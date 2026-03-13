Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 26 februari 2026, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 61 822 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|5 maart 2026
|Euronext Brussels
|8 717
|41,68
|42,10
|41,35
|363 325
|MTF CBOE
|5 951
|41,64
|42,10
|41,40
|247 800
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|6 maart 2026
|Euronext Brussels
|6 502
|40,59
|41,60
|40,15
|263 916
|MTF CBOE
|4 744
|40,58
|41,60
|40,10
|192 512
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|9 maart 2026
|Euronext Brussels
|9 000
|39,23
|39,45
|38,80
|353 070
|MTF CBOE
|6 000
|39,22
|39,45
|38,75
|235 320
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|10 maart 2026
|Euronext Brussels
|5 669
|40,51
|40,80
|40,10
|229 651
|MTF CBOE
|3 760
|40,47
|40,75
|40,10
|152 167
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|11 maart 2026
|Euronext Brussels
|6 570
|40,59
|40,80
|40,25
|266 676
|MTF CBOE
|4 909
|40,61
|40,80
|40,25
|199 354
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|61 822
|40,50
|42,10
|38,75
|2 503 791
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 546 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 401 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|5 maart 2026
|1 446
|41,59
|41,80
|41,30
|60 139
|6 maart 2026
|1 400
|40,64
|41,20
|40,10
|56 896
|9 maart 2026
|2 000
|39,16
|39,30
|38,70
|78 320
|10 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|11 maart 2026
|700
|40,59
|40,65
|40,45
|28 413
|Totaal
|5 546
|223 768
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|5 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|6 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|9 maart 2026
|200
|39,45
|39,45
|39,45
|7 890
|10 maart 2026
|2 201
|40,30
|40,70
|40,00
|88 700
|11 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|Totaal
|2 401
|96 590
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 411 aandelen.
Op 11 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 293 255 eigen aandelen aan, of 4,47% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p260313N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst