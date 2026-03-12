EarthDaily logra el cumplimiento con CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

VANCOUVER, Columbia Británica y NUEVA YORK, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily anunció hoy que sus productos de datos han logrado el cumplimiento con CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD), un estándar reconocido a nivel mundial establecido por el Comité de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS).

El cumplimiento con CEOS-ARD confirma que los datos de EarthDaily cumplen con rigurosos requisitos internacionales para los enfoques de calibración radiométrica y corrección geométrica, la integridad de los metadatos y la interoperabilidad a lo largo del tiempo y entre conjuntos de datos, lo que permite un análisis cuantitativo inmediato con un procesamiento adicional mínimo por parte del usuario.

Es importante destacar que EarthDaily logró el cumplimiento con CEOS-ARD antes de la disponibilidad comercial completa de su constelación completa, un hito poco común para un sistema comercial de observación de la Tierra.

“Este logro valida la base científica de nuestros datos”, dijo Don Osborne, director ejecutivo de EarthDaily. Construimos la Constelación EarthDaily como un sistema de medición primero. La cobertura diaria solo importa si los datos son estables, comparables y confiables a lo largo del tiempo. El cumplimiento con CEOS-ARD confirma que estamos entregando datos de grado científico a escala comercial”.

Los estándares CEOS Analysis Ready Data son importantes para la interoperabilidad de las misiones científicas e incluyen una variedad de misiones gubernamentales públicas, incluidos los productos de Sentinel y Landsat. El marco fue desarrollado para abordar un desafío persistente en la observación de la Tierra: a medida que los volúmenes de datos globales crecen, los usuarios a menudo carecen de la infraestructura y la experiencia necesarias para procesar imágenes en bruto para aplicaciones científicas y operativas. La provisión sistemática de CEOS-ARD reduce esa carga y respalda una toma de decisiones más eficaz.

La arquitectura de EarthDaily fue diseñada intencionalmente para garantizar la continuidad con los archivos científicos establecidos. Su enfoque de calibración radiométrica, configuración espectral y estándares de corrección geométrica permiten la comparabilidad y compatibilidad con los registros de datos de Landsat y Sentinel. Este diseño permite a los usuarios integrar los datos de EarthDaily de manera fluida en análisis de series temporales existentes, al tiempo que se benefician de una mayor diversidad espectral y revisitas diarias.

El cumplimiento indica que EarthDaily ofrece:

Corrección radiométrica y geométrica de grado científico

Conjuntos de datos interoperables estructurados para un análisis sólido de series temporales

Usabilidad inmediata para análisis avanzados y flujos de trabajo de IA

Reducción de la carga de preprocesamiento y mejora de la fiabilidad analítica

La constelación EarthDaily se diseñó en torno a la integridad de la medición desde su concepción. Como se destacó en una reciente Cobertura de SpaceNews, que examinó el desarrollo del sistema y su rendimiento en órbita, la Constelación EarthDaily incorpora:

Calibración radiométrica rigurosa

Caracterización térmica para la estabilidad espectral

Colección simultánea en 22 bandas espectrales

Tiempos de adquisición locales consistentes

Arquitectura alineada para la interoperabilidad con los archivos de Landsat y Sentinel



Estos principios de diseño garantizan que los datos de EarthDaily sean globalmente consistentes y científicamente fiables para la detección de cambios a largo plazo.

Con seis satélites adicionales que se lanzarán en mayo y una expansión continua más adelante este año, la Constelación EarthDaily entrará en operaciones comerciales en el verano de 2026, ofreciendo cobertura global diaria y consistente respaldada por datos de grado científico compatibles con CEOS-ARD.

Este hito refuerza la posición de EarthDaily como proveedor comercial que conecta el rigor científico con una infraestructura de observación de la Tierra escalable y preparada para la IA.

Acerca de EarthDaily

EarthDaily es una empresa global de observación de la Tierra centrada en ofrecer datos y análisis de grado científico diseñados para la detección de cambios en grandes áreas y la inteligencia orientada a la toma de decisiones. Con el próximo lanzamiento de la Constelación EarthDaily, la empresa está construyendo una base para una inteligencia terrestre diaria y globalmente consistente que respalde a gobiernos y empresas que operan en entornos complejos y de alto impacto.

Para más información, visite earthdaily.com y siga a EarthDaily en LinkedIn (@EarthDaily) y X (@EarthDailyA).

