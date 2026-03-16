Aktsiaseltsi Infortar omaaktsiate omandamise tehingud

Aktsiaselts Infortar on perioodil 9 - 13. märts 2026 omandanud Nasdaq Tallinna börsil omaaktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 09.03.2026 344 45,9872 10.03.2026 342 45,9956 11.03.2026 194 46,1098 12.03.2026 350 46,3814 13.03.2026 344 46,5000





Aktsiaselts Infortar omandab omaaktsiaid vastavalt 20. oktoobril 2025 avalikustatud teatele. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu Aktsiaseltsi Infortar nimel.

Omandamiste koondandmed (omandatud aktsiate kogus ja kaalutud keskmine hind päeva kaupa) avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi Infortar investorlehel.

Täpsem teave tehingute kohta on lisatud sellele teatele.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 109 ettevõtet: 100 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 4 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6466 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile

