A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 09 marts til fredag 13 marts foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 6.514 101.683.860 9 marts 2026 300 16.219,9667 4.865.990 10 marts 2026 300 15.902,9000 4.770.870 11 marts 2026 300 15.914,4000 4.774.320 12 marts 2026 300 15.861,1333 4.758.340 13 marts 2026 300 16.213,0000 4.863.900 Total 9. -13. marts 2026 1.500 24.033.420 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 8.014 125.717.280 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 8.014 125.717.280 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 26.056 409.905.287 9 marts 2026 1.052 16.575,0713 17.436.975 10 marts 2026 1.052 16.227,5190 17.071.350 11 marts 2026 1.052 16.317,5523 17.166.065 12 marts 2026 1.052 16.281,9724 17.128.635 13 marts 2026 1.052 16.623,5504 17.487.975 Total 9. -13. marts 2026 5.260 86.291.000 Køb fra Familiefonden* 740 16.405,1331 12.139.798 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 32.056 508.336.086 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 32.056 508.336.086

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 178.394 A-aktier og 1.109.604 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,14% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 16. Marts 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

