Statkraft med på opprop til støtte for EUs kvotesystem og kraftmarked

Oslo / Brussel, 13. mars 2026 – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har sammen med sju andre ledende europeiske kraftselskaper gått sammen i et felles opprop til EU-ledere om å styrke Europas konkurransekraft ved å verne om EUs system for handel med utslipp (EU ETS), bevare det indre kraftmarkedet og marginalprisingen, samt redusere utslipp raskere.



I et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og presidenten for Det europeiske råd, António Costa, advarer Statkraft, Fortum, Vattenfall, Iberdrola, EDP, Ørsted, EDF og Engie mot å demontere velfungerende markedsmekanismer som bidrar til investeringer, forsyningssikkerhet og lavere energikostnader i Europa.



– Å svekke kvotemarkedet for klimagassutslipp vil ikke løse Europas utfordringer med konkurransekraft. Tvert imot kan det skape økt usikkerhet og bremse de investeringene i kraftsektoren som Europa har et akutt behov for. EU har allerede besluttet å redusere utslippene med 90 prosent innen 2040. EU ETS gir et klart og troverdig prissignal som styrer langsiktige investeringer til fornybar energi, fleksibilitet og elektrifisering. Dette er ryggraden i Europas strategi for å nå målene om utslippsreduksjoner, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konsernsjef i Statkraft.



Selskapene understreker at Europa står ved et kritisk veiskille: Enten må energiomstillingen og innovasjonen øke kraftig for å tette konkurransegapet, eller man risikerer å undergrave flere tiår med fremgang i europeisk energi- og industripolitikk. Forutsigbare rammevilkår er avgjørende for å utløse de omfattende investeringene som trengs for å levere fossilfri energi som er produsert i Europa i stor skala. Deler av europeisk industri er i dag under sterkt press, med økende usikkerhet som kan true konkurransekraften. Tilgang på tilstrekkelig og rimelig kraft er en sentral del av løsningen.



– Det integrerte kraftmarkedet i Europa har bidratt til lavere kostnader, høyere effektivitet og bedre forsyningssikkerhet. Marginalprising sikrer at strøm produseres og forbrukes til lavest mulig kostnad, samtidig som det gir investeringssignaler for ny produksjon og fleksibilitet. Fragmentering vil gi høyere priser til forbrukerne og svekke Europas globale konkurransekraft, sier Vartdal.



Brevet fremhever at inntektene fra EU ETS gir en betydelig mulighet til å støtte europeisk industri i omstillingen og elektrifiseringen, uten å legge ytterligere press på offentlige budsjetter. Selskapene oppfordrer EU-lederne til å legge til rette for en effektiv omfordeling av ETS-inntektene og raskt etablere «Industribanken for avkarbonisering» som ble varslet i EUs Clean Industrial Deal.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marte Lerberg Kopstad, Internasjonal pressekontakt, Statkraft AS

Tel: +47 995 22 026

E-post: martelerberg.kopstad@statkraft.com

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 6500 ansatte i 20 land.

