EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 28.02.2026

EfTEN United Property Fund teenis veebruaris puhaskasumit 131 tuhat eurot ning aasta kahe esimese kuuga 354 tuhat eurot (eelmisel aastal samal ajal 525 tuhat eurot). Fondiosaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 11,9 eurot, kasvades kuuga 0,4%.

Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ anti klientidele üle (sõlmiti asjaõiguslepingud) 12 valminud ridamaja osa ning kliendid broneerisid kolm ridamaja osa. Kokku on veebruari lõpu seisuga klientide poolt veel broneerimata 8 ridamaja osa. Veebruaris teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 17 tuhat eurot intressitulu ning arendusettevõte teenis 615 tuhat eurot kasumit. Kuivõrd EfTEN United Property Fund hindab kõiki omakapitaliinvesteeringuid õiglases väärtuses, on Uus-Järveküla arendusprojekti veebruaris teenitud kasum fondi bilansis kajastatud eelnevatel perioodidel.

Märtsi alguses maksis Invego Uus-Järveküla OÜ tagasi kogu pangalaenu ning tagastas fondile täies ulatuses omaniklaenu (1,51 miljonit eurot) ning sellelt kogunenud intressid (56 tuhat eurot). EfTEN United Property Fund maksab saadud omaniklaenu intressid koos detsembris laekunud omaniklaenu intressidega (100 tuhat eurot) investoritele välja eeloleval kevadel. EfTEN United Property Fund investeeris Uus-Järveküla arendusprojekti 2021. ja 2023. aastal kokku 3,52 miljonit eurot ning on tänaseks tagasi saanud 4,8 miljonit eurot.

Fondi suurima investeeringu, usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 5, millest EfTEN United Property Fund omab 36,5%, kasum oli veebruaris 244 tuhat eurot ja aasta kahe esimese kuuga 483 tuhat eurot (eelmise aasta samal ajal 431 tuhat eurot). Fondi puhasväärtus kasvas kuuga 0,6%. Enim toetas usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 kasvu Kristiine kaubanduskeskust omav ettevõtte EfTEN Kristiine OÜ, mille omakapitali väärtus kasvas kuuga 1,2%. Veebruari lõpu seisuga keskuses vakantseid pindu ei ole.

Täpsem EfTEN United Property Fund'i portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus