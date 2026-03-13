Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 maart 2026 – 18:00 CET

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving van Mawer Investment Management Ltd

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, ontving Fagron een transparantiekennisgeving van Mawer Investment Management Ltd, gedateerd op 11 maart 2026.

Kennisgeving van Mawer Investment Management Ltd

Op 11 maart 2026 ontving Fagron een transparantiekennisgeving van Mawer Investment Management Ltd, waarin aan de Vennootschap wordt gemeld dat haar deelneming de meldingsdrempel van 3% neerwaarts heeft overschreden, naar aanleiding van een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten verbonden aan aandelen in Fagron.

De kennisgeving werd ingediend door een persoon die alleen kennis geeft.

Volgens de kennisgeving houdt Mawer Investment Management Ltd op 10 maart 2026 in totaal 2.188.313 aandelen in Fagron aan, overeenstemmend met evenveel stemrechten.

Op basis van het totale aantal uitstaande stemrechten (73.668.904 als toepasselijke noemer), vertegenwoordigt deze deelneming 2,97% van de totale stemrechten.

De volledige transparantiekennisgeving van Mawer Investment Management Ltd is beschikbaar op de website van Fagron via deze link.





Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Head of Investor Relations

investors@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf actief op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 38 landen over de hele wereld.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd te Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV, met hoofdkantoor te Rotterdam.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, geldt laatstgenoemde.

Bijlage