Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 13.3.2026

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOS

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajalta toimenpiteitä. Sääntömuutoksella ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan eikä muutoksesta aiheudu osuudenomistajalle veroseuraamuksia. Finanssivalvonta on hyväksynyt rahaston uudet säännöt 5.3.2026 ja ne tulevat voimaan 16.4.2026.

Miksi muutos tehdään?

Uusi sääntely* velvoittaa rahastoyhtiöitä valitsemaan hoitamilleen rahastoille vähintään kaksi sääntelyssä määriteltyä maksuvalmiuden hoidon keinoa.

Sääntöihin on lisätty sääntelyn vaatimia maksuvalmiuden hoidon keinoja

Sääntöihin on lisätty Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n valitsemat uuden sääntelyn vaatimusten mukaiset maksuvalmiuden hoidon keinot, joita rahastoissa voidaan hyödyntää erityistilanteissa. Lisäksi sääntöihin on tehty teknisluonteisia sääntömuutoksia ja selvennyksiä.

Sääntöihin on maksuvalmiuden turvaamiseksi lisätty seuraavat keinot:

lunastustoimeksiantoa koskevan ilmoitusajan pidentäminen ja

lunastuspalkkio

Edellä mainitut keinot ovat käytettävissä vain käteislunastuksissa. Muutoksilla ei ole vaikutusta merkintävälittäjien primäärilunastuksiin, jotka tehdään jatkossakin nykyisillä prosesseilla. Muutos ei myöskään suoraan vaikuta osuuksien kaupankäyntiin pörssissä, jossa osuudenomistaja normaalisti ostaa ja myy ETF-rahaston osuuksia. Pörssissä käytävään kaupankäyntiin sovelletaan arvopaperivälittäjän ehtoja ja palkkioita.

Milloin maksuvalmiuden hoidon keinoja voidaan käyttää?

Maksuvalmiuden hoidon keinoja käytetään vain erityistilanteissa. Maksuvalmiuden hoidon keinoja voidaan käyttää rahastoyhtiön päätöksellä vain tilanteissa, joissa rahaston maksuvalmius on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä ja joissa osuudenomistajien etu sitä vaatii.

Maksuvalmiuden hoidon keinojen käyttöönotto vaatii Rahastoyhtiön erillisen päätöksen.

Miten Rahastoyhtiö tiedottaa, jos se päättää ottaa käyttöön maksuvalmiuden hoidon keinon?

Jos Rahastoyhtiö erityistilanteessa päättää ottaa käyttöön maksuvalmiuden hoitokeinon, se tiedottaa siitä sääntöjen mukaisella tavalla pörssitiedotteella tai Rahastoyhtiön verkkosivuilla julkaistavalla tiedotteella. Tiedote voidaan toimittaa myös kirjallisesti, sähköpostilla tai sähköistä asiakasraportointijärjestelmää käyttäen tai ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Minkälaisia maksuvalmiuden hoitokeinot voivat olla?

Käteislunastustoimeksiantojen ilmoitusaikojen pidentäminen

Mikäli Rahaston maksuvalmius on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä ja osuudenomistajien etu sitä vaatii, Rahastoyhtiö voi pidentää käteislunastusvaatimuksen jättöaikaa enintään 10 pankkipäivää säännöissä määritellystä päivittäisestä kl 15 aikarajasta. Tarkemmat tiedot menettelystä kuvataan voimassa olevassa rahastoesitteessä.

Lunastuspalkkio

Mikäli samanaikaisten käteislunastusvaatimusten määrä ylittää 10 % rahaston varoista, Rahastoyhtiö voi periä käteislunastuksesta lisäpalkkion, joka voi olla enimmillään 1 % käteislunastuksen arvosta. Lisäpalkkio hyvitetään Rahastolle. Lisäpalkkio voidaan ottaa käyttöön, mikäli osuudenomistajien etu sitä edellyttää ja Rahaston maksuvalmius on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä.

Lunastusten keskeyttäminen

Maksuvalmiuden hoidon keino on myös Rahaston sääntöjen 8 §:n mukainen mahdollisuus keskeyttää rahaston merkinnät ja lunastukset säännöissä kuvatuissa poikkeuksellisissa tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi markkinapaikan sulkemiseen, maksu- ja selvitysjärjestelmän häiriöihin, operatiivisiin häiriöihin, poikkeuksellisen suureen lunastusten määrän tai jos Rahastoyhtiö voisi joutua myymään Rahaston varoja käypää markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla, tai jos käsillä on muu poikkeuksellinen tilanne tai olosuhde, jossa rahasto-osuudenomistajien etu sitä vaatii.

Mistä löydän uudet säännöt ja saan lisätietoja?

Uudet säännöt löytyvät täältä: https://www.seligson.fi/sco/suomi/esitteet/.

Säännöt tai lisätietoja saa myös soittamalla Seligson & Co Rahastoyhtiön asiakaspalvelusta info@seligson.fi tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. klo 9–16).

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj



Aleksi Härmä

toimitusjohtaja

sähköposti: aleksi.harma@seligson.fi

puhelin: +358 (0)9 6817 8235





*Euroopan unionin direktiivi 2024/927 (ns. AIFMD review), joka on saatettu kansallisesti voimaan muutoksilla sijoitusrahastolakiin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin