Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 26 februari 2026, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 61 822 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
5 maart 2026Euronext Brussels8 71741,6842,1041,35363 325
 MTF CBOE5 95141,6442,1041,40247 800
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
6 maart 2026Euronext Brussels6 50240,5941,6040,15263 916
 MTF CBOE4 74440,5841,6040,10192 512
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
9 maart 2026Euronext Brussels9 00039,2339,4538,80353 070
 MTF CBOE6 00039,2239,4538,75235 320
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
10 maart 2026Euronext Brussels5 66940,5140,8040,10229 651
 MTF CBOE3 76040,4740,7540,10152 167
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
11 maart 2026Euronext Brussels6 57040,5940,8040,25266 676
 MTF CBOE4 90940,6140,8040,25199 354
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 61 82240,5042,1038,752 503 791

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 546 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 401 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
5 maart 20261 44641,5941,8041,3060 139
6 maart 20261 40040,6441,2040,1056 896
9 maart 20262 00039,1639,3038,7078 320
10 maart 202600,000,000,000
11 maart 202670040,5940,6540,4528 413
Totaal5 546   223 768


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
5 maart 202600,000,000,000
6 maart 202600,000,000,000
9 maart 202620039,4539,4539,457 890
10 maart 20262 20140,3040,7040,0088 700
11 maart 202600,000,000,000
Totaal2 401   96 590

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 411 aandelen.

Op 11 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 293 255 eigen aandelen aan, of 4,47% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p260313N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
GlobeNewswire

Recommended Reading