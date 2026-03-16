A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.). 

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 09 marts til fredag 13 marts foretaget følgende transanktioner:                                           

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 6.514 101.683.860
 9 marts 202630016.219,96674.865.990
 10 marts 202630015.902,90004.770.870
 11 marts 202630015.914,40004.774.320
 12 marts 202630015.861,13334.758.340
 13 marts 202630016.213,00004.863.900
Total 9. -13. marts 20261.500 24.033.420
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 8.014 125.717.280
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		8.014 125.717.280
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)26.056 409.905.287
 9 marts 20261.05216.575,071317.436.975
 10 marts 20261.05216.227,519017.071.350
 11 marts 20261.05216.317,552317.166.065
 12 marts 20261.05216.281,972417.128.635
 13 marts 20261.05216.623,550417.487.975
Total 9. -13. marts 20265.260 86.291.000
Køb fra Familiefonden*74016.405,133112.139.798
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)32.056 508.336.086
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		32.056 508.336.086

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 178.394 A-aktier og 1.109.604 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,14% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 16. Marts 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Recommended Reading