bénéfice de lockers).

L’activité Software réalisée exclusivement en France affiche en revanche une solide progression de 8,0% à 6,3 M€ (74,6% du chiffre d’affaires total de l’année). Cette excellente performance bénéficie de la hausse du carnet de commandes et au focus de l’ensemble des collaborateurs sur cette activité stratégique et plus contributive à la rentabilité.

Progression de 30% des prises de commandes

Sur l’ensemble de l’exercice, les prises de commandes ont atteint un niveau historique de près de 7 M€ avec un carnet de commandes à exécuter au 31 décembre 2025 de 3,3 M€, permettant d’envisager sereinement le début de l’exercice 2026. Cette dynamique a été portée à la fois par l’adhésion du parc clients historique aux nouvelles offres du Groupe mais aussi par la conquête de nouvelles références principalement dans le secteur agroalimentaire.

Sur les prestations, la croissance est également au rendez-vous avec un chiffre d’affaires de 2,1 M€, en progression de 15,7%. Sur l’ensemble de l’année, la contribution du chiffre d’affaires récurrent (maintenance et SaaS) ressort à 3,3 M€, représentant plus de 50% de l’activité Software.

Ces évolutions très favorables permettent d’aborder l’exercice 2026 avec confiance dans la croissance et l’amélioration de la rentabilité.

Appréciation de la marge brute

La marge brute ressort à 5,5 M€ représentant 65,7% du chiffre d’affaires contre 62% au titre de l’exercice 2024. Cette évolution favorable reflète logiquement l’évolution du mix-produits au bénéfice des activités Software. Cette tendance devrait se confirmer en 2026 avec un impact positif attendu sur la rentabilité.

EBITDA positif, forte réduction des charges opérationnelles

Au-delà de l’évolution du périmètre, le Groupe a maintenu en 2025 une stricte discipline de gestion qui participe à l’amélioration significative des résultats de l’exercice. Les charges externes sont divisées par plus de 2,5 à 1,4 M€. Elles représentent 16,2% du chiffre d’affaires contre 26,7% en 2024. Les effectifs ont été réduits de 24% avec à la clé une forte réduction des charges de personnel. Elles reculent ainsi de 14% à 3,4 M€.

Ces évolutions permettent à ACTEOS d’afficher un EBITDA positif de près de 700 K€ contre une perte de 75 K€ en 2024.

Retour à la rentabilité opérationnelle sur le second semestre 2025

Le résultat opérationnel ressort également en nette amélioration avec une perte limitée à 351 K€ contre une perte de plus de près de 1,9 M€ en 2024. Ce résultat intègre une dotation des amortissements R&D à hauteur de 1 M€. La perte nette est divisée par deux à 629 K€ contre un résultat net négatif de 1,2 M€ en 2024. Perte dégagée sur S1 2025 et le second semestre voit le retour à la rentabilité opérationnelle.

Situation financière renforcée

A fin décembre 2025, la trésorerie nette s’établit à 1,6 M€, en hause de 13% par rapport à la clôture à fin décembre 2024. Pour rappel et à l’issue de l’accord conclu avec les partenaires bancaires en mars 2025, le solde des échéances d’emprunts s’établit à 2,1 M€, remboursables sur la période juillet 2026 / décembre 2027, permettant à ACTEOS de financer la poursuite de son développement.

Priorité 2026 : confirmation de la dynamique sur les activités Software et de la rentabilité opérationnelle

Depuis la mise en place de la nouvelle Direction en mai 2024, ACTEOS a opéré une transformation en profondeur tant sur le terrain de ses innovations produits, de ses ressources et de sa stratégie commerciale. Au cours des derniers mois, cette stratégie a commencé à porter ses fruits et permet au Groupe d’aborder l’exercice 2026 avec confiance.

Au cours des prochains mois, ACTEOS entend confirmer sa dynamique de prises de commandes qui viendra soutenir la croissance de l’activité. Ces perspectives d’activité favorables associées à la poursuite d’une stricte discipline en matière de maitrise des coûts doivent permettre de renouer avec une rentabilité opérationnelle positive sur l’ensemble du nouvel exercice.

Au-delà de ses perspectives financières consolidées, ACTEOS est aujourd’hui prêt à s’imposer aux premiers rangs des éditeurs de solutions Supply Chain Cloud au travers de sa plateforme unifiée de gestion des flux de transport (solution TMS) et de stockage (solution WMS).

Prochains évènements :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 6 mai 2026 à 10H00 au siège social de la société.

Publication du chiffre d’affaires de S1 2026, le 27 juillet 2026 après bourse.

Publication des résultats de S1 2026, le 10 septembre 2026 après bourse.





À propos d'Acteos :







Fondée en 1986, Acteos est un éditeur et intégrateur de progiciels spécialisés dans l’optimisation des flux logistiques (supply chain management). Le groupe propose aux entreprises une suite complète de solutions modulaires et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique – de la gestion d’entrepôt (WMS) et du transport (TMS) jusqu’à la prévision des approvisionnements (FPS). Cotée sur Euronext Paris, Acteos s’est imposée comme un acteur de référence alliant innovation technologique et expertise métier au service de la performance logistique de ses clients. Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C) Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com





Contacts : ACTEOS



Thomas Felfeli



Directeur Général



+33 3 20 11 44 64



t.felfeli@acteos.com ACTIFIN



Stephane Ruiz



Communication financière



+33 6 85 82 41 86



sruiz@actifin.fr





