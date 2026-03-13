Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 26 februari 2026 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 61 822 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 5 maart 2026 Euronext Brussels 8 717 41,68 42,10 41,35 363 325 MTF CBOE 5 951 41,64 42,10 41,40 247 800 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 6 maart 2026 Euronext Brussels 6 502 40,59 41,60 40,15 263 916 MTF CBOE 4 744 40,58 41,60 40,10 192 512 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 9 maart 2026 Euronext Brussels 9 000 39,23 39,45 38,80 353 070 MTF CBOE 6 000 39,22 39,45 38,75 235 320 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 10 maart 2026 Euronext Brussels 5 669 40,51 40,80 40,10 229 651 MTF CBOE 3 760 40,47 40,75 40,10 152 167 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 11 maart 2026 Euronext Brussels 6 570 40,59 40,80 40,25 266 676 MTF CBOE 4 909 40,61 40,80 40,25 199 354 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 61 822 40,50 42,10 38,75 2 503 791

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 546 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 401 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 maart 2026 tot 11 maart 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 5 maart 2026 1 446 41,59 41,80 41,30 60 139 6 maart 2026 1 400 40,64 41,20 40,10 56 896 9 maart 2026 2 000 39,16 39,30 38,70 78 320 10 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 11 maart 2026 700 40,59 40,65 40,45 28 413 Totaal 5 546 223 768





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 5 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 6 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 9 maart 2026 200 39,45 39,45 39,45 7 890 10 maart 2026 2 201 40,30 40,70 40,00 88 700 11 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 2 401 96 590

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 411 aandelen.

Op 11 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 293 255 eigen aandelen aan, of 4,47% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage